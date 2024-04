Tko je otac Baby Lasagne? Ima plemenito zanimanje i otkriva što im je donijela sinova popularnost

Refren pjesme "Rim Tim Tagi Dim" znaju gotovi svi u Hrvatskoj, a sve je poznatija ova pjesma i diljem Europe gdje naš predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna ima sve više i više obožavatelja. Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić 7. svibnja će nastupiti u Švedskoj na prvoj polufinalnoj večeri ovog glazbenog natjecanja, a velika podrška će mu biti i njegova obitelj kojoj je i posvetio svoju pobjedu na Dori. Markov otac Dragan je nastavnik u osnovnoj školi Marije i Line Umag gdje su ga posjetili novinari portala srednja.hr kojima je pričao o tome koliko se sve promijenilo otkako je njegov sin pobijedio na Dori.

- To je nešto ogromno što se dogodilo. On je uvijek nešto radio, kopao i samo bi ušao u kuću i rekao da je nešto napravio, da se prijavio ovdje i ondje. I onda je sada zaista, da tako kažem, puklo to sve. Tako da smo ponosni i sretni, a najviše sam sretan zbog ljudi koje srećem i podrške iz cijele Hrvatske i izvana. Sretan sam što su drugi ljudi sretni jer vidim da je to pobudilo neku pozitivnu euforiju - ispričao je Dragan Purišić.

U razgovoru su se dotakli i teme odgoja i toga kako mnogi često ističu kako je Marko lijepo odgojen.- Odgoj je teška stvar. Samo je važno prioritete postaviti i opet to nije garancija da će uspjeti. Ali, evo, uz Božju pomoć, izrastao je u jednoga odgojenoga mladića. Ali, nitko nije savršen, nemojte pretjerivati - rekao je Purišić.

Baby Lasagna je nedavno gostujući u jednoj HRT-ovoj emisiji pričao o svojoj obitelji. - Volim doći kod svojih roditelja i ne pričati previše o ovome što se sada događa. Tata mi krene s pričom kako je auto vodio kod mehaničara i slično - rekao je naš predstavnik na Euroviziji.

I Markova mama Marija također je zaposlena kao učiteljica u Osnovnoj školi Marije i Line Umag, a Baby Lasagna je nedavno raznježio obožavatelje kada je objavio fotografiju u zagrljaju majke Marije, koja nakon sinove pobjede nije mogla sakriti suze.

VIDEO Baby Lasagna: Cijeli život sam bio deblji dečko, samo sam volio jest fino