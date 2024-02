Tomislav Bralić emotivno se oprostio od pokojnog kolege: 'Još pamtim njegove zadnje riječi'

Klapa Intrade nedavno je predstavila pjesmu "Miruj srce", posljednju koju su snimili s članom Mladenom Brižićem, koji ih je prerano i iznenada napustio.Ovaj singl je tako i posveta pokojnom pjevaču.

- Mladen je bio takav čovjek da bi i on sada nama govori pjevajte i veselite se. Zadnje njegove riječi kad sam bio kod njega u bolnici – lijepo mi pjevajte. To je bio najveseliji čovjek i ja sam rekao da je on najbolji bas u Hrvatskoj i najbolji čovjek na svijetu bio, kazao je Tomislav Bralić za InMagazin.

Pjesma je čekala pravi trenutak više od 5 godina, a otkad je puštena slušateljima, Klapa Intrade ponovno je dokazala da su u samom vrhu klapske pisme.

- Trudim se da sve te nove pjesme koje otpjevam da se ljudima svide pa da ne kažu – neki će reći uvijek isto, neki kažu uvijek dobro, neki kažu opet nešto novo. Svakakvih komentara ima, ali ako ćemo to miriti po našim nastupima mi smo već do Nove godine puni i sad ako je to neko mjerilo onda to znači da smo u vrhu, kazao je Bralić i priznao da je veliki romantik.

VEZANI ČLANCI:

- Mislim da svaki pjevač mora bit romantičan, mislim da se to i osjeti u mome pjevanju i svaku tu misao i tekst koju je tekstopisac zamislio, ja moram prenijeti na publiku i neki kažu da jesam romantičan, kazao je Bralić koji ove godine slavi 30 godina braka sa suprugom Mirjanom. Roditelji su četvorice sinova: Vice, Lovre, Ivana i Marka.

Podsjetimo, bas klape Intrade Mladen Brižić preminuo je prije mejsec dana, a kolege su se od njega na Facebooku oprostili emotivnom objavom.

- Počivao u miru, naš Mladene. Ribar sam stari nikad više neće zvučati isto. Obitelj, pjesma i šala, a sve to isprepleteno, nosilo je našeg Mladena kroz život. Prekratak a bogat, ispunjen svime što je volio i čemu se predavao do kraja. Voljeli su svi i njega, onako velikog, duhovitog, razgovorljivog, posebno zanimljivog kad bi pričao po svome, preškim govorom. I s onim širokim osmijehom, zaraznim smijehom, zezanjem najviše na vlastiti račun, dobroćudnošću i dobrotom. Mlađo je uvijek bio spreman saslušati, ne osuditi na prečac, pokušati razumjeti i opravdati, biti čovjek. Pjesmu je prosipao gdje god i kad god je za to bila prilika. Jer mu je to bio gušt, jer će pivati, govorio je, dok god bude moći, napisali su.

VIDEO: Gasi se poznata domaća televizija! Novinari šokirali emotivnim videom: 'Zahvaljujemo na pozornosti'