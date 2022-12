Na RTL-u 2 nema ništa novo, nit' božićno, već sasvim suprotno. Najgore je kad potencijal postoji, ali se ne iskorištava i propada

UŽIVO: Hrvatska - Belgija // HRT2 - TRI RUŽE

Utakmica "za kidanje živaca" između Hrvatske i Belgije prošlog se tjedna, kao i sve ostale na Svjetskom prvenstvo, pratila u sklopu posebnog programa na drugom programu Hrvatske radiotelevizije, koji, mora se priznati, na ovom mundijalu, radi odličan posao. Od samih prijenosa, preko komentara, javljanja uživo, analiza… Sve je odlično za gledati, a kao jedan od simpatičnijih, ali i bizarnijih trenutaka prošlog tjedna izdvaja se javljanje uživo novinarke Mirte Šurjak iz Splita, neposredno nakon utakmice između Hrvatske i Belgije. Ona se, naime, nakon kolege sa zagrebačkog Europskog trga, javila iz centra Splita kako bi prenijela navijačku atmosferu. I uistinu je to učinila u punom smislu te riječi. Šurjak se javila s pozornice, krenula razgovarati s DJ-jem koji je baš ništa nije čuo pa je nekako dogovorila puštanje navijačke pjesme, a zatim je animirala publiku da zapjeva pa je i sama to učinila na veoma osebujan način. I mogli bismo sad biti neki "nogometni Grinchevi" pa reći da to javljanje uživo nije bilo na razini profesionalnosti na kojem se očekuje, ali zašto? Pa Šurjak je samo u tom trenutku potpuno ljudski prenijela emociju kako se, nakon 90 minuta drame, osjećala većina navijača te je uz pjesmu i ples spontano proslavila prolaz Hrvatske. Isto kao što sportski komentatori radosnim povicima slave golove, tako nema razloga da javljanje uživo poslije tekme bude ukočeno i bez emocija, jer ipak je riječ o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Šurjak je emociju prenijela, svi koji su gledali taj prijenos, pa i komentatori u studiju, od srca su se toj sceni nasmijali i što je loše u malo spontanog slavlja? Baš ništa.

Dnevnik Nove TV i RTL Direkt // NOVA TV i RTL - ČETIRI RUŽE

Iako nemaju prava na prijenos utakmica, i Nova TV i RTL također su odradili odličan posao kada je riječ o praćenju Hrvatske na SP-u i zato, iako je to neuobičajeno, zajedno dijele ovu pohvalu. Pred televizijama koje nemaju prava na prijenos utakmica automatski je, naime, teži posao kako popratiti događaj te privući gledatelje, ali i Nova TV i RTL su to jako dobro odradili. Većinu su vremena od svojih središnjih informativnih emisija nakon utakmice posvetili prolazu Hrvatske pa su tako i Dnevnik Nove TV i RTL Danas otvoreni s izvještajem iz Katara, obje su televizije na lice mjesta postali svoje jake novinarske snage koje su se javljale uživo te su obje televizije uspjele neposredno nakon utakmice doći do kratkog intervjua s izbornikom Zlatkom Dalićem, barem ispred hotela u Dohi, kad već nemaju pristup sportskom terenu. Također, obje su televizije u studiju imale komentatore, radile su se analize, prikazivale grafike… Dobar posao!

Serijal Božićnih filmova // HRT1 - DVIJE RUŽE

Kome je dosta nogometa, a koji je ove godine nekako u potpunosti zasjenio božićni program, ipak dobre vijesti stižu s prvog programa HRT-a gdje se od ovog tjedna počinju redovito prikazivati božićni filmovi. Gotovo svakog dana oko 14 sati puštat će se jedan naslov, a dobra vijest je da na rasporedu nisu samo američki filmovi, nego ima raznih odabira, a i godina proizvodnje nije starija od 20 godina, nego je većinom riječ o novijim filmovima koji su izašli u zadnjih nekoliko godina. Dijete za Božić, Tri šapice i božićna ljubav, Moja božićna ljubav, Ekipa Djeda Mraza, Božić u mislima… Izbora ima, možda samo nedostaje i nekih poznatijih naslova, ali i za to će biti vremena neposredno oko Božića.

Spasilačka služba // RTL2 - JEDAN KAKTUS

Nit' novo, nit' božićno, već sasvim suprotno, na RTL2 se u vikend-terminu može pogledati - Spasilačka služba. A najbizarnije od svega jest da, u moru repriza ova još možda ima i nekog smisla jer je u verziji s poboljšanim zvukom i slikom u odnosu na devedesete ipak možda dobar ulov nostalgičarima. Vjerojatno puno bolji od Zabranjene ljubavi i Krim tima. No, poanta je zapravo u tome da bi baš ovog prosinca, kada su drugi programi preplavljeni nogometnim sadržajem, RTL2 mogao biti program kojeg će okrenuti oni koji su u potrazi za božićnim emisijama, prigodnim animiranim filmovima, pjesmama… Ali ništa. Najgore je kad potencijal postoji, ali se jednostavno ne iskorištava i propada.

