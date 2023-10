Uspjeh 50 Centa najbolje pokazuje kako reperi ipak mogu pomagati jedni drugima

Prošlotjedni gost Arene Zagreb 50 Cent nije uzalud tako uspješan na svojoj "Final Lap" turneji, koja bi navodno mogla biti oproštajna. Budući da ima tek 48 godina, teško je povjerovati u prijevremenu mirovinu, prije se radi o medijskoj halabuci radi prodaje ulaznica, ali i kad bi zaista okačio hip hop kopačke o klin, ni mirovina ne bi bila nezaslužena.

Vidjeli smo uživo u Areni Zagreb kako 50 Cent "završava", ali kao je počeo? 50 Cent zadnjih dvadesetak godina ustoličio se kao jako ime mlađeg dijela hip hop scene i povezao se s prijašnjim prvoborcima, a upravo je taj međusobni odnos bio važan u rastu njegove karijere. S prvim albumom "Get Rich or Die Tryin'" odmah je 2003. dao do znanja da želi povećati kapital "sitniša" iz imena, te se ustoličio kao najprobojniji novi rapper, iznikao iz manufakture Eminema i Dr. Drea koji su producirali njegovu prvu ploču i dali logistiku mlađem istomišljeniku. Zatim se brzo isporučenim DVD izdanjem "The New Breed" popeo, rekli bismo, sam do sebe, i na mnogim top-10 ljestvicama imao dva aktualna izdanja pri samom vrhu. U ocjeni nečijeg albuma nikada nije bilo dobro početi sa statistikama, no prvijenac 50 Centa s nekoliko rekorda iza sebe tjerao vas je na takav postupak.

Nastao pod pokroviteljstvom Dr. Drea i Eminema "Get Rich Or Die Tryin" prodajom u prva dva tjedna prestigao je i dosege idejnih otaca. Osim što se odmah zabio na prvo mjesto Billboardove top-liste, "Get Rich or Die Tryin'" u drugom tjednu prodaje još je i povećao nakladu. Ako je pravilo da prodaja drugog tjedna obično padne za 50 posto, slučaj 50 Centa pokazao je drugačiju tendenciju - prodao je samo 50.000 komada manje od golemih 822.000 primjeraka iz tjedna objavljivanja.

50 Centa su na etiketu Shady/Aftermath tada potpisali upravo Dr. Dre i Eminem i činilo se da se radilo o pažljivo pripremljenoj operaciji uvećanja dobiti. Dapače, upravo lani stigla je vijest da Eminem i 50 Cent - koji je u međuvremenu postao mogul s više posla na filmu i televiziji, nego na koncertima - rade na televizijskoj seriji "8 Mile" napravljenoj na temelju Eminemova filma.

Nakon sudjelovanja na albumu filmske glazbe "8 Mile", 50 Cent ubrzano je inauguriran na mjesto najprofitabilnijeg novog lica sezone i postao sljedeće ime masovno distribuiranog hip hopa. Znajući za nabrojane suradnike uopće nije čudilo da se "The New Breed" kao video/audio izdanje tako brzo našlo na policama trgovina. Jer karijera se, kao i željezo, najbolje kuje dok je vruća, pod svaku cijenu, što je simbolički potvrđivala i fotografija s unutarnje strane ovitka na kojoj je 50 Cent bio okružen hrpom krvavih dolarskih novčanica.

Usporedno je išla i priča sa spomenutim Eminemovim filmom "8 Mile", što je bila prva prilika za hollywoodiziranje reperske subkulture koja je postala mainstream svjetske produkcije. Hip hop je, činilo se, toliko prodro u srednju struju pop-industrije da je postao miljenik filmaša u potrazi za budućim blockbusterima. Film "8 Mile" i pridružena mu glazba nastali su prema starom marketinškom pravilu koje veli da je barem jedna mega zvijezda potrebna kako bi privukla pažnju masovne publike.

Teško da se u tu potencijalnu ulogu tada netko uklapao bolje od Eminema. Do tada "državni neprijatelj broj 1" u "8 Mile" tumačio je glavnu ulogu, a pridruženi soundtrack s filmskom glazbom donio je četiri nove Eminemove pjesme. Pribrojimo li tom podatku cijelu garnituru prve rap lige (Jay Z, 50 Cent, Rakim, Obie Trice i drugi), bilo je jasno da je "8 Mile" bio nova, hip hop verzija pseudobiografske priče na tragu Princeova filma "Purple Rain". Odličan uvodni Eminemov single "Loose Yourself" bio je djelotvoran mamac za penjanje albuma na vrhove top-lista, ali iako se radilo o projektu prije svega namijenjenom Eminemovom kultu ličnosti, ostatak glazbene podloge bio je vješto sročena priča o životu po predgrađima.

Odmah nakon toga je i DVD "All Acess Europe" kroz 75 minuta filma pratio Eminema na europskoj turneji i davao, kao što je i naziv govorio, potpuni pristup televizijske publike događanjima ispred i iza pozornice, u hotelskim sobama i po ulicama Hamburga, Amsterdama, Londona, Stockholma i drugih gradova. Dokumentaristički pristup filma, osim atmosfere s Eminemovih koncerata, u širem kontekstu približavao je rad najpopularnijeg bjelačkog repera, kroz intervjue i snimke Eminema u situacijama izvan pozornice.

Prikazujući autentične slike Eminemova mikrokozmosa, film je načinom snimanja i montaže donekle podsjećao na legendarni dokumentarac "Don't Look Back" D.A. Pennebakera o Bobu Dylanu na antologijskoj turneji 1965. godine.

Podjednako kontroverzan i naelektriziran dokumentarac o Eminemu i stvarima koje se događaju prije i nakon koncerata, potvrđivao je Eminemovu poziciju u svijetu show-businessa, koju je glavni junak priče koristio za provokacije odavno nestale s prvih mjesta top-lista. "All Access Europe" omogućavao je do tada najizravniji pristup nekoj od rep zvijezda, na što se nadovezala i Eminemova jaka podrška 50 Centu.

Slično tome, ako ste željeli išta više saznati o namjerama i životu 50 Centa, "The New Breed" mogao vam je dati neke odgovore ili pojasniti da je sve bilo pažljivo planirano, pa nije slučajno da su mu i danas pune dvorane na turneji "Final Lap". Jer, u dva sata trajanja filma koji je na tržištu dočekan kao mana s neba, priča se razlagala na sastavne dijelove zanimljivog, mada vjerojatno i "namještenog" mozaika. Uz tri pjesme na dodatnom disku, uključujući i remiks tada svježe filmske teme "8 Mile Road", "The New Breed" je bio video-inventura koja je dokumentarnim snimkama, pjesmama s koncerta u Detroitu, videospotovima i zapisima iza scene pokušavala prikazati genezu uspjeha 50 Centa i kako se probiti iz geta na naslovne stranice magazina i gornja mjesta top lista, te pritom zaraditi što više.

Pjesme i vrlo sugestivni nastupi 50 Centa pokazivali su zašto hip hop može biti ventil pomoću kojega se siva svakodnevica može zamijeniti životom u boji i postati prečac prema boljoj budućnosti obojene Amerike. Svakodnevni napori novog hip hop trudbenika možda jesu bili "tendenciozno" prikazani, ali su zato koncertne snimke govorile u prilog tezi da je glazbu 50 Centa prije svega potrebno doživjeti sa scene, a ne s ploče.

Kao što su i "retuširane", idealizirane slike o odnosima unutar američke hip hop zajednice - u kojoj se 50 Cent, uz pomoć izvršnih producenata Eminema i Drea snalazio poput ribe koja neće završiti na suhom asfaltu - dokazivale da se koalicija reperskog sporazuma višestruko isplatila svima uključenima. Udruživanje uspješnih protagonista rap scene i nominiranje nasljednika nije ni tada bila nikakva novost, pa se nastojalo spojiti najbolje od više mikrosvjetova tadašnje hip hop zajednice.

Ako stara poslovica veli da je "čovjek čovjeku vuk", uspjeh 50 Centa dokazivao je da reper reperu to ipak - nije. Dakako, bilo je i radikalno drugačijih primjera sa sukobima na hip hop sceni - pa je, primjerice, tek nedavno optužen čovjek osumnjičen za ubojstvo Tupac Shakura u Las Vegasu 1996.. - ali se tada činilo da su 50 Cent, a pogotovo Eminem i Dr. Dre vrlo dobro naučili ranije lekcije. Animoziteti između Snoop Dogga i bivšeg mu šefa Sugea Knighta (borbenog vlasnika diskografske etikete Death Row), ili revolveraški obračuni u kojima su stradale reperske ikone Tupac Shakur i Biggie Smalls (Notorious BIG), očito su bila upozorenje koja su glavni likovi priče oko 50 Centa naučili u tančine. Iako, treba podsjetiti da i na "The New Breed" postoji segment intervjua s članom postave G-Unit, Tonyjem Yayom, koji je u zatvoru služio kaznu zbog posjedovanja oružja.

No, sasvim jasna bila je uživancija i angažman koji su "virili" na svakom koraku Centove prve filmske odiseje, pune standardnih reperskih procedura, ali i priča o međusobnoj izmjeni energije najprodavanije trojke tadašnjeg hip hopa.

Makar bila i "dirigirana", priča s "The New Breed" bila je jedna od efektnijih hip hop storija u kojoj su pored samoreklamerstva uključenih, što im je ostala navika sve do danas, ubojiti ritmovi i "guste" vokalne eskapade prštale na sve strane. Drugim riječima, ako i danas, nakon drugog gostovanja 50 Centa u Zagrebu, imate želju provjeriti kako je sve zapravo počelo, priča sa 50 Centom, Eminemom i Dr. Dreom jedna je od zanimljivijih o suradnji ljudi koji su pomagali mladom reperu dok ga još nitko nije znao. Kao i jedna od praktičnih pokaznih vježbi o "uspjehu pod svaku cijenu", ili kako ga steći, pa i zadržati sve do danas.

