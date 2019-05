Bivšoj pjevačici oluja uništila dvorište u Zagrebu, objavila tužne slike

Bivša pjevačica Lana Klingor Mihić sa suprugom Antom danas je otputovala u Pariz kako bi romantično proslavili godišnjicu braka, a prije odlaska u zračnu luku u dvorištu ju je dočekao nimalo ugodan prizor.

Naime, vjetar je u nedjelju tijekom olujnog nevremena iščupalo stablo u njezinu dvorištu, a stablo je palo na trampolin koji je Lana nedavno kupila kćerima Kiari, Marli i Miki.

Foto: Instagram

- Uplakana u Pariz - napisala je Lana na Instagram storyju uz fotografiju trampolina i stabla kojeg je vjetar iščupao.

No, tu nije bio kralj nevoljama. Lani i njenom suprugu Anti otkazan je let za Pariz. Mihići su ostali na aerodromu i čekali novi let, te objavljivali videa na Instagramu.

Foto: Instagram

- Ako poletimo ja ću se odmah 'obliti' u avionu - rekla je tužna Lana.

Nakon nekoliko sati ipak su pozvani na let, pa su nasmiješeni pozirali na zagrebačkom aerodromu.