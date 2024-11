Tuga u obitelji Anđe Marić: 'Hvala ti što si uvijek bio razlog zbog kojeg dajem sve od sebe'

U 81. godini života preminuo je Zvonimir Marić, otac glazbenika Anđe i Jerka Marića. Oboje su se od voljenog ova oprostili na društvenim mrežama.

- Znala sam da neće voljeti ideju o Meksiku, zato mu nisam ništa rekla. Tata je otišao na svoje more, ali me zadnji dan prije odlaska pitao: “A kamo vi to idete, ako smijem pitati?”

Nepromišljeno sam rekla: “Na Cortezovo more.” Naravno, bio je zabrinut, kao što je uvijek bio kad sam ja u pitanju. Povratak nije bilo jednostavan. U Meksiku sam zadnji dan doživjela uragan Olaf , a ceste prema aerodromu bile su uništene, zakasnila sam na avion u Mexico Cityju. No, nisam odustala. Uspjela sam besplatno promijeniti karte. Čak i kad su me prisilili da prespavam jednu noć u Madridu, nisam dopustila da Zbog toga izgubim vjeru. Znala sam da moram stići na vrijeme. Ne zato što je važno stići na avion. Ne zato što bih se ljutila na sebe da zakasnim. Nego zbog njega. Znala sam da bi se brinuo, da bi mislio na mene, možda čak i uznemiren ležao budan. Nisam to mogla dopustiti. Njegov zagrljaj na kraju tog putovanja bio je moja motivacija, moj cilj. Kad sam stigla, bio je tamo. Vidjela sam olakšanje u njegovim očima, taj osjećaj da je sve u redu. Njegov zagrljaj nije bio samo dobrodošlica, bio je potvrda – da je njegov svijet opet siguran. A i koj isto. Hvala ti, tata, što si uvijek bio razlog zbog kojeg dajem sve od sebe. Tvoj zagrljaj vrijedi svakog izazova, Ti si moj dom, moj najdraži cimer u životu, bila je lijepo biti tvoj “Bljikasti slučaj” , Anđika i “Predsjednica”.Goodbye Daddy Cool, Volim te, napisala je Anđa koja je zatim dodala još jednu fotografiju s ocem.

- Kako je bilo divno biti tvoja kći, napisala je shrvana pjevačica. Uz objavu sa ocem, pjevačica je podijelila i Instagram story s njegovom fotografijom iz mladosti, uz dirljivu poruku: "Zbogom, Tata".

- I tako moj dobri ćaća kojeg sam beskrajno volio i zvao Ćaćo, ode k našem Nebeskom Ocu. Bio si najbolji otac na svitu i pružio si obitelji sve i puno više od toga. Voli te tvoj sin Jeronim. Počivao u miru Božjem. Prof.dr.sc.Zvonimir Marić, mostograditelj, diplomat Hrvatske, poliglot, humanitarac i prijatelj mnogima…1.4.1944.-23.11.2024., napisao je Jerko u emotivnoj objavi.

Anđa je već ranije prolazila kroz teške životne trenutke. Njezina majka Marija preminula je 2015. godine u 65. godini života, što je bio veliki udarac i šok za obitelj.

Kako je Anđa tada ispričala, oboje njezinih roditelja suočili su se sa zloćudnim bolestima i mislili su da su ih oboje uspjeli pobijediti. Nažalost, majčina smrt sve ih je iznenadila i ostavila duboki trag.

Zvonimir Marić rođen je u Posušju 1944. godine. Na Građevinskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1968. i doktorirao 1982. disertacijom Nosivost armiranobetonskih greda presjeka T pod djelovanjem savijanja, torzije i poprečne sile. Nakon što je diplomirao radio je u zagrebačkom poduzeću Hidrotehna. Od 1970. bio je zaposlen u Odsjeku za mostove Instituta građevinarstva Hrvatske u Zagrebu, gdje je bio voditelj tog odsjeka 1986–89. Usavršavao se od 1975/76. na Građevinskom fakultetu Tehničkoga sveučilišta u Budimpešti. Spajanjem Instituta i Građevinskoga fakulteta, postao je docentom Fakulteta 1983. i izvanrednim profesorom 1988. Na Fakultetu je do 1991. predavao kolegije Masivni mostovi te Betonske konstrukcije. Godine 1998. postao je generalnim konzulom RH u Pečuhu. Nakon povratka iz Pečuha 2002. vratio se u Institut, a 2004. prešao je na Građevinski fakultet u Osijeku, gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora.

Predavao je kolegije Mostovi I, Mostovi II te Prednapeti beton. Umirovljen je 2014. Autor je knjige Mostovi I (2016). Izradio je proračune nosivih konstrukcija više mostova, nadvožnjaka i vijadukata, a na vijaduktima Mrzlići na Istarskome ipsilonu (1988) i Jamani na brzoj cesti Solin–Klis (1990) prvi je u hrvatskoj mostogradnji primijenio djelomično prednapinjanje. Osnivač je hrvatskog ogranka Međunarodnoga društva za prednapeti beton kojega je bio prvi tajnik 1992–98. Urednik je časopisa Glasnik hrvatskog diplomatskog kluba od 2011.

