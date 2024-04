Mario Roth: 'Kava je skoro 12 eura, bezobrazno skupa, ali nisam vidio gotovo nikoga tko nema osmijeh na licu'

"Točna si kao švicarski sat", rečenica je koju ja osobno ne čujem često jer svakako posjedujem karakteristiku koju narod i zemlja o kojima danas pišemo baš i ne vole – a to je kašnjenje. No ovaj sam tekst ipak uspjela predati na vrijeme, pa ga vi imate priliku sada čitati. Ovotjedna tema nas vodi u Švicarsku, zemlju čiji stanovnici nisu samo poznati po satovima i točnosti, već i po svojoj izuzetnoj efikasnosti i odbojnosti prema kašnjenju. Osim toga, Švicarci su svjetski poznati po širokom spektru proizvoda koji nose crvenu oznaku s bijelim križem. Među tim proizvodima ističu se sir, čokolada, instant-kava i mnogi drugi. Tu je, naravno, i posebno lijepa priroda, a upravo ovu zemlju posjetio je pjevač grupe Vigor i član žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" Mario Roth.

Mario za Švicarsku kaže da je zemlja koja mu se oduvijek sviđa. – Predivni pejzaži, čarobna jezera i gostoljubivi ljudi... Švicarska je zemlja koju sam oduvijek želio posjetiti privatno, ali nisam imao priliku do sada. Održavamo koncerte diljem Švicarske, ali obično su to samo kratki boravci od jednog ili dva dana, što mi ne dopušta istražiti sve što me zanima. Stoga sam napokon odlučio uzeti nekoliko dana slobodno kako bih uživao bez obveza. Glavni povod za ovaj put bio je posjet švicarskom nacionalnom cirkusu Knie, što je bila moja želja još od djetinjstva – opisuje glazbenik kako je došlo do putovanja na kojem je bio sredinom ožujka te je u Švicarskoj proveo pet dana. Za prijevoz je izabrao zrakoplov jer, kako kaže, ne voli duge vožnje automobilom.

Foto: Privatna arhiva

– Ljepše mi je doći avionom za manje od dva sata, za razliku od vožnje automobilom koja traje skoro devet sati – objasnio je Roth te istaknuo da je putovao u privatnom aranžmanu.

– Kada tako putujem, mogu posjetiti ono što me zanima. Proguglam razne stranice o putovanjima i pročitam što drugi kažu o toj destinaciji i kakva su njihova iskustva, što treba vidjeti i posjetiti. Najsigurniji način informiranja su iskustva drugih – ističe. Ovoga puta bio je smješten u samom centru grada – u Hotelu Locke am Platz u Zürichu, jer su u blizini brojni barovi i restorani, kao i sve istaknutije znamenitosti. Naime, preko puta hotela nalazi se FIFA-in muzej, a od mjesta koje je posjetio ističe i čuvenu operu kao i crkvu Grossmünster. Osim Züricha, za koji je kazao da ga je posebno oduševilo što je grad prepun znamenitosti, posjetio je i Rapperswil koji je udaljen samo 25 minuta vožnje vlakom.

– Sjesti u njihov vlak i putovati duž jezera nešto je predivno. Gotovo nikad ne putujem vlakom i ovo je bio baš predivan doživljaj upravo zbog jedinstvenog i prelijepog pejzaža pokraj Züricha – opisuje član žirija popularnog showa Nove TV. Što se samog Züricha tiče, Mario kaže da grad nije velik te da se sve znamenitosti mogu obići u jednom danu.

– Grad je kao iz bajke. Dok šetate njime uistinu imate osjećaj da ste u nekoj priči, u nekoj dalekoj prošlosti i to je ono što me fascinira. Fascinira me povijest određenog grada, stara i povijesna arhitektura i građa – ističe te dodaje da voli obilaziti i muzeje, a uz nogometni muzej posjetio je i muzej čokolade koji ga je ostavio bez teksta.

– Veliki sam ljubitelj slatkog i to je bilo nešto što sam morao doživjeti. Muzej je zamišljen kao interaktivan, a nudi i tečajeve izrade čokolade. U sklopu muzeja nalazi se i centar za istraživanje i unaprjeđenje same tvornice kao i najveća Lindtova trgovina – opisuje svoje oduševljenje naš sugovornik te dodaje da razumije zašto je Zürich jedan od najpoželjnijih gradova za život.

– To se vidi na svakom koraku. Od automobila do brendiranih trgovina. Standard je izrazito visok, a takve su i plaće. Vrlo visoke za naše prilike. Tamo nisam vidio gotovo nikoga tko nema osmijeh na licu i tko nije zadovoljan svojim životom – ističe te dodaje da je grad izrazito čist i uredan.

Foto: Privatna arhiva

– Svaka je okućnica potpuno uređena. Preko dana ne možete vidjeti opušak ili žvaku na asfaltu. Po noći, kad mladi izlaze i zabavljaju se, sasvim je druga priča, ali već sljedeće jutro sve je sređeno kao po špagi – kaže Mario kojem su švicarska jezera i pejzaž nešto najljepše što je vidio u životu.

– Prirodna ljepota Švicarske teško se može opisati riječima. Puna je nevjerojatnih planinskih vrhunaca, ledenjačkih jezera te ostalih čuda prirode. Nisam ih mogao sve obići jer za to ipak treba više od pet dana boravka – ističe, a potom nam opisuje i kako ga se dojmio događaj zbog kojeg se i uputio u zemlju sira i čokolade – odlazak u cirkus.

– Cirkus je umjetnost koju volim odmalena. Švicarski nacionalni cirkus za sve je Švicarce državno kulturno blago. Nevjerojatno je da je 2019. godine obilježio svoj stoti rođendan i od tada redovito organizira turneje po cijeloj Švicarskoj, svake godine s novim programom. Michael Jackson i Geraldine Chaplin (kći Charlieja Chaplina) samo su neke od zvijezda koje su posjetile ovaj cirkus. O njihovim domaćim televizijskim i drugim zvijezdama da ne govorim. Svake godine na premijeri su u Rapperswilu. Iz jednog tradicionalnog cirkusa sa životinjama prerastao je u artistički cirkus nekog novog vremena i ostavio me bez daha – opisuje Roth svoje iskustvo. U Cirkusu Knie nastupaju same zvijezde koje se okupljaju i u Monte Carlu na Svjetskom festivalu cirkusa. Mario si je ovim posjetom ispunio veliki san, a za idući posjet Švicarskoj ostavio je još neke znamenitosti te istaknuo da se uvijek vraća na mjesto na kojem mu je bilo lijepo. No, ističe i da za ovo putovanje treba izdvojiti dosta novca.

– U Švicarskoj je sve bezobrazno skupo. No to ne utječe nimalo na njihovu kvalitetu života jer su im plaće jako visoke. Prosječna plaća jednog zidara tamo je 6000 eura. Najam stana dođe do 1500 eura, režije oko 100, 300 eura plaćaju za zdravstvo i žive od onog što im ostane. A ostane im itekako dovoljno za lijep život – ističe frontmen Vigora. Onima koji planiraju posjetiti ovu lijepu zemlju poručuje da su ljudi ljubazni, gostoljubivi i nasmiješeni.

– Sreo sam dosta naših ljudi koji rade u restoranima i u razgovoru s njima doznao da im je tamo lijepo i da su svi su zadovoljni svojim životom. Tamo skoro sve radi dvokratno. Od devet do 13 i ponovno od 17 do 19 - napominje Roth. No, posebno se osvrće na cijene u tim restoranima.

– Ručak za dvije osobe u bilo kojem restoranu platit ćete gotovo 80 eura, negdje i 100. Volim ponekad otići i u lance brze prehrane, ondje ćete hamburger, krumpiriće i colu platiti čak 25 eura, dok je kod nas cijena za sve to oko sedam eura! Skupo je. Čak i kavu plaćate gotovo 12 eura – ističe te dodaje da Švicarska ima jedan od najboljih sustava javnog prijevoza u svijetu i da se zasluženo smatra takvim.

– Cijene javnog prijevoza više su nego u drugim europskim državama, a posebno ako ih uspoređujemo s Hrvatskom. No za švicarski su standard potpuno prihvatljive. Oni imaju sustav dnevne karte koja stoji otprilike šest eura. Putnici koji uza sebe imaju bicikl plaćaju 15 eura, a ako imate psa sa sobom, onda je karta 25 eura – opisuje Mario. Pitali smo ga i koja se jela svakako trebaju kušati u ovoj zemlji, a on je, uz sireve, naveo i autohtona jela poput švicarskih kobasica. Roth inače uvijek putuje s nekim razlogom, proučava povijest mjesta u koje dolazi te obožava razgledavati povijesnu baštinu.

– To me fascinira u europskim gradovima. Bio sam i u drugim svjetskim metropolama koje nemaju daleku povijest i te nove staklene zgrade me ne zanimaju. Volim kuće, dvorce, crkve koje imaju svoju priču, svoju povijest – ističe te dodaje da bi volio posjetiti i egzotična otočja u Karipskom moru.

– Obožavam ljeto i more. Ovaj naš svijet prepun je rajskih otoka i mjesta koje treba vidjeti i koje treba doživjeti. Život je prekratak. Bio sam dva puta na turneji po Australiji koja me je fascinirala. Tamo je sve drukčije. Od boja, mirisa, životinja, biljnog svijeta. Zaista se vidi kako ste došli na sasvim drukčiji kontinent – ističe te dodaje da je obožavao šetati i Južnom Amerikom.

– Putovat ću svakako i dalje kad mi to moje obveze dopuste. Ne volim zimu, ne volim snijeg i gotovo svaki siječanj odem tamo gdje je kalendarski ljeto. Volio bih otići i u Meksiko i to je jedna od destinacija koje ću svakako posjetiti – najavljuje Mario Roth svoju iduću avanturu.

