U javnost procurio dokument koji otkriva kad će Swift i Kelce prekinuti, sportašev tim priprema tužbu

Posljednjih dana internetom kruži dokument jedne američke tvrtke za odnose s javnošću u kojem stoji da će trenutno najpopularniji par na svijetu, glazbena superzvijezda Taylor Swift i igrač američkog nogometa Travis Kelce, kasnije ovog mjeseca raskinuti. Prema tom dokumentu, kompanija 'Full Scope' planira strategiju kojom će se prekid, koji bi trebao biti objavljen 28. rujna, prikazati u javnosti, a Kelceovi predstavnici sada su izašli u javnost i demantirali tvrdnje, piše Daily Mail.

Navodni plan trebao je uključivati objavljivanje priopćenja za javnost tri dana nakon prekida, kad se malo smiri medijska pompa, kako bi raščistili sve eventualne nejasnoće i spriječili buduće glasine. Također je navedeno da će to priopćenje biti 'ljubazno i puno međusobnog poštovanja'. U dokumentu je napisan i primjer jednog takvog teksta: - Travis i Taylor odlučili su se razići nakon pažljivog razmatranja. Oboje cijene i poštuju međusobne privatne živote te cijene vaše poštovanje privatnosti. Oboje su predani svojoj karijeri i osobnom razvoju. Ostali su prijatelji i žele jedno drugome sve najbolje - glasi potencijalna objava raskida.

Prema spornim papirima, objava bi se fokusirala na Kelceov osobni rast tako što će raskid prikazati kao sastavni dio života. Još jedna stvar koju će pritom naglasiti jest Travisova posvećenost vlastitoj karijeri i postignućima u sportskoj industriji. Također, uključeni planiraju poslati ovo priopćenje svim većim medijskim kućama kako bi sigurali što veću pokrivenost.

Međutim, glasnogovornici tvrtke 'Full Scope' izašli su u javnost i negirali glasine i tvrdnje iz dokumenta te prijete da će pokrenuti pravne radnje protiv odgovornih za nanesenu štetu: - Angažirali smo naš pravni tim da pokrene postupak protiv osoba ili subjekata odgovornih za protuzakonito i štetno krivotvorenje isprava - oglasili su se. I dok jedni vjeruju u istinitost najnovijih 'leakova', drugi nisu toliko sigurni te čak smatraju da je dokumente mogao napisati Chat GPT.

Lažiranje javnih veza kako bi se odvukla pozornost s profesionalnih neuspjeha nije strana pojava u svijetu poznatih. Mnogi se sjećaju da je upravo Swift bila optužena za isto u periodu dok je hodala s glumcem Tomom Hiddlestonom. Naime, kružile su glasine da je dvojac inscenirao vezu kako bi odvukli pozornost odTaylorinog prekida s DJ-em Calvinom Harrisom 2016. godine.

Podsjetimo, iako Taylor i Travis veoma rijetko javno iznose detalje svojeg odnosa, Kelce je tijekom nedavnog gostovanja u podcastu 'Bussin' With The Boys' otkrio što ga je privuklo kod Swift i detaljnije ispričao kako je biti u vezi s pop princezom.

Travis kaže da mu se kod Taylor sviđa što je izuzetno prizmena i samosvjesna - Ona razumije situacije poput one kad smo osvojili posljednji Super Bowl. Mislim da je glavni razlog zašto sam se u nju zaljubio taj koliko je iskrena i spontana u društvu prijatelja i obitelji. Stvari vrlo lako mogu postati komplicirane za nekoga tko uživa u tolikoj pozornosti, ali ona ih drži pod kontrolom i uvijek je smirena te joj se na tome divim - priznao je Kelce.

No s jednim potezom ga je posebno osvojila: - Prva utakmica na koju je došla bila je protiv Bearsa. Rekao sam da joj mogu srediti poseban ulaz, no ona je ušetala kroz prednja vrata. Nije bilo potrebe za kontaktiranjem osiguranja već je htjela iskustvo proživjeti na tribinama s ostatkom obitelji i prijateljima. Tada sam shvatio da su njezine namjere iskrene i da me stvarno želi podržati. Time me stvarno osvojila - rekao je.

Travis se prisjetio kako je ostatak momčadi reagirao kad su krenule glasine o njegovoj vezi sa Swift: - Nisu me zadirkivali, no situacija je postala luda nakon što se prvi put pojavila na utakmici. Želim naše stvari držati privatnima, ali u isto vrijeme, nisam ovdje da išta skrivam. To je moja cura, moja dama. Ponosan sam na to. Samo ne želim svakoga pustiti u svoj privatan život i dati im mogućnost da ga komentiraju, znajući da sve što ona napravi završi na naslovnicama - kazao je 34-godišnji Amerikanac.