Tko je zombie Angelina Jolie? Poriče plastične operacije, a sad je na sudu zbog bogohuljenja

Sa svega 28 tisuća pratitelja 22-godišnja Sahar Tabar upisala se visoko na ljestvici kontroverznih pojava na društvenim mrežama. Barem što se tiče teheranske vlasti.

Naime, prema nalogu tamošnjeg suda Sahar je uhićena i optužena za blasfemiju, poticanje nasilja i mladeži na prijevaru, javljaju tamošnji mediji. Navode među ostalim da potiče zaradu neprikladnim metodama. Svijet se naglo zapitao tko je jeziva dvojnica Angeline Jolie koja će se morati pojaviti na sudu u Teheranu koji se bavi "kulturnim zločinima i moralnom korupcijom" i zašto teži izgledu slavne glumice.

Tabar je svima na Instagramu zapala za oko prije dvije godine nakon što je objavila niz fotografija izobličenog lica, zbog kojih se govorilo da je izoperirana. Mediji su tvrdili da je prošla čak više od 50 zahvata ne bi li što više sličila Angelini Jolie, a Tabar je sve porekla tvrdeći da je u pitanju šminka i fotošop.

Njezin tadašnji Instagram profil imao je preko 300 tisuća pratitelja, ali on je sada uklonjen.

Ipak, nakon velikih pritisaka priznala je da je popravljala nos, usnice napunila filerima i bila na liposukciji. Međutim, kasnije je to opet porekla i nastavila tvrditi da su fotografije izobličenog lica, neprirodnog nosa i ogromnih usana samo kreativnost fotošopiranja i način zabave.

Foto: Instagram

- Svaki put kad objavim fotografiju, distorziram lice na zabavan način - rekla je jednom prilikom za ruske medije dodavši kako je to način izražavanja i gleda na to kao umjetnost.

- Moji fanovi znaju da to nije moje stvarno lice - objasnila je.

Sahar je bila djevojka sasvim običnog izgleda prije svih promjena - smeđa kosa, smeđe oči i širok osmijeh, ali sad je to sve zamijenila pretjeranom šminkom, plavo-sivim lećama, jezivom mršavoću i piercinzima u obrazima. Prema pisanju medija, izgladnjivala se kako i došla do težine od 40 kilograma na visinu od 146 centimetara. Nije tajna da je plastična kirurgija jako popularna u Iranu, o čemu svjedoči činjenica da se tamo obave deseci tisuća operacija.

Ovo nije prvi put da Iran iznosi optužbe prema influencerima. Mnogi tamošnji modni blogeri često su meta poput Sahar, a najsvježiji slučaj takve represije zatekao je jedan australski influencerski par, Jolie King i Mark Firkin, koji su ilegalno snimili fotografije dronom i zbog toga završili u zatvoru još u srpnju. Proteklog vikenda, sve optužbe su odbačene i sretno su se vratili u Australiju.

Podsjetimo, Instagram je društvena platforma dostupna u Iranu, a Facebook i Twitter su zabranjeni.