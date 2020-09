Tko su hrvatski muški influenceri? Ne temelje profil na izgledu, snimaju pjesme, prodaju odjeću...

Biznis influencera posljednjih je dana neizostavna tema društvenih mreža. Utjecajni Forbes termin "influencer marketing" definira kao odnos između branda i influencera, kojim se promoviraju proizvodi ili usluge brenda putem različitih medijskih kanala.

Svakako ga treba razlikovati od celebrity potpore nekom brendu, jer je Influencer marketing više od samog povezivanja jedne osobe s brendom. Influenceri moraju bili pouzdani i imati vjernost pratitelja, a pritom nemaju prepoznatljiv zanat, kao druge slavne osobe.

Ovakva vrsta biznisa, iako sve popularnija u Hrvatskoj, još je uvijek slabo razvijena praksa pa se mnogi brendovi i dalje oglašavaju prikrivenim oglašavanjem. Dok je u SAD-u i Australiji ovakva vrsta biznisa definirana zakonom, u Hrvatskoj ovakav način rada još uvijek nije zaživio pa oni sami definiraju uvjete svog poslovanja.

Danas gotovo niti jedna reklamna kampanja ne može proći bez influencera s kojima surađuju skoro sve domaće agencije, a svaka od njih ima listu influencera s kojima najčešće surađuju pa tako nastaju ambasadori. I dok ženske influencerice, još uvijek više praćene od muškaraca, prodaju usluge poput šminke, odjeće, higijenskih potrepština, luksuznih hotela; na profilima muških influencera možemo pronaći potpuno drugačiju sliku - tehnologija, kino, mobilne mreže, pa i hrana i piće.

Ambasadori brendova

Gledajući Instagram, najpraćeniji muški influencer je Davor Gerbus, jedan od prvih hrvatskih YouTubera kojeg na toj mreži prati više od 133 tisuće ljudi, a na Instagramu više od pola tog broja - 290 tisuća. Rođen i odrastao u Zagrebu, široj javnosti postaje poznat 2014. godine putem YouTube kanala 'thelazyWAVE'. Godinu dana kasnije postaje zaštitno lice brenda i mreže Joomboos, a potom postaje voditelj Videostara, prvog YouTube talent showa na svijetu te ima glavnu ulogu u prvoj regionalnoj YouTube seriji 'Isti san'. Do sada je snimio preko 250 videa za YouTube, a prije dvije godine prešao je na drugi kanal kojeg je nazvao svojim imenom. Davor je potom zašao i u pjevačke vode pa je snimio i pjesmu 'Isti san', službenu pjesmu istoimene YouTube serije koja ima preko milijun pregleda. Nešto više od godinu dana nakon prvog hita Davor objavljuje drugu pjesmu pod nazivom 'Mala'. Dugogodišnji je ambasador Coca-Cole i A1, a prošle godine postaje i jedan od ambasadora Samsunga za Hrvatsku. Iako se aktivno bavi YouTubeom, na svom se Instagramu posvetio putovanjima i lifestyleu, a danas živi u Sarajevu. Kao i mnoge kolege, Davor ima svoje majice, popularno zvano 'merch', koje prodaje na svojoj web stranici.

Foto: Instagram

Tek 11 tisuća pratitelja manje od njega na Instagramu ima Matija Lazarević - Lay Z. Mladi Karlovčanin pobjednik je prvog natječaja Videostar, a na YouTube kanalu Zakon braće, koji je poletio nakon ugovora kojeg je osvojio na natječaju, prati ga više od 442 tisuće ljudi. Na njemu najčešće snima dobro montirane skečeve, a Matija je poznat i po svojoj odjeći i dodacima poput torbi i kapa, koje prodaje na web stranici svoga brenda '4hustlerz'. Kao break dancer nastupao je u kazalištu, a on se također okušao u glazbi pa je za Svjetsko prvenstvo u Rusiji prije dvije godine snimio navijačku pjesmu 'Moja Croatia' s popularnim Stokom. To mu nije ni prva ni posljednja pjesma, ali zasigurno jedna od poznatijih. Matija je surađivao s modnom markom About You koja je prije desetak dana otvorila svoja vrata u Hrvatskoj.

Foto: Instagram

Potom slijedi mladi Trogiranin Marko Vuletić koji je u vrlo kratko vrijeme zašao u srca svojih pratiteljica, ali i pratitelja. Na Instagramu ga prati više od 211 tisuća ljudi, a na YouTube kanalu više od 251 tisuću. Gotovo svakodnevnim videima iz svog života često zabavlja pratitelje, a mnogi su ga okarakterizirali kao jednog od 'prizemljenijih' influencera. Nakon završene Grafičke škole u Splitu, odvojio se od roditelja i preselio u Zagreb, gdje lakše plasira svoju kreativu kroz fotografije, grafički dizajn i marketing, a odmah je otvorio i svoj obrt 'Kreativni kutak' koji je registriran kao agencija za prodaju i promidžbu. Ovaj simpatični Dalmatinac skoro sezonski izdaje svoju liniju majica i hoodica s prepoznatljivim natpisima koji su ništa više do njegovih poznatih uzrečica. Marko je surađivao s brendovima poput A1, Ledo Hrvatska, ShoeBeDo, About You, CineStar kinima.

Foto: Instagram

Međunarodna putovanja

Na konferenciji Diablog gdje su nagrađeni najbolji influenceri, u kategoriji putovanja nagrađen je upravo Kristijan Iličić, kojemu svaku avanturu na Instagramu prati više od 115 tisuća ljudi. Ovaj 33-godišnji Zagrepčanin diplomirani je računalni inženjer, a nakon što se zaposlio kao direktor digitalnog razvoja i informatike u Adria Mediji Zagreb, počeo se sve više fokusirati na svoju ljubav - putovanja. Postao je poznat upravo po tome što putuje u manje turistička mjesta, a posjetio je više od 75 takvih zemalja, od Etiopije, Indonezije, Vijetnama pa sve do Kambodže. Kristijan je također ambasador za Samsung, ali i Premium Visu.

Foto: Instagram

Hungry Mile, iza kojeg se profila krije Mile Butorac, je food bloger u kojeg se zaljubila hrvatska publika željna dobrih recepata, a prošle je godine nagrađen u kategoriji gastronomije na konferenciji Diablog. Nakon sudjelovanja u poznatom kulinarskom showu "Tri, dva, jedan – kuhaj!", Mile je sve više počeo koristiti društvene mreže kao platforme za dijeljenje recepata, zbog čega ga je pratiteljica jednom prilikom nazvala Hungry Mile, što je on objeručke prihvatio kao ime profila kojeg sada prati više od 21 tisuća ljudi. Brendovi s kojima on najčešće radi su Podravkina Dolcela, Ledo Hrvatska te Delimano kuhinjsko posuđe.

Foto: Instagram

Njegov Instagram impresivnim fotografijama može stajati uz bok svjetskim blogerima, a ovaj mladić po zanimanju fizioterapeut, ne negira mogućnost otvaranja YouTube kanala kojeg bi posvetio, naravno - samo hrani.