Tko je suprug Ide Prester? Zbog njega se preselila u Srbiju, a njihova ljubav ruši predrasude

Pjevačica i voditeljica Ida Prester (45) u dugogodišnjem je i sretnom braku sa srpskim poduzetnikom Ivanom Peševskim (46). Njihovi počeci nalikuju na priču iz filma, a Prester se objavom na društvenoj mreži Instagram vratila 12 godina u prošlost, na dan sudbonosnog susreta.

-Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali. Pred 12 godina u beogradskom Kulturnom centru GRAD, na rođendanu zajedničkog prijatelja Ewoxa. Ja ga se dobro sjećam, šarenog šašavca. On je mene doduše do sutradan zaboravio, pa me opet krenuo ‘muvati’ kad smo se sreli. E pa onda sam se potrudila da me zapamti -, napisala je Ida uz fotografiju nje i supruga kako zagrljeni sjede na klupici, dok iza njih na derutnom zidu još uvijek jasno vidljivim slovima grafitom stoji ispisano pitanje 'A koga ti voliš?'.

-"Neka vas ljubav i sreća i dalje prate", "Divno nešto, hvala Ida", "Kakva divna slika, puna ljubavi", "Vi ste meni najdivniji par", "Ovo iza vas je grafit nastao na jednom od Nedelja ponosa. Vi ste hodajući koncept." - nizali su komplimente i lijepe želje oduševljeni obožavatelji. Na slikama par nosi intrigantne modne kombinacije, po čemu su kroz godine postali poznati gdje god se pojavili. Objava je u nešto više od 24 sata sakupila preko 12 tisuća lajkova.

Njezin odabranik Ivan bavi se poduzetništvom, a nakon dolaska u Zagrebu je otvorio trgovinu 'La Canntina' u kojoj se mogu kupiti razni CBD proizvodi kao što su cvjetovi, ulja, pribor, kozmetika i veliki 'smart' asortiman. Peševski svoje profile na društvenim mrežama drži izvan dometa javnosti, a sa suprugom ga najčešće viđamo po raznim luksuznim putovanjima koje ona dijeli na Instagramu. Primjerice, ranije ove godine su otišli na romantično putovanje u Berlin gdje se voditeljica razboljela.

Glazbenica se vrlo dobro sjeća svih detalja i trenutka u kojem su uspostavili prvi kontakt - Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Ko‘ neki gangsta klaun. Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti? - A tko pita? - sjetila se jednom prilikom, naglasivši da ju je današnji muž prvo privukao svojom ekscentričnom pojavom.

Na drugi susret nije trebalo čekati dugo. Naprotiv, desio se već idućeg dana. - Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zezancija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! Hmm.. jučer? Oprosti, popio sam dosta - opisala je Prester razvoj odnosa, pa nastavila: - I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna - kaže kroz smijeh članica benda Lollobrigida.

Nakon upoznavanja Peševskog pjevačica daje otkaz na poslu, prodaje stan u Zagrebu, vraća automobil roditeljima i odlazi živjeti u Beograd. U početku je takva odluka bila obavijena velom neizvjesnosti, ali ispostavila se ispravnom jer Ida i Ivan su se vjenčali 2013. godine, a danas žive u skladnom odnosu, kao roditelji dvojice sinova, Rija i Roka, a koji su rođeni u Srbiji.

- Mi, zapravo, dosta izlazimo. Od prvog smo trenutka shvatili da smo rejveri i da je to jako bitan dio naše veze. Tako smo se i upoznali. Zbog djece, ja sam gotovo šest godina bila kod kuće i nakon toliko godina suše, napokon smo 'izašli iz toga' i počeli ponovno zajedno izlaziti i shvatili da smo zaista dobar par u noćnim provodima. Super se slažemo, volimo i ugostiti naše prijatelje, prije ili nakon partyja - otkrila je za Story.

Nakon gotovo osam godina beogradskog života obitelj ipak odlučuje svoju oazu mira izgraditi u Hrvatskoj: - Odlučili smo se vratiti u doba korone. Moji roditelji su bili sami, moj brat živi u Švedskoj. S jedne strane sam željela biti blizu njima, s druge su mi klinci kretali u školu. Sve to skupa rezultiralo je povratkom, a i u Beogradu sam shvatila da sam prava Zagrepčanka i više mi odgovara zagrebački mentalitet - izjavila je Prester gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 i 3.

Podsjetimo, u rujnu prošle godine dvojac je proslavio 10. godišnjicu braka. Tim povodom pjevačica je na Instagramu napisala: - Na današnji dan pred 10 godina točno. Najbolje godine sam ti dala, starkeljo! Ali i najbolje proživjela. Roko je na ovim slikama u tibici, jedna skroz nova etapa počinje. Nije uvijek lako s tobom, mužu moj grintavi, nisam vjerojatno ni ja cvijeće, ali izgurali smo sve do sada. Bolje nismo našli. Za 20. godišnjicu opet tulum stiže! Vani glavni producent, save the date - stoji uz fotografije.

