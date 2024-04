ToMa je ostvario novi uspjeh: Glazbeno sam zaljubljen u tog čovjeka, u njegove stihove, poeziju i melodije

Na 71. Zagrebačkom festivalu, najdugovječnijem glazbenom festivalu u Hrvata pobjedu je odnio Tomislav Marić ToMa s pjesmom autora Aljoše Šerića "Voljet ćeš opet". ToMa je oduševio žiri koji su činili Vanna, Urban, Matija Cvek, Ana Miščević i Željko Barba, a nakon pobjede bio je vidno iznenađen. Prema glasovima radijskih urednika najbolje su bile Mia Dimšić i Doris Kosović s pjesmom "Uzalud ti sve". No za razliku od prošle godine kada je za pobjedu grupe Feminnem i Saše Antića presudio samo jedan glas, ovoga puta ToMa je, po riječima umjetničkog direktora Zagrebačkog festivala Branimira Mihaljevića, pobijedio s velikom razlikom. Podsjetimo, ToMa je široj javnosti postao poznat prije samo tri godine, kad se prvi put predstavio na pozornici Dore s pjesmom "Ocean of Love". Odmah godinu poslije stao je na istu pozornicu i sreću okušao s pjesmom "In the Darkness", a publika je nakon toga jako zavoljela ovog mladog kantautora iz Livna. Krajem prošle godine izdao je i svoj album prvijenac "Prevari me osjećaj". Svestranog ToMu slušamo i u programu bravo! radija te gledamo u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato".

Kako se osjećate nakon pobjede? Čuli smo da ste s rekordnom razlikom nadmašili drugoplasirane Miu Dimšić i Doris Kosović?

Ne znam ništa o tome. Iskreno, mislio sam da su Mia i Doris pobijedile, a meni je ovo šok. Ovu nagradu dajem Aljoši, jer ja samo pjevam ono što je on doživio, proživio, napisao i drago mi je da je dao pjesmu meni. Drago mi je da mi je dao priliku da zapravo svoju umjetnost i ljubav dam kroz ovu pjesmu. Sretan sam jer imam tek 26 godina. Nadam da će mi ovo biti jako lijep vjetar u leđa na početku karijere.

Kako je došlo do ove suradnje s Aljošom?

Ja Aljošu "vrebam" godinama, ali stvarno godinama. Ovu sam pjesmu prvi put čuo 2020. i baš smo lijepo razgovarali do trenutka kad smo shvatili da pjesmu treba dati meni. Glazbeno sam zaljubljen u tog čovjeka, u njegove stihove, poeziju i melodije, a jako ga cijenim ga strašno i kao osobu. Jako sam sretan da imam takvog autora u svom glazbenom portfoliju.

U pjesmi se odmah osjetio dobro poznati Aljošin retro izričaj?

Da, malo možda kontrira mom glazbenom stilu, ali odluka je bila na meni. Nisam htio remetiti nešto što je bilo savršeno u svojoj srži. Da sam radio neku produkciju iz 2024., to bi ubilo dušu pjesmi. Mislim da je Aljošina originalna vizija pjesme bolja nego da smo je mijenjali. Pjesmu kao takvu treba respektirati.

Je li to onda početak suradnje s Aljošom?

Nadam se. Aljoša, ako imaš još nešto za mene, samo šalji!

Prošlo je gotovo pola godine otkako je izašao vaš album prvijenac. Kako ste zadovoljni njime i prijemom kod publike?

Sretan sam, presretan, jer ljudi znaju moje pjesme. Uvijek mi je čudno kad ljudi slušaju moje pjesme. Došli su na rasprodan koncert i pjevali su ih. Nije me prevario osjećaj i sretan sam jer sam kao dijete maštao o ovim trenucima kad ću imati svoj album i održati koncert, a na njega će doći ljudi koji to žele vidjeti, čuti. Danas to imam i stvarno sam sretan.

Koliko je prepoznavanju kod publike pridonijelo sudjelovanje u showu "Tvoje lice zvuči poznato"?

Apsolutno je pridonijelo! To je spektakularan, dobar i zabavan show koji je meni dao priliku da pokažem svoje lice publici, da spoje glas s osobom. Ovo mi je definitivno možda čak najzabavnije i najbolje iskustvo dosad u karijeri.

Koja vam je dosad najbolja uloga? Pretpostavljam ona Tome Zdravkovića?

Vidjet ćemo što će biti poslije, još nije gotovo, ali da, to mi je zasad bila najdraža uloga.

Znam da vam je supruga Marina najveća potpora, što ona kaže na pobjedu?

Bila je u publici naravno i ne sumnjam da je presretna. Ona je zapravo najviše tereta ponijela u cijeloj mojoj karijeri, jer ona je doma dok ja radim. Imati osobu od povjerenja i razumijevanja poput nje stvarno je blagoslov.

Koji su vam daljnji planovi u karijeri? Kada izlaze idući singlovi i kada ćemo vas ponovno gledati uživo?

U iduća dva mjeseca izlaze mi čak dva singla. Cijelo ljeto imam bukirane nastupe, moći ćete me vidjeti po cijeloj Hrvatskoj.

Naravno, i dalje ćemo vas slušati i na bravu!

Apsolutno! To je medij srodan glazbi. Obožavam ekipu s kojom radim i nadam se da će i ta karijera potrajati.

