Žiri Supertalenta: Davor Bilman se našalio na račun Martine Tomčić, a ovako mu je ona odgovorila

Uskoro s emitiranjem počinje 11. sezona showa "Supertalent", a članovi žirija jedva čekaju povratak pred kamere. Davor Bilman je to napisao i na svom Instagram profilu i našalio se s kolegicom Martinom Tomčić Moskaljov. "Jedva čekam da krene nova sezona i da vidim svoje drage prijatelje i Martinu! Gledamo se uskoro", napisao je Bilman. Uskoro mu se u komentarima javila i Maja Šuput i napisala: Koja si ti budala! Martina Tomčić se također javila i napisala mu: "Budalo". Na to joj je Bilman uzvratio pusom.

U prijašnjim sezonama znalo je biti napeto između članova žirija i dolazilo je do sukoba mišljenja, a najčešće između Davora i Martine. U prošloj sezoni je tako došlo do verbalnog sukoba između Martine i Davora nakon nastupa mažoretkinje Andree Kočić.

- Na samom početku nastupa pomislila sam ajme kul, sad ću prvi put gledati uživo mažoretkinju, a da nije skupina, i onda moram priznati kako je nastup išao dalje malo mi je to počelo faliti toga da nema skupine, promatram pozornicu, tvoj nastup definitivno zaslužuje biti na ovoj pozornici, ali ako bi išla dalje ja bi voljela da se malo povećaš - uputila je Martina svoj komentar Andrei. Na to je Bilman uzvratio: Samo bih rekao kolegici da je težina figure jednaka ako je radiš sama ili u grupi, ali dobro, to moram njoj reći i malo kasnije. Ovaj smjer razgovora je iznenadio Martinu te je kolegi Bilmanu brzo poručila: - To slobodno možeš reći i nasamo, ne moraš komentirati javno moje iskaze kao što ne komentiram ni ja tvoje. Davor je rekao kako je to dokaz da ju on prati i uvažava što kaže. Maja Šuput je Andrei rekla kako je njoj super što je na nastup došla sama i nitko joj nije falio pored nje. - Ok, kažem, dozvoljavam da osmi put nije, ali znaš, natoči se čaša - rekla je Martina.

I Maja Šuput je pokušala smiriti napetost između Martine i Davora, ali ni njoj to nije baš pošlo za rukom. - Mene sad zanima jeste vi ćoravi, ili se pravite ćoravi? Ono što ona sebi dozvoljava, pričanje, ona je najpametnija... - pitao je Davor, a Maja mu je uzvratila da su ovaj put stali na njegovu stranu.

Nepredvidive i neočekivane točke popraćene smijehom, zabavom i emotivnim trenucima uskoro će preplaviti veliku pozornicu 'Supertalenta', a o sudbini kandidata odlučivat će četveročlani žiri kojeg čine Davor Bilman, Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Martina Tomčić. Svaki kandidat predstavit će svoj talent pred budnim okom uhodanog žirija koji će među brojnim sudionicima odabrati najtalentiranije za prolazak u idući krug natjecanja, a najbolje od najboljih nagraditi zlatnim gumbom, odnosno direktnom ulaznicom za polufinale showa.

„Prije početka snimanja showa uvijek smo uzbuđeni jer nikad ne znamo što nas čeka. Želimo stvoriti najbolju zabavu za publiku, nas same i, naravno, za naše kandidate. Jedva čekamo da krene sezona da gledatelji mogu vidjeti što smo im pripremili“, poručuje žiri 'Supertalenta', dodajući kako će nova sezona pomaknuti granice i zakoračiti korak dalje u odnosu na prethodne.