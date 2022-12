Turneja godine stiže i u Hrvatsku! The Prodigy na jubilarnom Sea Star Festivalu 2023!

Svjetski glazbeni velikani The Prodigy stižu na peti, jubilarni Sea Star! Umaški festival u laguni Stella Maris na svojoj će glavnoj pozornici ugostiti najvažniji electro punk bend svih vremena i 19. i 20. svibnja 2023. godine energično lansirati novu festivalsku i turističku sezonu. Sea Star se ovime upisao u raspored jedne od najtraženijih globalnih turneja 2023. i stao uz bok vodećim festivalima Europe kao što su EXIT, Mad Cool, Nova Rock i drugi. Ulaznice za Sea Star u prodaju kreću danas u podne po poklon cijeni od 229 kn s 50% popusta, koja će vrijediti samo do četvrtka 22. 12. do kraja dana!

Bend koji je već desetljećima okidač planetarnog ludila za elektronskim zvukom, svojim je pjesmama "Firestarter", "Breathe", "Smack My Bitch Up", "Voodoo People", "No Good (Start The Dance)" i mnogim drugima kreirao glazbenu povijest i cijeli jedan žanr, ali obilježio odrastanje generacija diljem svijeta. Pritom su posebnu konekciju imali s našom regijom. Bili su prvi headliner Sea Stara, jako su željeli umaški festival uvrstiti u novu turneju, dok je povezanost s EXIT festivalom jedna je od najvećih glazbenih priča našeg vremena. Svoj koncertni spektakl i neiscrpnu energiju donijet će na najveće pozornice u sklopu svjetske turneje u 2023. godinu koju su najavili riječima "Get ready for the new wave of fire!!!".

“Kad smo 2017. pokrenuli Sea Star plan je bio da ga u pet godina postavimo kao jedan od najvažnijih festivala našeg podneblja i pozvali smo Prodigy da nam ga pomognu “porinuti”. Okolnosti su htjele da to peto, jubilarno izdanje dođe tek sedmog ljeta, ali zato su prvi headlineri upravo ono što bi na svom line upu željeli vidjeti svi veliki festivali svijeta. Prodigy su birali i odabrali naš Sea Star pokazujući i da je naša misija uspjela, ali i da su veze s EXIT ekipom snažne i vječne” – izjavio je Sanjin Đukić, direktor Sea Stara.

The Prodigy i Sea Star festival su pisali zajedničku povijest; bend je 2017. godine izazvao apsolutnu ludnicu na prvom izdanju ovog festivala, Sea Star lansirao kao jedan od vodećih festivala Mediterana, a Umag postavio na mapu najboljih europskih festivalskih destinacija. Nastup je to koji je i sam bend proglasio jednim od najboljih na tadašnjoj turneji te i danas spada u sam vrh svih dosadašnjih nastupa na sva četiri izdanja Sea Stara. Bend i danas predvodi osnivač, autor većine pjesama, jedan od najkreativnijih glazbenika našeg vremena i idejni tvorac žanra electronic punk Liam Howlett. Njemu uz bok i dalje je Maxim, moćan MC i jedan od najkarizmatičnijih frontmana kompletne glazbene scene.

Foto: Promo

Magično okruženje umaške lagune Stella Maris još će jednom postati središnja lokacija lansiranja nove festivalske sezone. Mjesto je to koje je s četvrtim izdanjem Sea Stara proteklog svibnja bilo središte prvog velikog festivalskog okupljanja u Hrvatskoj nakon dvoipolgodišnje pauze. Umaški događaj u organizaciji EXIT tima tada je posjetilo više od 40.000 ljudi i na savršen način pokrenulo glazbenu i turističku sezonu. Upravo je Sea Star festival ovih dana postao i jedini hrvatski glazbeni događaj nominiran na prestižnim Europskim festivalskim nagradama, u kategoriji "Najbolji festival srednje veličine".

Prvi kontingent festivalskih ulaznica po poklon cijeni od svega 229 kn i s 50% popusta stiže danas, točno u 12 sati na službenim stranicama festivala te na prodajnim mjestima i online na Entrio.hr. Broj dostupnih ulaznica limitiran je količinom, a poklon cijena vrijedit će najdalje do četvrtka 22. prosinca do kraja dana!

VIDEO Mrle nam je otkrio sve o pjesmi s kojom će Let 3 nastupiti na Dori