Udala se kći Dubravka Šimenca, ponosni otac podijelio trenutke s vjenčanja: 'Ja sam bogat čovjek!'

Bivši hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc pohvalio sretnom viješću na društvenim mrežama. Naime, njegova kći Nika udala se, a ponosni joj je otac posvetio emotivnu objavu. Inače, doktorica dentalne medicine i njezin dugogodišnji partner Ante Žaja vjenčali su se u Župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Zagrebu, a slavni je tata otpratio kćer do oltara. Prošle su godine Ante i Nika dobili kćer.

- Postoje dani koje želiš da se dogode, postoje dani koje sanjaš, postoje dani koji se slučajno dogode, postoje dani koji se nikada ne zaboravljaju, postoje dani za koje živiš, postoje dani za sjećanje, postoje dani... U svim tim danima ponekad si sam, gotovo uvijek sa svojim najmilijima, najdražima, svojom obitelji i prijateljima. S najvećim blagom, svojom djecom. Što je čovjek bez svega toga? Zbog svih Vas, ja sam bogat čovjek. Zato jedno veliko hvala svima, da smo još uvijek zajedno. Ira, Nika, Karla, Toma, Ante....volim vas jako - napisao je Šimenc na Instagramu. U komentarima ispod objave javilo se mnogo Antinih prijatelja, a svi su čestitali njegovoj kćeri i njemu.

Podsjetimo, bivši vaterpolist i njegova supruga Ira vjenčali su se 1991., a imaju troje djece. Najmlađe dijete dobili su 2012. kad je on imao gotovo 46, a supruga 41 godinu. Ako se prisjetimo, bivši hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije i odradio 200 utakmica te, naravno, za reprezentaciju Hrvatske, za koju je skupio 150 utakmica. Igrao je u Hrvatskoj, Italiji, SAD-u, ali i na Malti te imao bogatu karijeru. Osvajač je zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1988. godine i srebrne medalje na Olimpijskim igrama 1996. godine. Isto tako, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 1986. u Madridu i u Perthu 1991. godine.

Hrvatsku javnost iznenadila je vijest da su Dubravko i supruga nakon gotovo dvadeset godina od rođenja kćeri Karle dobili sina Tomu. Šimenc je za portal Zagreb.info otkrio zašto su se odlučili za treće dijete. Legenda zagrebačke Mladosti u to vrijeme imala je gotovo 46 godina, a njegova supruga 41. – Poznato je zašto smo se odučili na treće dijete. Naša je druga curica dijete s poteškoćama, tako da je to bila zajednička odluka. Nije bila laka, ali naša je želja bila da jednog dana o Karli preuzmu brigu Nika i Toma, to nam je nekako životna misija. Sve je prolazno pa tako i to, ali kad počnem razmišljati o brojevima, onda stanem. Biti roditelj ogromna je obaveza, velika odgovornost, ali i najveća sreća koju ti život daje – rekao je jednom prilikom popularni Dudo.

– Karla je naša najveća preokupacija koja živi s nama i uvijek će biti s nama. Ona je naš Križ! Teško mi je govoriti o Karli, jer znam da jako puno roditelja ima iste ili slične probleme i da svatko na svoj način proživljava život. Karla je djevojka koja ti stalno govori da te voli, a samo mi znamo zašto. Ona je naš anđeo, naš centar svemira. Ona je najveći razlog da nikada ne odbijam nijednu humanitarnu akciju, a ima ih jako puno. Želim pomoći svakome. Koji put je to teško, a svima njima treba tako malo – izjavio je za portal Katehetski.

– U posljednjih nekoliko mjeseci imao sam malih zdravstvenih problema tako da pratim savjete jedne prekrasne doktorice, Davorke Herman, u vezi s prehranom i svime. Pojavio mi se neki dijabetes, mali, početak, 'ajmo reći, tako da sam to stvarno ozbiljno shvatio i, naravno, što je moguće više se krećem. Otkrio sam na sistematskom pregledu, a doktorica Herman je rekla: "Sad je ozbiljno, sad se moramo ozbiljno pozabaviti time", tako da sam to ozbiljno i shvatio – rekao je jednom prilikom Dudo i priznao da mu je sistematski pregled spasio život.

