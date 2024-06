U 53. godini preminula zvijezda dance skupine i autor hitova devedesetih: 'Ovu bitku nije mogao dobiti...'

U 53. godini iznenada je od karcinoma preminuo Paul Spencer, inače zvijezda dance skupine "Dario G", piše Sky News. Producentu dance glazbe je, čiji su najpoznatiji hitovi bili Sunchyme i Carnaval De Paris, 2023. godine dijagnosticiran rak debelog crijeva u četvrtom stadiju. O svojoj je bolesti redovito objavljivao na društvenim mrežama.

Spencer je u lipnju prošle godine na Instagramu objavio da boluje od raka. - Teško je ovo napisati. Upravo sam saznao da imam rak debelog crijeva u 4. stadiju i sjenu na jetri. Siguran sam da je ovo teško čitati. Ja ću ipak dati sve od sebe. Ostani pozitivan jer ja jesam. Uvijek. U petak idem liječniku i razgovarat ćemo o sljedećim koracima - napisao je tada.

Nažalost bitku s opakom bolesti je izgubio. - S velikom tugom javljamo da je naš voljeni Paul Spencer danas preminuo, priopćila je na društvenim mrežama glazbenikova obitelj. - Bio je pozitivan do kraja, no ovo je bila jedna bitka koju više nije mogao voditi. Iza njega ostaje prekrasna glazbena ostavština i mnogo sretnih uspomena. Nedostajat će svima koji su ga voljeli. Sjaj, naša velika zvijezdo - napisali su.

Dario G je izvorno bio trio kojeg su činili Paul Spencer i njegovi kolege DJ-i, Scott Rosser i Stephen Spencer, no Paul Spencer je u posljednje vrijeme koristio Dario G kao umjetničko ime za svoje solo nastupe. Originalna skupina je nazvana po tadašnjem menadžeru Crewe Alexandra FC, Dariju Gradiju. Bili su najpoznatiji po svom debitantskom singlu Sunchyme koji je 1997. godine bio na drugom mjestu na britanskoj ljestvici singlova. Na prvom mjestu je tada bila pjesma Eltona Johna posvećena princezi Diani, "Candle in the wind".

Godinu dana kasnije, Dario G je izdao Carnaval De Paris za Svjetsko nogometno prvenstvo 1998. Ta je pjesma bila na 5. mjestu britanske ljestvice singlova. Kolege glazbenici odali su počast preminulom Spenceru. - Nema riječi. Jedan od dobrih momaka. Nedostajat ćeš, brate - napisao je elektronički dvojac Phats i Small. - Počivaj u miru, hvala na glazbi - poručio je pak britanski DJ i radijski voditelj MistaJam. - Paul mi je mnogo puta prošle godine rekao da idem na pregled. Sada tu poruku prenosim svima koji ovo čitaju jer sam siguran da bi on to želio. Zdravlje bi nam trebalo biti veći prioritet - napisao je producent i DJ Sigala.

