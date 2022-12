U školi su je zvali 'sivi miš' i mrzili su je jer ju je u školu dovozio vozač u Rolls-Royceu

Pogledi cijelog svijeta ovih su dana uprti u Katar i Svjetsko nogometno prvenstvo, gdje je dolazak jedne velike zvijezde koja već dugo ne igra nogomet izazvao pravu pomutnju. Naravno, svi su pali u nesvijest kada se u Dohi pojavio David Beckham, a danas bi bilo jako zanimljivo istražiti koliko je te “histerije” rezultat njegove nogometne slave, a koliko slave njegove žene koju je svijet upoznao kao jednu od Spice Girlsica, da bi je danas pratio kao uspješnu modnu kreatoricu. Priča o Victoriji Beckham zanimljiva je i bez nogometnog prvenstva, zbog mode koju stvara, a koja odiše posebnom britanskom jednostavnošću i šikom, ali i zbog njene pred-modne karijere. Njena modna i poslovna priča je i svojevrsni ogledni primjer svih onih situacije kada javnost na nož dočeka životne i karijerne poteze mnogih svojih miljenika, jer baš kao što stara izreka kaže: ljudi će vam oprostiti sve osim uspjeha.

Victoria Adams rođena je 17. travnja 1974. godine u dobrostojećoj, građanskoj, obitelji. Otac joj je bio inženjer elektronike, koji je sjajno zarađivao i svojoj obitelji pružio sve. No Victoria je bila krajnje nesretno dijete koje je, današnjim rječnikom rečeno, u školi bilo izloženo mobbingu. Bježala je stoga u neki svoj svijet, svijet kreacija, kod kuće postavljala predstave, za njih osmišljala kostime, eksperimentirala s frizurama, pjevala, slikala se.... U jednom trenutku rekla je roditeljima da želi biti pjevačica, i to nakon što je gledala film “Glory”. Roditelji se nisu zgrozili na tu ideju, već su je podržali i upisali u čuvenu kazališnu školu Jason, nakon čega je slijedio Laine Theatre Arts. Njena prva grupa zvala se Persuasion, ali audicija na kojoj se pojavila 1994. promijenila je sve. Postala je članicom grupe Space Girls, a nakon velikog uspjeha, već s prvim hitom “Wannabe”, Spajsice postaju ne samo najpopularnije Britanke nego im se klanja cijeli svijet.

Ta iznenadna slava bila je slatka osveta djevojčice koju su u školi zvali “sivi miš” i mrzili je jer ju je dovozio vozač u Rolls-Royceu. I zato se ona i danas (potajno) ponosi nadimkom Posh Spice koji su joj u doba najveće slave, upravo zbog porijekla, nadjenuli britanski tabloidi. No, naglo kako je i buknula, slava Spajsica počela se i gasiti, a Victoria solo karijerom, koju je započela 2000. godine, nije stigla ni blizu grupnih uspjeha. I baš tada, s prvim razočaranjima u glazbi, počinje njena modna priča, prvo kao vrlo uspješnog modela. Prva ju je za svoju kolekciju 2000. angažirala Maria Grachvogel, i bio je to velik uspjeh na Londonskom tjednu mode, za kojim su slijedile ponude mnogih drugih kreatora. Victoria je nosila modne revije, snimala kampanje, neko vrijeme bila ambasadorica kuće Dolce & Gabbana, da bi 2003. godine sudjelovala u reklamnoj kampanji američkog brenda Rocawear. Kroz sve te poslove sazrijevala je njena ideja da lansira vlastitu kolekciju. Prva je bila isključivo od jeansa, mala kolekcije VB Rocks, pod patronatom brenda Rock & Republic. Ta se prva njezina kolekcija sastojala od skupih premium traperica, koje su se prodavale po (tada nevjerojatnih) 300 dolara. I naravno, sve su bile rasprodane u rekordnom roku, jer su Amerikanke kroz taj jeans lovile britanski šarm, nadajući se da uz njega u paketu dolazi i spektakularni nogometaš.

Godine 2006. Victoria Beckham se prvi put okušala kao modna urednica, i to na fotosessionu za svoju prijateljicu, glumicu Katie Holmes. Na tom je poslu ona odabrala svu odjeću koju je Katie nosila, ali i bila art-director, jer je odredila dizajn svake fotografije. U ljeto iste godine na tržištu se pojavila kolekcija njenih sunčanih naočala, koja je također rasprodana brzinom munje. I to je bio okidač, u jesen 2006. raskida suradnju s Rock & Republicom, kako bi se posvetila vlastitom modnom brendu.

Sve do tada njenu su modnu karijeru mediji, posebno nemilosrdni britanski tabloidi, tretirali kao zabavu dokone kućanice, a u tom se trenutku našla na vjetrometini. Mnogi su unaprijed, i na neviđeno, stavljali veliki upitnik nad modnim kreacijama žene koja nema modno obrazovanje, zamjerali joj da zbog svog bogatstva oduzima prostor mladim i nadarenim, školovanim dizajnerima, spočitavali joj kako svoju odjeću prodaje samo zbog slave vlastitog muža. No, rezultati prodaje govorili su nešto posve drugo: u prvoj godini Victoria Beckham modom je zaradila 100 milijuna dolara, a po nekim podacima do početka 2008. taj je iznos i udvostručila, tako da je u kućanstvu Beckham David mogao k njoj doći po džeparac.

Kako ne bi bilo nikakve zabune, Victoria se dokazala i kao kreatorica i kao vrlo sposobne poslovna žena, jer imati kod kuće Davida Beckhama, a ne staviti njegovu sliku na parfeme iz linije Intimate Beckham, koji su se (posebno u Americi) prodavali kao ludi, bio bi totalni promašaj. Godine 2008. Victoriji je pripala čast da otvori slavni New York Fashion Week, a ona je to učinila s kolekcijom u kojoj je predstavila 400 haljina. Dobro je prošla kod modne kritike, a kod kupaca još bolje, iako je cijena svake haljine bila čak tisuću funti. Bilo je ta 2008. doslovno njena godina, koju pamti i po tri naslovnice za Vogue, prvu je snimila za britansko izdanje, a slijedile su je naslovnice za Indiju i Rusiju.

U jesen 2011. Victoria ima počasno mjesto na British Fashion Awardsu, a sljedeće godine joj je povjeren dizajn novog Land Rover Evoque. Posebno se pamti i njena kolekcija iz 2013. godine koju je nazvala “Icon” i koju su doslovno razgrabile neke od najslavnijih žena na svijetu, počevši od glumačkih legendi Hollywooda. No, sama Victoria nikada ne zaboravlja da moda mora biti dostupna i ženama koje nemaju tisuću funti za jednu haljinu. Njima je, još 2006., godine ponudila - knjigu “Još pola inča savršenog stila” koja je postala svojevrsna modna biblija mnogim ženama koje su željele oponašati njen stil, tada već u javnosti poznat kao Vicky stil, i biti glamurozne baš poput bivše Spajsice. U toj je knjizi ženama doslovno savjetovala kako postići modno savršenstvo od glave do pete i u tekstovima ponudila vrlo korisne (i primjenjive) savjete o tome što, kako i kada odjenuti, kako kombinirati pojedine komade iz garderobe... Naravno, uspjeh su knjizi osigurale i fantastične fotografije koju se snimili najveći fotografi tog vremena, poput Stephena Meisela, Marija Testina i Annie Leibovitz... Ova je knjiga postala toliko popularna da je samo u Britaniji prodana u više od 400 tisuća primjeraka, a prevedena je i na mnoge druge jezika svijeta, uključujući ruski.

Tako je žena kojoj su na modnim počecima mnogi osporavali čak i pravo da pokuša biti kreativna danas jedna od najcjenjenijih modnih kreatorica Britanije i svijeta. Žene vole njenu modu zbog bezvremenske elegancije koja izvire iz jednostavnosti. Ona sama jasno je rekla, i pokazala, da ženama cijelog svijeta zapravo nudi svoj vlastiti stil. On je mnogim ženama očito sviđa. Treba joj priznati da je uspjela. I to u najokrutnijem medijskom okruženju gdje britanski tabloidi vrebaju, svaki drugi dan pišu o krahu njenog braka ili modnog carstva, pa čak i o takvim budalaštinama da se nikada ne smije jer ima pokvarene zube. Ona sama s tim se nosi - britanski. Jednostavno pušta da se buka oko nje slegne i radi po svome. Jedino na što je reagirala bili su također učestali tekstovi koji su se bavili njenom kilažom i brojem kalorija koje pojede na dnevnoj bazi. Svjesna svog utjecaja na javnost, a posebno na mlade žene, u nedavnom je intervju ustvrdila kako su mršave žena odavno izašle iz mode te kako njene haljine najbolje izgledaju na ženama koje imaju obline na pravim mjestima.

Brak koji traje već 23 godine

Bila je to 1997. godina. Jedan je slavni nogometaš jedva nabavio broj tada još slavnije članice grupe Spice Girls. David je Victoriju ugledao na televiziji i bila je to ljubav na prvi pogled, već je tada suigračima rekao kako će baš on jednog dana oženiti najprivlačniju Spajsicu. I zato nije ni čudno da je u strahu da ne izgubi njen broj telefona, a bilo je to prije vremena društvenih mreža u kojem su nam gotovo svi dostupni na klik mišem, najvažniji podatak zapisao na avionsku kartu, preciznije na kartu za ukrcaj u avion. Legenda kaže da David Beckham još uvijek čuva tu kartu i taj broj.

I tom braku nogometaša i pjevačice mnogi su previđali kratak rok trajanja, ali iza Victorije i Beckhama danas su 23 godine braka i četvero djece - sinovi: Brooklyn, Romeo i Cruz, te najmlađa i mezimica obitelji - kći Harper. Kao i u svakoj drugoj, bilo je i u njihovoj priči svega, no ostali su zajedno, a sudeći po načinu na koji su prošlo ljeto proslavili godišnjicu, ali i načinu na koji funkcioniraju, očito im veza spada među najstabilnije u svijetu bogatih i slavnih.

No, prije Davida i prije slave Victoria je bila zaručena. Njen odabranik bio je Mark Wood čije je prezime koristila na prvim nastupima s grupom kada se predstavljala kao Victoria Adams Wood, iako nisu bili vjenčani. Toj je vezi presudila njena slava, a tabloidi su zabilježili i činjenicu da, kada ga je ostavila, Victoria Marcu nije vratila zaručnički prsten.

