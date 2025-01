Tuga u obitelji omiljenog regionalnog glumca: 'Hvala na svemu što si učinio za mene'

Jedan od najomiljenijih regionalnih glumaca Emir Hadžihafizbegović (61) na društvenim je mrežama objavio kako je preminuo njegov otac. Glumac je objavio emotivni oproštaj i podijelio jednu od njemu najvažnijih fotografija, koja je nastala u Puli 1980. godine.

- Ovaj čovjek na slici sa mnom je moj babo Mustafa. Slika je nastala u gradu Puli, sat vremena nakon moje JNA zakletve u pulskoj mornaričkoj kasarni "Karlo Rojc". Bilo je to u studenom 1980. godine. Imam stotine slika s babom, ali zašto mi je ova jedna od najdražih? Zato što ćemo babo i ja, nakon ovog slikanja, otići u kafić kod Mate Parlova u centru Pule, gdje sam s njim proveo gotovo tri sata i, valjda željan ja njega, a on mene, toga sam studenog dana obavio najvažniji razgovor sa svojim ocem – razgovor koji me oblikovao kao čovjeka s moralnim svjetonazorima kojih se i danas držim.

Razgovora između mene i oca bilo je i prije toga "pulskog" susreta, bilo ih je i poslije, ali nikad takvog. Sasvim je jasno da se otac i sin najiskrenije ispričaju kada se neizmjerno požele. Prije devet sati moj otac Mustafa preselio je na bolji svijet. Hvala ti, dragi oče, za sve što si učinio za mene u životu. Za dogovor s mojom Nizamom, tvojom rahmetli suprugom, da me donesete na ovaj svijet. Hvala ti na ljubavi koju si mi posvećivao, na egzistenciji koju si mi osigurao dok nisam "stao na noge".

Hvala ti što si me razumio kad to nije mogao niti htio nitko, osim tebe i moje majke. Hvala ti što si me učio kako steći samopouzdanje i kako je život neprestana borba, uz vjeru u Boga čije se odluke ne propituju. Pisao bih, dragi oče, još minutama, satima i danima, ali znam da bi ti na ovom mjestu rekao: "Dosta sine, tko je shvatio, shvatio je, tko nije, što ćeš mu."

Molim Gospodara svih svjetova da mom ocu podari lijepi džennet, da se moj otac sretne u džennetu sa svojom majkom Ifetom, ocem Ahmetom i mojom majkom, a njegovom najdražom suprugom, Nizamom. Obećavam ti, dragi oče, kad ja krenem "gore", ponijet ću ti slike koje su ti Amra i Edin uzeli iz albuma. Volim te, oče moj, samo nas dvojica znamo koliko! P.S. Jesi se "sredio" za Pulu, "kašmir sako" i "Varteks kravata". Uvijek si imao stila – odjevnog i životnog. – napisao je Hadžihafizbegović.

