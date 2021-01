U samo nekoliko tjedana ovaj glumac je zbog Netflixove serije postao novi seks-simbol

U studenome je najava za novu Netflixovu seriju “Bridgerton” pobudila velik interes gledatelja pa su svi jedva čekali Božić kada je ova serije, čija se radnja temelji na knjizi ‘The Duke and I’ autorice Julie Queen, premijerno prikazana na Netflixu. Serija prati događanja u engleskom visokom društvu od 1813. do 1827. godine. U vrijeme kad se brakovi većinom nisu sklapali iz ljubavi, romantična mlada djevojka Daphne traži životnog partnera za kojeg bi se udala iz ljubavi.



Neočekivane iskrice počnu frcati između Daphne i Simona, prijatelja njezina brata, a to je početak ljubavne priče koja je gledatelje držala satima prikovane uz ekran. Velik je doprinos u tome i glumca Regé-Jeana Pagea, koji je utjelovio Simona, i koji je u seriji u mnogim scenama pokazao svoje mišićavo tijelo. Intrige, drame i seks, sve je to ovu seriju brzo vinulo u vrh popularnosti pa je dosad seriju pregledalo preko 63 milijuna kućanstava, a 31-godišnjem Pageu donijelo je golemu popularnost i preko noći je postao seks-simbol te potencijalni kandidat za novog James Bonda. Prema podacima s internetske kladionice, Page je u samom vrhu kladioničarskih lista i mogao bi zamijeniti Daniela Craiga u ulozi tajnog agenta 007.

Page je rođen u Velikoj Britaniji, a dio djetinjstva proveo je u Zimbabveu, domovini svoje majke, te se vratio u školu u London gdje se glumom počeo baviti kako bi si zaradio džeparac i kupio Gameboy. U jednom intervju Page je rekao kako je bio razigrano i glasno dijete i pravi mali istraživač, a kao dječak sanjario je da postane istraživač. – To je bilo ono za što sam mislio da bi uistinu bilo sjajno raditi: otkriti nepoznate krajeve i dokazati svojim otkrićima da je svijet čudesniji nego što se misli. Ali tada sam otkrio da bi to značilo i susrete s paucima pa sam odustao – kazao je glumac.

Prije sedam godina završio je glumačku akademiju, a publika ga je imala priliku vidjeti u seriji ‘Waterloo Road’ iz 2015. godine, nešto kasnije gledali smo ga u miniseriji ‘Roots’, a 2017. glumio je u pravničkoj seriji ‘For The People’ koju je producirala Shonda Rhimes, koja se oduševila njegovim talentom. Stoga nije dvojila da će upravo on igrati jedan od glavnih likova u njenoj novoj seriji “Bridgerton”. Pjevanje je još jedna velika strast ovog glumca, koji sa svojim bratom Toseom nastupa u bendu TUNYA.



Kada je posrijedi njegov privatni život, pogotovo ljubavni, Page ne otkriva puno. Kaže da je romantičan i da baš zato misli kako nam treba više serija poput “Bridgertona”. Ni na svojim društvenim mrežama ne daje uvid u svoju privatnost i tamo objavljuje samo fotografije i videa sa snimanja. Mediji su ga dosad povezivali samo s jednom ženom, a to je britanska glumica Antonia Thomas, s kojom se u dva navrata pojavio na crvenom tepihu, ali ni Rege ni Antonia nikada u javnosti nisu komentirali je li njihov odnos ljubavni ili prijateljski i nikada nisu objavili ni zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Šuška se da se na setu serije stvorila i ljubavna kemija između njega i kolegice Phoebe Dynevor, koja glumi Daphne, ali je Page u jednom intervju nedavno rekao kako je njihova kemija bila samo ispred kamera i odbacio je sve tvrdnje o vezi.