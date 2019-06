U novoj su sezoni  još opakije i okrutnije progovaraju o nasilju

Upravo ovog ponedjeljka na HBO-u se počela prikazivati druga sezona “Malih laži”, opravdano hvaljene serije nastale prema istoimenom romanu australske spisateljice Liane Moriarty. Prva je sezona, slično kao i “Sluškinjina priča”, u cijelosti snimljena prema književnom predlošku prateći inicijalnu zamisao da se realizira tek jedna sezona od osam epizoda. Međutim, ponovno se ispostavilo da su serije s tematikom nasilja prema ženama vrlo plodno tlo sasvim u skladu s ritmom vremena te mogu ostvariti zavidnu gledanost. I tako je pred nama druga sezona iako su mnogi kritičari, pa i sam redatelj prve sezone Jean-Marc Vallee, bili izričito protiv toga. Najprije, Vallee se prihvatio serije na nagovor Reese Witherspoon koja je ostala oduševljena suradnjom s kanadskim redateljem na filmu “Divljina” za koji je glumica zaradila i nominaciju za Oscar. Vallee je pristao na dvije epizode da bi se nagovaranju da napravi i ostatak Witherspoon pridružile i Nicole Kidman te većina ekipe. I pristao je, potpisao je svih osam epizoda te rekao – ne treba sve pokvariti drugom sezonom. No, nastavak je tu, a Vallee doista ne režira, ali potpisuje ga kao izvršni producent. Zasluge za tu drugu sezonu idu ponajviše upornoj Witherspoon čije su ambicije podcrtane i izjavama same Liane Moriarty u kojima piše da ima dovoljno ideja o tome što treba biti u toj drugoj sezoni. Za režiju je napravljen i više nego zanimljiv izbor. Riječ je o engleskoj redateljici Andrei Arnold koja je zaslužila Oscar za neovisni kratki film “Osa” s i nama dobro poznatim Dannyjem Dyerom u glavnoj ulozi. I to se ispostavilo kao sjajan izbor jer “Male laži” su ne samo na nivou prve sezone nego je čak i nadmašuju. Barem ako je suditi prema prve tri epizode koje smo pretpremijerno pogledali zahvaljujući HBO-u. Posebno je u prvoj sezoni hvaljena posljednja epizoda u kojoj dolazi do konačnog obračuna Celeste Wright s nasilnim i očito poremećenim suprugom Perryjem, a tu zahtjevnu ulogu odlično je odradio Alexander Skarsgaard, koji, međutim, pogiba od ruku Bonnie Carlson koju tumači lijepa kći Lennyja Kravitza i Lise Bonet, Zoe.

Foto: HBO

Tu je i ostatak ekipe, Jane koju tumači Shailene Woodley, Renata koju glumi Laura Dern te Witherspoonina Madeleine. Zbog događaja u kojem Perryjeva pogibija za javnost ostaje nerazjašnjena, glavne junakinje dobivaju nadimak – Montereyska petorka. Obiteljsko nasilje, koje je u prilično kratko vrijeme konačno došlo u svjetski fokus, u Malim je lažima prikazano na vrlo slojevit i efikasan način pokriven tankim velom međusobnih odnosa i spletki u gradu bogatih, kalifornijskom Montereyu, gdje se živi u više nego luksuznim vilama, voze skupocjeni automobili... I ostaje dovoljno vremena koje se više troši na kojekakva laktašenja nego na odgoj djece. I tako su vrlo uvjerljivo pokazani korijeni ove užasne pojave koja nije svojstvena samo današnjem svijetu. U prvoj smo sezoni vidjeli kako se nasilje pod obiteljskim krovom prelijeva na djecu jer jedan od Celesteinih i Perryjevih blizanaca, Max, maltretira Renatinu kćer Amabellu. U drugoj sezoni stvari postaju kompliciranije jer se pojavljuju – svekrve. Tako se u gradu nađe Perryjeva majka Mary Louise koju tumači nitko drugi nego slavna i preslavna Meryl Streep. Opet je Streep sjajna u ulozi koja traži dovoljno veliku dozu psihotičnosti koja će kontinuirano podsjećati na činjenicu da se radi o Perryjevoj majci. A onda i nepredvidljivosti majke koja je došla vidjeti što se dogodilo s njezinim sinom. Pa su time i zanimljivije scene u kojima se pod istim krovom i za istim stolom nađu Mary Louise i Celeste koja, pak, otkriva natruhe Stockholmskog sindroma – Perry joj, naime, počinje nedostajati. Rastrojenost biva sve snažnija, a s njome raste i ovisnost o Mary Louise bez koje se Celeste teško nosi s dvojicom dječaka. Mary Louise, s druge strane, ne prikriva previše zašto je zapravo došla.

Foto: HBO

Vidjeli smo kraj prve epizode koji obilježava Celesteino buđenje iz košmarnog sna nakon kojega je tješi svekrva usput pitajući – a koga planiramo ubiti?! Neminovno je na svaku od Montereyske petorke Perryjevo ubojstvo ostavilo drukčiji trag, Bonnie ne može nadvladati činjenicu da je izravno odgovorna za Perryjev kraj pa se počinje urušavati njezin odnos s Nathanom. On, ne znajući više kako da dopre do Bonnie, poziva u pomoć njezinu majku Elizabeth koja najprije za bračnu krizu optuži njega, a onda nju podsjeća da – u Monterey ne pripada, prolazeći gradom ona nije vidjela nikoga tamnoputog. Tako na mala vrata u seriju ulazi rasna netrpeljivost, vidjet ćemo do kraja serije koliko će se igrati na tu kartu. Jednom mjerom fokus se serije pomiče s obiteljskih odnosa na relaciji suprug-supruga prema djeci gdje se dokazuje kako školski sustav nije ni približno adekvatan za pravilan odgoj djece. U tom se kontekstu događa nemoguće, a to je udruživanje Renate i Madeleine protiv školske uprave. I onda je, na kraju, tu vječna tematika imovine. Naizgled savršen Renatin život preokreće se kada joj muž Gordon završi iza rešetaka jer je, eto, pogrešno investirao sve što je mogao. Montereyska meduza, kako je prozvana Madeleine, već počinje pokazivati kakva je kad je se stjera u takve stranputice. Sudeći prema viđenom, druga sezona Malih laži ima potencijala zadržati visoke ocjene koje je zaradio original. Suvremenih i vječnih lajtmotiva ne nedostaje kao ni sjajne glume rijetko kvalitetne ženske glumačke postave s adekvatnom muškom pratnjom.