Spektakl za Draženov rođendan: Stižu NBA zvijezde, članovi Dream Teama, Draženovi suigrači i legendarni trener

U zagrebačkom hotelu Westin održana je konferencija za medije u povodu memorijalne utakmice u čast Draženu Petroviću i 60. obljetnici njegova rođenja, koja je 22. listopada. Prije nekoliko tjedana taj je događaj najavio njegov brat, Aco Petrović, i to u objavi putem društvene mreže X. Sada je potvrđeno da će se spektakl u zagrebačkoj Areni uz nazočnost brojnih košarkaških legendi održati 5. rujna uz prijenos na HTV-u 2.

Na predstavljanju su bili Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta, Josip Vranković, glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza, Aco Petrović, Zdenka Zrilić i Marko Petrović, sin Aleksandra Petrovića.

- Zahvala Vladi RH, ministrici Brnjac i HKS-u. Iz osobnog iskustva, kao ravnatelj MMC Dražen Petrović, ne mogu vam opisati s kolikom količinom emocije ljudi dolaze u tu ustanovu. Na tih pola sata ljudi iz svih krajeva svijeta odaju počast našem Draženu. Generacije koje su odrastale s njim i gledale neponovljivu lakoću igranja, klinci od 3-4 godine koji znaju nabrojati svaki Draženov klub. Zbog svih tih ljudi odlučili smo se organizirati ovu memorijalnu utakmicu.

Ministrica Brnjac:

- Čitav projekt ima podršku Vlade, naš Dražen to zaslužuje. Nije bilo uopće rasprave oko toga. Potvrdili smo suradnju, Vlada sufinancira ovaj projekt s 310 tisuća eura. Nama je iz više razloga bilo važno biti u ovom projektu. Ono što je Dražen bio i predstavljao, koje su bile njegove vrijednosti, pogotovo u današnjim vremenima vrlo je važno to pokazati mladim ljudima. Moramo ljude naučiti ponovno što je to i u to uključiti naše mlade generacije. Veselim se tome danu, dolaze nam zvijezde iz cijelog svijeta. Ovo je bitno za sve naše klubove, s oduševljenjem svi pričaju o toj utakmici.

Zdenka Zrilić, koordinatorica projekta:

Zahtjevan je ovo projekt, ali ne bojimo se izazova. Zahvaljujem obitelji Petrović, radi se već neko duže vrijeme na organizaciji projekta. Sve funkcionira kako treba. Definitivno, ovo je jedan od najvećih košarkaških događaja u novijoj hrvatskoj povijesti. Čast je što možemo sudjelovati na tom projektu. Tog 5. rujna bit će hrvatska košarkaška reprezenacija, selekcija Europe s trenerom Željkom Obradovićem, silno iščekujemo taj popis igrača. S obzirom na trenera Obradovića, ne sumnjamo da će to biti krema europske košarke. Dolaze Draženovi suigrači iz '92. iz Barcelone, dio američkog Dream Teama također dolazi. Priča na tome neće stati, mora ostati uspomena na Dražena Petrovića i sve ono što je napravio u svom životu. Dolaze aktivni NBA igrači, na nama je da napravimo veliki spektakl.

Najavljen je bogat popratni program, LED-parket, bit će to zaista veliki događaj, s kojeg će slika otići u cijeli svijet. Aco Petrović kazao je kako u Zagrebu neće biti aktualnih europskih NBA igrača poput Luke Dončića ili Nikole Jokića.

- Neće doći neki igrači, ta je operacija bila pregolema i preskupa za nas. Finale Olimpijskih igara je tu, operacija s Dončićem i Jokićem koštala bi 40, 50 milijuna dolara, a to je bilo nepremostivo za nas. Stiže 11 Draženovih suigrača iz Barcelone '92., poslali smo dopis Amerikancima za autohtoni Dream Team. Osiguravamo se da osobnim kontaktima dođemo do onih najbitnijih. Nadamo se da će iznenađujući broj članova Dream Teama biti tu 4. i 5. rujna. Tu je i selekcija Europe, recimo Eurolige. Nigdje nismo naišli na zatvorena vrata. Euroligaška delegacija doći će u najvećem mogućem broju. Dobili smo zeleno svjetlo za dovođenje dva, tri, četiri igrača Reala. Nisam htio opterećivati Željka Obradovića i Nevena Spahiju, njegovog pomoćnika u selekciji Europe, ali ja sam osobno ostvario kontakte s Mikeom Jamesom, u rekordnom vremenu mi je odgovorio da odlazi. Tornike Shengelia, Marko Gudurić, Džanan Musa, svi su potvrdili. Sprema se moćna selekcija Europe da se suprotstavi današnjoj hrvatskoj reprezentaciji. Karte će brzo otići. Želja nam je da tih 15 tisuća ljudi da Hrvatskoj podražaj pred ključne dvoboje s BiH za Eurobasket 2025. godine. Košarkaška ostavština Dražena najbolje će se vidjeti po tome što im je ostavio u današnjoj NBA ligi. Očekujem veliki odaziv. Nećemo vam odati sve što će biti, scenarij te košarkaške utakmice jer neka iznenađenja čuvamo za utakmicu. To će biti spektakl koji u Hrvatskoj nije viđen. Ovo mora biti spektakl, ali neće biti All-star utakmica. I Josipa Sesara i Željka Obradovića ću zamoliti da se igra kako bi Dražen to htio. Bitka za svaku loptu, bitka do boli. Dugo ovo pripremamo, scenarij je spreman.

Prodaja ulaznica za spektakl u Areni krenula je upravo nakon press-konferencije, za vrijeme koje je Aleksandar Petrović kupio prvih 15 ulaznica. One se prodaju u sustavu Eventim, a njihova cijena je 30 eura.