Trideset godina mlađa supruga Frane Lasića podijelila dio slavljeničke atmosfere: 'Predivno, bravo za mamu'

Supruga glumca Frane Lasića (68), Milena (36) na svom je Instagram profilu podijelila dio slavljeničke atmosfere. Naime, njihov sinčić Nikolas proslavio je drugi rođendan, a Milena se pohvalila uređenjem prostora i tortom koju je napravila.

-Sine, sretan ti rođendan! Torta i dekoracija by Milena Lasić. Zadovoljstvo je pripremati dekoraciju i iznenađenja za svoje najdraže! Nijedna naručena torta me ne bi ovako razveselila kao ova koju sam radila i smišljala, a mislim da se na taj način i kod djece usadi jedan lijep odnos prema životnim radostima! Nije sve u novcu, puno toga je u ljubavi i trudu- napisala je Milena uz objavu, a ubrzo su se nanizale brojne čestitke pratitelja.

''Torta izgleda bajkovito'', ''Divan dan i divna dekoracija'', ''Wow, predivno'', ''Sretan rođendan'', ''Bravo za mamu'', ''Čestitke'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Frano je prije sedam godina oženio Milenu, što mu je što mu je četvrti brak. Prvi brak sklopio je Majom Nikšić, s kojom je dobio sina Janka, a bivši supružnici nakon razvoda ostali su prijatelji. Drugi put oženio se s Ljiljanom iz Beograda i taj brak bio je jedan od najkraćih brakova na našoj estradi jer je potrajao tek tri tjedna. Treća supruga bila mu je Živa Stupnik, s kojom je dobio dvoje djece; Luku i Linu. S tri desetljeća mlađom Milenom prije dvije godine dobio je sina Nikolasa.

-Može se uspjeti. Dogovaramo se sve. Tu nema izbora. Ovdje nemam glavnu ulogu pa se može sve stići. Nije problem. Problem bi bio da imam glavnu ulogu. To bi značilo da sam svaki dan na snimanju od jutra do večeri- rekao je Lasić za Blic. Rekao je i kako je beba bila logičan slijed njegove veze sa suprugom Milenom koju obožava i rekao je da se rođenjem sina i on osjeća kao da se opet rodio.

-Sretan sam i to mi daje snagu. Veseli me situacija s malom bebom koju gledaš kako raste svaki dan, kako se smije, to je predivno, a i sin me pomladio- rekao je glumac.

