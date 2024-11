Transrodni pjevač rock benda nakon 11 godina objavio da se vraća muškom identitetu: 'Izliječen sam'

Mina Caputo, frontmen američkog alt-metal sastava Life of Agony, objavio je da se vraća svom izvornom muškom identitetu nakon više od desetljeća života kao transrodna žena. 50-godišnji glazbenik, koji će ponovno koristiti svoje rođeno ime Keith, podijelio je ovu vijest putem emotivne objave na Instagramu, prenosi Daily Mail.

U nedavnoj video objavi na Instagramu, Caputo je otkrio da je "izliječio svoju rodnu disforiju" nakon višegodišnje osobne borbe. - Trebalo je mnogo godina. Puno hodanja kroz vatru, ali prebrodio sam nerazumijevanje svoje duše i svog duha - izjavio je glazbenik u videu na Instagramu. Već šest do sedam godina ne uzima hormone, a u siječnju 2025. planira operaciju uklanjanja grudi.

Rođen kao Keith u prosincu 1973. godine u Brooklynu, Caputo je tijekom djetinjstva i mladosti proživljavao unutarnje borbe s rodnim identitetom. Godine 2008. počeo se identificirati kao Mina, da bi 2011. javno objavio svoju transrodnost. Ova odluka došla je nakon dugogodišnje borbe s rodnom disforijom, stanjem koje karakterizira duboka nelagoda zbog nepodudarnosti između biološkog spola i rodnog identiteta.

Life of Agony, osnovan 1989. godine u Brooklynu, jedan je od najpoznatijih američkih alternativnih metal sastava. Grupa je stekla značajnu popularnost albumima poput "A Place Where There's No More Pain" (2017) i "The Sound of Scars" (2019). Kroz sve Caputove osobne transformacije, bend je ostao uz njega, što pokazuje i podrška basista i suosnivača Alana Roberta.

- Ponosan sam na tvoje putovanje i iskrenost - napisao je Robert u komentarima ispod Caputove objave. - Uvijek sam tu za tebe, bez obzira na sve. Nismo krvno srodstvo, ali smo prava obitelj - poručio je. Ova podrška pokazuje kako je bend kroz godine postao više od glazbenog projekta - postao je prava obiteljska zajednica.

Caputo je svoju odluku o detranziciji objavio nakon što su pratitelji počeli komentirati njegov muževni izgled. - Mnogi ljudi bacaju sjenu na mene, govoreći da izgledam ružno i da izgledam kao muškarac - podijelio je. - Da, dušo, ja jesam muškarac, uvijek sam i bio. Samo niste navikli čuti autentične ljude kako govore.

Glazbenik je također naglasio koliko je teško bilo njegovo putovanje: - Ne bih rodnu disforiju poželio ni najgorem neprijatelju. To je jedna od najneugodnijih stvari koje sam ikada proživio u životu, i jednostavno sam presretan što je napokon gotovo - zaključio je Caputo.

