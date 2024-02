Srpkinju optužili da je poklonica đavla, ima genocidnu pjesmu i pjeva o Hitlerovom ljetnikovcu

Favorit 'srpske Dore' koju su dežurni kritičari uoči natjecanja 'Pesme za Evroviziju' optužili da je poklonica đavla zato što je ispod pupka tetovirala, kako oni kažu, vražje rogove, sinoć je na sceni RTS-a izašla u bijeloj haljini s etno motivima, anđeoskim krilima na ramenima i oreolom od cvijeća na glavi. - Da, ja sam bijeli anđeo - kazala je Anđela Ignjatović, poznatija svima pod umjetničkim imenom Breskvica, a koja vodi na kladionicama srpskog izbora za Eurosong, unatoč tome što neki prebacuju da pjeva o genocidu i pjesmi koja legitimizira masakr i etničko čišćenje nad Albancima na Kosovu. Sinoć su je nakon nastupa srpski novinari upitali kako komentira to što je optužuju da navija kako je Kosovo Srbija i da želi da bude "očišćeno" od Albanaca, a ona im je odgovorila da svatko može tumačiti pjesmu kako on želi, dodala je i da je u tome upravo čar što je glazba umjetnost koju svatko vidi na svoj način.

Ima pak i onih kojima se nikako ne sviđa naslov njezine pjesme "Orlovo gnezdo", a oni pjevačici zamjeraju da je opjevala Hitlerov ljetnikovac. Nakon njezina nastupa doslovce su se zapalile društvene mreže od komentiranja njezina nastupa. - Breskvica s ovim nastupom "Sretna Nova 2008.". Kakva su ovo kineska krila, vijenac na glavi? Pjevanje joj je vrlo kritično. Ne postoji ni jedan posto šanse da ode u Malmö - glasio je komentar korisnika društvene mreže X.

Breskvica sa ovim nastupom srecna nova 2008, kakva su ovo kineska krila, venac na glavi?? + pevanje vrlo kriticno 💀 Ne postoji 1% sanse da ode u Malme #pze24 pic.twitter.com/O7S2Cp1dd0 — Petar | 🇷🇸 (@escpetar) February 27, 2024

Očito je kako je publika očekivala da će njezin nastup biti moćan i dosad neviđen, a ovaj put to ipak nisu dobili. Breskvica je stajala na mjestu u haljini s krilima, a to je viđeno dosad bezbroj puta. Mnogi su također komentirali kako je najgore to što su svi smatrali da mlada Anđela ima veliki potencijal s pjesmom osmisliti brutalan nastup, a ona kao da se nije ni potrudila.

Neki su doista nezadovoljni njezinim nastupom. Iako su mnogi loše prokomentirali njezin nastup, Breskvica je ipak izborila svoje mjesto u finalu Beovizije te će ponovno nastupiti u subotu, 2. ožujka kada će Srbi izabrati svog predstavnika za ovogodišnji Eurosong.

