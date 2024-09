U prvoj epizodi Supertalenta pao je prvi zlatni gumb, Fabijanu je gorjela glava, urnebesni Japanac pokazao 'gole' poze

To je pošlo za rukom Matiji Petriću, 31-godišnjaku iz Slavonije kojemu je najveći san, tvrdi, pjevati svaki dan. Svoj je nastup najavio na zanimljiv način rekavši da će otpjevati „duet sam sa sobom“, nakon čega je pjesmu 'Ponoć' započeo dubokim muškim vokalom koji se, na iznenađenje svih, pretvorio u visoku žensku lagu. Kao što je on iznenadio žiri i publiku, tako je Fabijan iznenadio njega pritisnuvši zlatni gumb: „Stari moj, hvala ti na ovom brutalnom pjevanju“, rekao je Fabijan i čestitao mu na fenomenalnoj izvedbi, a Matija ni u snu nije očekivao ovakav ishod. „Mislio sam da me zafrkava, da ide stisnuti iks“, rekao je Matija i priznao da je nakon osvajanja zlatnog gumba izvan sebe: „Ne znam više ni gdje sam i ni što sam. Malo je falilo da zaplačem, ali suzdržao sam se“.

Osim Matije, žiri je pjevanjem oduševio i Paško Bradarić Šlujo koji sebe opisuje kao staru dušu u mladom tijelu – što je i pokazao izborom pjesme Franka Sinatre kojom je šarmirao žiri i vratio ih u neka stara vremena. Tijekom cijelog nastupa žiri se divio samopouzdanju i šarmu kojeg Paško, kako je Fabijan primijetio, ima 'na lopate'. Maja nije mogla ne prokomentirati taj dio: „Paško, ti ćeš pjevati, to je sigurno, ali što ćeš se ti cura naljubiti“, nagovijestila je, a svo četvero pohvalili su njegov stas i glas koji su zavrijedili i konačnih 4 'da' te prolaz u idući krug.

Vesela i neustrašiva akrobatkinja Meri Toskić zaprepastila je žiri, a posebno Martinu, svojom spretnošću i akrobacijama na velikim visinama. „Ovo uopće nije bila neka dječja predstava ni nastup jedne male djevojčice, ovo je bio jedan ozbiljan Supertalent nastup“, komentirala je Maja, a s njom se složio i Davor: „Ti si imala stravično dobar nastup“, rekao joj je. Fabijana je zanimalo ima li prašine na stropu jer se nitko dosad nije popeo tako visoko, a Meri, kojoj je najveća želja bila doći na Supertalent, jednoglasnom je odlukom žirija dobila priliku nastaviti natjecanje.

FOTO Nova sezona showa Supertalent

Pozornicu su plesnim akrobacijama rasplamsali Anja i Miran, čija je ljubav prema plesu prerasla u ljubav jedno prema drugome, i tako je nastao duo Aerial Harmony. Kemija među njima itekako se mogla osjetiti tijekom cijelog nastupa, a žiri se nije mogao načuditi što sve njihova tijela – koja kao da su od gume – mogu izvesti. Martina je nakon ovog nastupa bila van sebe, ali to ju nije zaustavilo da ih zaspe komplimentima: „Svaka vaša statična figura izgleda kao skulptura, Michelangelo vas je tako zamišljao i radio one svoje kipove“, bio je samo jedan od komplimenata u nizu. Jednako kao što su Anja i Miran bili usklađeni u koreografiji, tako je i žiri usklađeno odlučio da zaslužuju prolaz dalje.

Foto: Nova TV

U poligon za trikove pozornicu su pretvorile Eva Obad i njezin pas Bura, od milja zvan Burek. Mnoštvom trikova koje su uvježbale razveselile su žiri i publiku i dokazale da pas doista može biti čovjekov najbolji prijatelj. Točka je posebno raznježila Davora koji, prije šest godina kad je na Supertalentu nastupala Burina mama, nije bio toliko oduševljen, a razlog je jednostavan – tada nije imao vlastitog ljubimca. Sad kad je i sam vlasnik psa, ima drugačiji pogled na ovu vrstu talenta: „Top topova!”, rekao je Davor nakon čega se popeo na pozornicu pomaziti Buru. Trikovi koje su izvele nisu ostavili ravnodušnima ni ostale članove žirija, pa su tako Eva i Bura dobile četiri 'da'.

Gdje je harmonika tu je i zabava, a to je dokazao Stevan Lakatoš koji je izvedbama svojih legendarnih obrada “Ciglja u zidu” i “Darling” raspametio i rasplesao sve u studiju. Obrade koje, kako kaže – kako je pisao, tako je i prepisao – već su poznate u regiji, a nakon ovog će nastupa zasigurno postati još i poznatije. Reakcije žirija bile su mahom pozitivne, osim Martinine kojoj je to sve skupa bilo “mrvicu preglasno”, pa je Stevan dobio ukupno 3 ‘da’. Desetogodišnji Dominik Đulabić nadao se impresionirati žiri, a to je i uspio. Njegova je točka imala nekoliko različitih elemenata – od trikova i šala do oponašanja zvukova automobila i beatboxa. Za čak četiri elementa u svojoj točki zaslužio je i 4 ‘da’ od žirija. „Ja se ne bih usudila pojaviti u Đakovu kad ti ne bih dala jedan da”, rekla je Martina.

Veliko iznenađenje priredio je samozatajni IT-evac Matija Hanževački koji je, kad je ušetao na pozornicu, izgledao kao sasvim običan mladić – a onda je uslijedio spektakl. Sve je počelo skidanjem majice, a nastavilo se svilom s koje je, u raznim figurama, visio sa stropa. Maja je cijeli nastup promatrala u čudu, a Martina je priznala da je prije početka očekivala da će nastup biti flop. Međutim, na kraju se uvjerila u suprotno: „Bila sam oduzeta od ljepote talenta”, rekla je Martina i s ostalim kolegama osigurala Matiji prolazak dalje.

VEZANI ČLANCI:

Titulu najsmješnijeg nastupa večeri odnio je Japanac Tonikaku koji je najavio točku koju žiri još nije vidio. Svoje obećanje definitivno je ispunio nastupom u kojem je demonstrirao niz 'golih' poza među kojima su se našli Luka Modrić, Nikola Tesla i Baby Lasagna. „Ne brini, ja to nosim“, ponavljao je Tonikaku koji se referirao na činjenicu da ipak nije potpuno gol jer nosi gaće koje je domišljato skrivao za vrijeme svojih poza, a njegov je nastup do suza nasmijao žiri i publiku. „Voljela bih da u sljedećem nastupu ima i mene, da vidim kako ja izgledam kao gola, a 'ja to nosim'“, rekla je Maja, na što joj je Tonikaku uslišio želju i pokazao nekoliko poza inspiriranih njome, a kući se vratio s 3 prolazna glasa žirija.

Foto: Nova TV

Kandidat Miki Dark svojim dolaskom na pozornicu odmah je zaokupio pažnju žirija pojavivši se u misterioznom kostimu, a dodatnu tajanstvenost cijelom nastupu pridodala je činjenica da od trenutka kada je stao pred žiri do njegovog odlaska s pozornice nije prozborio ni jednu riječ. Iako nitko u studiju nije znao koji će talent pokazati, nakon što je Fabijana pozvao da mu se pridruži na pozornici, postalo je jasno da će glavna zvijezda njegova nastupa biti vatra. Dok je ostatak žirija sa strepnjom čekao što će se dogoditi, Miki Dark je preko Fabijanove glave navukao crnu vreću i zapalio je. „U jednom trenutku sam samo osjetio toplinu po nogama i svemu. Bilo me strah da mi noge ne gore“, poručio je Fabijan nakon bizarnog nastupa koji je žiri ostavio u šoku, no unatoč tome, Miki Dark izborio je tri prolazna glasa.

U smijehu, zabavi i dobrom raspoloženju završila je prva audicijska epizoda Supertalenta, a koji će se kandidati predstaviti u sljedećih osam – ne propustite doznati uskoro na Novoj TV!

VIDEO U 89. godini preminula je glumica Maggie Smith