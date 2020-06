Turbulente veze poznatih Hrvata: Zahladili su odnose pa ljubavi dali novu šansu

"Voli me, ne voli. Voli me, ne voli", stihovi su koje je Severina pjevušila još 2001., a 19 godina kasnije mogu se pretočiti i na njezin odnos sa suprugom Igorom Kojićem. Proteklih mjeseci sve su glasnija šuškanja o bračnim trzavicama, a da među njima nešto doista "ne štima", dalo se naslutiti i nakon što je Igor Kojić na Instagramu objavio fotomontažu s Milanom Popovićem, kojeg je okrivio da je "pokrovitelj" svih glasina o bračnim problemima. Objavom je razljutio Severinu, koja mu je odlučila baciti kontru i za sve javno optužiti Igorove roditelje.

"Molim te, izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan", napisala je Severina, a ubrzo je svog supruga otpratila s društvenih mreža. I Igor je prestao pratiti Severinu, baš kao i njegovi roditelji Olja i Dragan, no ne zadugo. Dok su im svi predviđali razvod, Igor je odlučio umiriti situaciju objavivši fotografiju na kojoj nasmiješen pozira sa suprugom. - Ljubav koja se ne mjeri lajkom i followom. Moj anđeo, najljepša duša i najbolja majka na svijetu - napisao je Kojić, koji je očito odlučio dati novu šansu ljubavi sa Severinom. I nisu Severina i Igor jedini... Umjesto "zbogom" svojoj ljubavi mnogi parovi rekli su tek "doviđenja". Neki su ljubavi pružili drugu, a neki čak i treću šansu i zbog toga nisu zažalili.

Foto: Instagram

Putevi su im se ponovno sjedinili pa su tako mnogi od njih dugi niz godina u sretnom i stabilnom braku. Nogometaš Ognjen Vukojević i bivša Miss Hrvatske Andreja Ćupor nedavno su punili novinske stupce zbog žestoke svađe koja je završila kriminalističkim istraživanjem nad nogometašem. Ognjen je prijavljen zbog prijetnji supruzi, a zbog svega je noć proveo u pritvoru. Određena mu je i mjera opreza, morao je napustiti obiteljski dom i nije se smio približavati supruzi na manje od 200 metara. No optužbe na račun nogometaša ubrzo su odbačene jer je Andreja odbila svjedočiti protiv supruga te su probleme odlučili riješiti unutar svog doma. Ovo nije prva trzavica Ognjena i Andreje. Vezu su počeli 2008. godine, a dvije godine kasnije svoju su ljubav trebali okruniti brakom. Umjesto vjenčanja, na iznenađenje mnogih, uslijedio je prekid. Andreja se iz Ukrajine, u kojoj je Ognjen tada igrao za nogometni klub Dinamo Kijev, vratila u Zagreb i počela novi život. Unatoč prekidu u kontaktu su ostali cijelo vrijeme. U ljeto 2016. godine obnovili su svoju romansu i ljubavi pružili novu šansu. Ubrzo su uplovili i u bračnu luku, a potkraj iste godine na svijet je stigao i njihov sinčić Luka, koji je kruna njihove ljubavi.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Između bivšeg kapetana Darija Srne i njegove supruge, ekonomistice Mirele Forić strasti su se rasplamsale još 2005. godine tijekom noćnog izlaska u narodnjačkom klubu "Ludnica". Nakon godinu dana veze ljubav je pukla zbog skandala u koji je bio upleten nogometaš. Iako je trebao biti u karanteni u Čatežu sa svojim suigračima Olićem i Balabanom, Srna je tulumario do jutra u jednom narodnjačkom klubu. Krajem 2007. ljubavi su dali novu šansu. Danas su ponosni roditelji djevojčice i dječaka.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell, Slavko Midžor/Pixsell

Prekid je učvrstio i ljubav Ivana Todorića i njegove odabranice Milice. Najmlađi sin Ivice Todorića romansu s atraktivnom srpskom manekenkom Milicom Mihajlović počeo je još 2009. godine. Par se upoznao u New Yorku gdje je Milica nosila revije, a oboje ističu da je to bila ljubav na prvi pogled. Nakon četiri godine putevi su im se razdvojili, no ne zadugo. Nakon nekoliko mjeseci razdvojenosti između Milice i Ivana ponovno je zaiskrilo, i to na proslavi Miličina rođendana u Beču. Njihovu ljubav okrunilo je rođenje sina Vida potkraj 2017. godine, a krajem ljeta njihova obitelj postat će bogatija za još jednog člana.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Anica i Robert Kovač danas slove za jedan od najstabilnijih domaćih poznatih parova, no i njihova ljubav bila je na "ledu". Upoznali su se još kao tinejdžeri kada su i počeli svoju romansu, koja je trajala samo nekoliko mjeseci. Oboje su tada, priznaje Anica, bili premladi za vezu. Putevi su im se razdvojili i nisu ni slutili da će se nakon pet godina ponovno spojiti. Nakon Aničina trijumfa na izboru za Miss svijeta, tada već uspješni nogometaš poželio je ponovno vidjeti svoju bivšu djevojku. U tome ga nije omelo ni to što je tada bio u civilnom braku s tajanstvenom Njemicom. Za njihov ponovni susret zaslužan je, navodno, Zdravko Mamić koji je na Robertovo inzistiranje došao do Aničina broja. Robert i Anica u braku su od 2001. i imaju troje djece.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Sreću nakon prekida pronašli su i glumac i producent Leon Lučev te dubrovačka kiparica Ivana Jelavić. Par se nakon deset godina braka, u kojem su dobili troje djece, razveo 2011. godine, a pet godina kasnije ponovno su snimljeni zajedno, držeći se za ruke. Ipak, sreća nije potrajala. Novu priliku za ljubav glumac je pronašao u riječkoj kolegici Jeleni Graovac, koja je u ožujku 2019. godine rodila djevojčicu.

Sličnu ljubavnu priču doživjela je i voditeljica RTL Televizije Ana Radišić. S pravnikom Dragomirom Budimirom prekidala je i mirila se nekoliko puta. Njihova ljubav počela je 2015. godine, a samo nekoliko mjeseci kasnije uslijedio je prvi prekid. - Stanka u životu ne mora nužno značiti nešto loše, dapače, preduvjet je za stvaranje kvalitetnijeg, zdravijeg i ljepšeg odnosa - kazala je tada Riječanka. Hoće li se njezina tvrdnja pokazati istinitom i u slučaju Doris Pinčić Rogoznice i njezina supruga Borisa Rogoznice, tek ćemo vidjeti. Proteklih mjeseci sve se više šuška o bračnim razmiricama poznate TV voditeljice i glazbenika, a hoće li i oni svojoj ljubavi dati još jednu šansu i nastaviti ovaj pozitivan trend, saznat ćemo uskoro.