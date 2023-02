Uskoro počinje reality show o obiteljskom životu Sylvestera Stallonea

Streaming servis Paramount+ u četvrtak je najavio kako uskoro izlazi novi obiteljski reality u kojem je glavna zvijezda legendarni glumac Sylvester Stallone. Novi show pratit će život ovog 76-godišnjaka i njegove supruge Jennifer Flavin, te njihove tri kćeri, Sophie, Sistine i Scarlet.

Serija u osam dijelova pokazat će kako izgleda svakodnevica obitelji Stallone i fokusirat će se na to kakav je Sly otac i kako se u toj ulozi snalazi. U najavi za reality piše kako je Stallone odigrao neke od najlegendarnijih likova u filmskoj povijesti, no sada će pred kamerama pokazati onu svoju najvažniju, ulogu oca. Najava opisuje Flavin, njegovu suprugu, kao lukavu poduzetnicu, te naglašava da zajedno odgajaju tri samostalne i ambiciozne žene.

Njihova najstarija kći Sophia(26) nema želje biti glumica, dok njena sestra Sistine(24) snima svoj prvi film.

Najmlađa članica obitelji, Scarlet (20) živi sama u svom stanu i studira, te se nakon uloge u očevoj seriji Tulsa King nada nastavku karijere u showbizzu.

Sylvester Stallone američki je glumac koji je najpoznatiji po ulogama u akcijskim filmovima "Rambo" i "Rocky", a krajem prošle godine oduševio je sve svojom prvom ulogom u televizijskoj seriji "Kralj Tulse", koju možemo gledati na SkyShowtimeu.

Rođen je u New Yorku u srpnju 1946. Doktor mu je pri porođaju forcepsom ozlijedio živac u licu zbog čega mu je padao lijevi očni kapak i kao dijete je razvio govornu manu. Veći dio djetinjstva proveo je daleko od obitelji, u internatima, te je ponovno vidio svoju obitelj tek kada je imao pet godina i s njima se preselio u Maryland.

Nakon razvoda roditelja neko vrijeme je živio s ocem, no onda se preselio u Philadelphiju k majci koja se ponovno udala. Bio je jako nestašan, često su ga izbacivali iz škola, pa je srednje obrazovanje završio u privatnoj školi za problematične tinejdžere. Za glumu se zainteresirao na tek na američkom koledžu u Švicarskoj koji je pohađao. Vratio se u Ameriku i krenuo na sveučilište, no nije završio studij iako mu je nedostajao samo nekoliko bodova do diplome. Htio je odmah početi raditi pa se vratio u New York, no bilo mu je teško pronaći posao. Zbog toga je prihvatio prvu priliku koja mu se ukazala, a to je bio pornografski film "The Party at Kitty and Stud's" (poslije preimenovan u "The Italian Stallion"). Nakon toga polako su mu se počela otvarati i druga vrata pa ga je za nekoliko filmova uzeo i Woody Allen, iako se njegovo ime nikada nije pojavilo na odjavnoj špici. Stalloneu to nije pretjerano smetalo, već je shvatio da je to njegova šansa za uspjeh pa se preselio u Hollywood kako bi bio bliže audicijama. Mučio se tako neko vrijeme i skupljao odbijenice sve do 1974. kada je dobio prvu ozbiljnu ulogu u filmu "The Lords of Flatbush".

Ipak, nije se mogao ozbiljno probiti sve dok nije vidio meč dvaju boksača, Muhammada Alija i relativno nepoznatog Chucka Wepnera. To ga je inspiriralo da napiše scenarij za film o boksaču Rockyju, koji je 1976. postao film koji je te godine postigao najveću zaradu. Uz to, Stallone koji je tumačio i naslovnu ulogu bio je nominiran za nekoliko Oscara te dobio, među ostalim, i zlatni kipić za najbolji film. Stallone je tako stvorio franšizu koja je iznjedrila čak sedam filmova, od kojih je sam režirao četiri. "Creed" iz 2015. Nije sam napisao, ali surađivao je na scenariju za "Creed 2". U njima je Rocky bio trener te su dobili brojne pozitivne kritike, a Sly nominaciju za Oscar za najboljeg sporednog glumca. Između nastavaka Rockyja, Stallone je glumio u nekoliko akcijskih filmova koji nisu prošli previše zapaženo, sve do 1982. i filma "Rambo: First Blood" - koji je lansirao još jednu uspješnu franšizu. Stallone je i u tom serijalu režirao jedan od filmova, onaj iz 2008. Posljednji film iz serijala izašao je 2019. godine. Stallone se stvarno dokazao kao akcijski junak, koji je u to vrijeme parirao Arnoldu Schwarzeneggeru.

Okušao se i u nekoliko trilera kao što su "Razbijač" iz 1993., "Judge Dredd" iz 1995, i "Uhvatite Cartera" koji je izašao 2000. godine, koji nisu previše dobro prošli u Americi, ali obožavali su ga na drugim tržištima. Osim toga pokušao je zaraditi i na popularnosti filmova koji su poznate akcijske junake gurali u netipične komične uloge, što je u to vrijeme činio i Schwarzenegger, no ni oni nisu postigli veliki uspjeh. Fascinantno je zapravo koliko se talenta našlo u osobi koja je karijeru započela u pornografskom filmu. Glumac i redatelj ni u 77. godini ne prestaje inspirirati fanove iako bi i da ne radi već 20 godina mogao ugodno živjeti u mirovini. Još uvijek se bavi sportom i pazi na izgled. Ipak, neki su uvjereni da je malo pretjerao s plastičnim operacijama, no on tvrdi da je samo išao na lifting lijeve strane lica zbog toga što su mu kao bebi oštetili živac. Doktori su pak složni da je vjerojatno podizao obrve i operirao očne kapke te vrat - što je tipičan izbor muškaraca u njegovim godinama. Stallone je bio u braku s tri žene, Sashu Czack je oženio 1974., a brak je trajao do 1985.

Godinu dana poslije oženio se za glumicu Brigitte Nielsen, no brak je trajao samo dvije godine. Deset godina poslije ipak je našao pravu ljubav. Srce mu je ukrala manekenka Jennifer Flavin, s kojom je i danas u braku. Stallone je otac petero djece, a njegove tri kćeri, koje ima iz braka s Flavin, prije četiri godine ljetovale su u Hrvatskoj. Sly je 2020. godine doživio je veliki gubitak, kada je u 99. godini preminula njegova majka Jackie, astrologinja i plesačica, poznata kao Mama Stallone.

