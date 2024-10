Umro Liam Payne (31), bivši član One Directiona

Bivši pjevač grupe One Direction, Liam Payne, preminuo je ispred hotela Casa Sur Palermo u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu, izvijestili su lokalni mediji u srijedu, navodeći da je 31-godišnji britanski glazbenik pronađen mrtav nakon što je pao s trećeg kata hotela.

Pozivajući se na službene izvore, vodeći lokalni mediji La Nacion i Clarin izvijestili su da je policija pozvana u hotel u naselju Palermo, reagirajući na hitan poziv koji je spomenuo "agresivnog muškarca koji bi mogao biti pod utjecajem droga i alkohola". Djelatnici hitne pomoći kasnije su potvrdili smrt pjevača, koji je pronađen u unutarnjem dvorištu hotela, prema izvješćima.

Liam Payne je britanski pjevač i tekstopisac, najpoznatiji kao član popularnog boy benda One Direction, uz Harryja Stylesa, Zayna Malika, Nialla Horana i Louisa Tomlinsona. Nakon što se 2010. godine pridružio One Directionu tijekom audicija za britansko televizijsko natjecanje The X Factor, bend je brzo stekao globalnu popularnost i prodao milijune albuma. Nakon raspada grupe 2016. godine Payne je započeo solo karijeru i objavio nekoliko singlova, uključujući "Strip That Down", "Bedroom Floor" i "For You".

Payne je s javnosti dijelio svoju borbu s alkoholizmom, a patio je i od anksioznosti i agorafobije, odnosno intenzivnog straha od boravka na otvorenim mjestima ili u situacijama iz kojih je teško pobjeći ili je pomoć nedostupna. To mu je dugo vremena onemogućavalo obavljanje svakodnevnih aktivnosti poput ispijanja kave u restoranu ili kupnje robe u supermarketu. "Nažalost, mislim da je to nešto što se događa svima u ovoj industriji i morate to pokušati preboljeti što je prije moguće. Najteže je kad se spremaš za izlazak, znajući da će te tamo najvjerojatnije netko fotografirati", objasnio je.

VEZANI ČLANCI:

Bivši član One Directiona čak je rekao da je bilo trenutaka u njegovom životu kada "gotovo nikad nije izlazio iz kuće" i da je bilo dana kada "nije mogao ni pomisliti na izlazak". "Brutalna tjeskoba me je paralizirala. Ostao bih u autu znojeći se i misleći da jednostavno ne želim biti tamo", prisjetio se. Payne je 9. rujna prošle godine trebao pjevati u Argentini, u Movistar Areni, no mjesec dana prije morao je otkazati dolazak. Razlozi su bili njegovi zdravstveni problemi, u ovom slučaju teška infekcija bubrega zbog koje mu je preporučeno mirovanje.

Rođen je u Wolverhamptonu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a odrastao je u obitelji srednje klase koju su činile dvije sestre te otac i majka. S britanskom pjevačicom Cheryl Tweedy 2017. dobio je sina Beara. Bio je i u dugačkim vezama s Danielle Peazer i Sophiom Smith, a u posljednje vrijeme pisalo se da je slobodan.