Severina danas slavi rođendan, a prije proslave se razboljela: 'Prestala sam čekati da će me netko spasiti'

Pjevačica Severina Vučković danas slavi 52. rođendan. Severina je jedna od naših najvećih zvijezda, čija karijera je započela još davne 1990. godine. Od tad je snimila brojne megahitove koje mnogi svakodnevno slušaju, a svaka njena nova pjesma koju objavi ubrzo skupi i više milijuna pregleda na društvenim mrežama. Fanove je tijekom svoje karijere skupila diljem regije, a za njene koncerte uvijek se traži karta više. Nema osobe u Hrvatskoj koja nije na nekom slavlju zapjevala uz njenu 'Djevojku sa sela' ili pjesmu 'Tvoja prva djevojka', a pjevačica je uspjela zadržati istu popularnost desetljećima. U petak je pjevačica bila na rođendanu prijateljice Karle Kaić. Na proslavi je bila kratko jer je, kako je otkrila na Instagramu - bolesna.

- Sinoć smo slavili rođendan naše drage prijateljice i najzgodnije modne ikone. Bilo je kratko jer sam streptokoka, ali smo uživali kao što ćemo i sutra - napisala je uz fotku s rođendana Vučković, te tako otkrila da je negdje pokupila bakteriju streptokok.

Za svoj rođendan napisala je poduži status u kojem je podijelila neka svoja razmišljanja.

- Volim slaviti rođendane, bilo moje ili tuđe. Slaviti rođendan za mene je slaviti život kojeg sam dobila na dar. Dar koji, kad dobiješ, ima tri opcije. Možeš u njemu uživati i krojiti ga po svom i ispuniti sav svoj potencijal, Božji dar i misiju. Ili ga pokloniti nekom da ti ga organizira, ali po njegovim pravilima... Ili pustiti da ga voda nosi. Te druge dvije opcije mi nisu bile drage (iako nije da nije bilo pokušaja 😂). Izabrala sam ovo prvo, krojim ga po svom i uživam u svakom danu, bez obzira na okolnosti i izazove koji zaustavljaju, vuku za rukav, podapinju noge, vježbaju sposobnosti i testiraju živce. Daju ti testove koje moraš riješiti, a život svake godine daje završnu ocjenu. Po tome sam odlikaš - započela je Severina i nastavila:

- Moje je hoću li stati ili hrabro nastaviti živjeti punim plućima, bez obzira na razne okolnosti i teške izazove. Hoću li maknuti ruku koja mi poteže rukav i koračati dalje u punoj punini življenja. Prestala sam čekati da život bude lak, prestala sam čekati da će me netko spasiti. Suočila sam se s teškim činjenicama i zbog toga imam nevjerojatan život. Na kojem sam zahvalna i koji me iz dana u dan uči da sve lekcije koje mi je pružio, bilo loše ili dobre, nisu ništa drugo nego jedna super škola iz koje kao osoba mogu rasti, a rastom mirno i sa znatiželjom prihvaćati daljnje lekcije koje mi on donosi.

Dodala je da je sretna što radi posao koji uveseljava druge.

- Veselim im se, kao i ovom danu kad sam rođena i koji me stalno podsjeća na to koliko je život dragocjen. Sretna sam što i radim posao koji uveseljava druge, jer za to sam stvorena - da iz tuge razvučem osmijeh, da pomažem(o) drugima i učinim(o) im život što je moguće ljepšim. Hvala mojoj obitelji i mojim prijateljima na bezrezervnoj podršci i kad se slavi i kad se tuguje. Opasna je to armija. Možda previše palamudim, al' ovo su ti dani. Hvala svima na brojnim čestitkama. Volim vas - zaključila je.

