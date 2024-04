Tko će biti nova najljepša Hrvatica i okruniti se kao Miss Universe Hrvatske? Upoznajte ovogodišnje finalistice

Kruna naziva ''Force for good'' vrijedna vrtoglavih 5.75 milijuna dolara od bijelog je zlata optočena dijamantima i safirima. Ona nosi snažnu poruku i jedna je od najljepših i najvrijednijih na svijetu. ''Odajući počast vrijednostima Organizacije Miss Universe i platformi koju daje ženama da koriste svoj glas kao pokretač pozitivnih promjena u društvu, Mouawad force for good crown jedinstven je komad nakita koji sadrži postav safira i dijamanata, čiji dizajn simbolizira akciju postizanja temeljnih promjena. Glavni motiv krune su valovi koji predstavljaju potrebu da se svaki poziv na promjenu i ponavlja. Konačni cilj promjene za dobro predstavljen je kraljevsko plavim safirom od 45,14 karata, koji se nalazi na vrhu krune. Činjenicom da se značajna promjena nikad ne događa u trenutku, već tek nakon dugotrajnog napora, baza krune postavljena je dijamantima koji simboliziraju status quo. Kraljevsko plava boja safira na vrhu simbolizira dobrotu i nadu u svjetliju budućnost'', objašnjava Ivana Delač direktorica odnosa s javnošću direkcije Miss Universe Hrvatske. Samo jedna od preko nekoliko tisuća djevojaka, koje se godišnje diljem svijeta prijavljuju na najprestižnije natjecanje na svijetu Miss Universe, ima priliku za svjetski mandat i ovu prekrasnu krunu. No prvo mora pobijediti na nacionalnom izboru. Na predstojećem izboru Miss Universe Hrvatske 2024.natječe se 15 lijepih i pametnih djevojaka. Jedna od njih govori čak 4 svjetska jezika, druga je vrsna nutricionistica, treća defektologinja, a jedna studira molekularnu biologiju. ''Sve ove djevojke imaju za cilj pobjedu i borbu za svjetski krunu, a svaka od njih kontinuirano radi na projektima koje imaju društveni značaj i utječu na mladež što i jest misija same platforme Miss Universe'', govori Ivana Delač.

U nastavku vam donosimo biografije i službene fotografije ovogodišnjih finalistica u kupaćim kostimima Pletix, fotografirane na jednom od sedam bazena u sklopu Royal Hotels & Resort u Dubrovniku, gdje su djevojke provele četiri dana na pripremama za Miss Universe Hrvatske 2024. koji će se 6. svibnja 2024. održati u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu. Šminku potpisuje Maja Zatezalo, a frizure Studio Marcela.

LAURA ALEKSA, 18, Đakovo

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila je Ekonomsku školu i trenutno pohađa Medicinsku školu za farmaceuta; završila je i tečaj za njegovateljicu

Strani jezici: engleski, mađarski

Laura je ponosna na sebe što je izrasla u vrlo ambicioznu, odgovornu, savjesnu, perspektivnu i jednostavnu osobu koja je spremna boriti se i ostvariti sve ono što u životu želi. Ponosna je na sve svoje uspjehe, ali i padove jer su joj pomogli da bude takva kakva jest danas i to je čini boljom osobom. Najviše voli provoditi vrijeme s obitelji, družiti se s prijateljima, biti u prirodi. U slobodno vrijeme jaše konje, vozi bicikl, role i trči. Svira klavir i pjeva, a voli i čitati knjige. Godinama se bavila plivanjem, gimnastikom, pilatesom, košarkom i kickboxing. U slobodno vrijeme pleše i ide u teretanu. Sudjelovala je u mnogim humanitarnim akcijama, prikupljajući potrebna sredstva za pomoć stradalima u potresu, volontirala je za akciju 72 sata bez kompromisa, posjećivala i odnosila igračke u SOS dječje selo, Azilu za pse. Pomaže starijim osobama oko uređenja vrta, pospremanje doma, daruje odjeću za caritas. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za edukaciju drugih o važnosti humanitarnog rada te poticala doniranje sredstava onima kojima je najpotrebnije te bi se uključila u organizacije koje pružaju pomoć u kriznim situacijama i volontiranje.

SARA ANTIĆ, 18, Zagreb

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Srednju trgovačku školu u Zagrebu. Strani jezici: engleski

Sara je najviše ponosna na svoju obitelj, osobito roditelje, jer su je naučili prakticirati zahvalnost u svakom smislu i što su joj pokazali pravi put. Smatra da je jedan od najvećih svjetskih problema i našem društvu glad te da bi trebalo promijeniti način funkcioniranja poretka u društvu, kako bi se taj problem riješio. U slobodno vrijeme voli plivati. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za ravnopravnost i jednakost svih.

DAJANA BARIŠIĆ, 19, Gradište

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Srednju strukovnu školu u Vinkovcima. Strani jezici: engleski

Dajana je ponosna na sve dosadašnje uspjehe, ali posebno na to što se odvažila sudjelovati na izboru Miss Universe Hrvatske te što je prošla u finale. Voli se baviti šivanjem i općenito izrađivanjem proizvoda svojim rukama, šivati odjevne predmete od početka do kraja. Taj proces nastanka od tkanine do haljine je nezamisliv. Također uživa u uzgoju biljaka, što joj je meditacija kada dođe kući nakon napornog dana. Sudjelovala je u humanitarnim akcijama prikupljanja sredstava za Caritas. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za poticanje mladih da slijede svoje snove, da se odvaže napraviti korak u budućnost, te jednostavno idu za onim što vole. Bez obzira je li to neki posao koji žele pokrenuti ili pak neko natjecanje u kojem žele sudjelovati. U životu je bitno ne odustati od svojih snova.

HANNAH ANASTASIA BIČANIĆ, 23, Zagreb

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu te poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Strani jezici: engleski, njemački

Hannah Anastasia je osobito ponosna na svoju vjeru i snalažljivost koje su je održale kroz razne uspone i padove u životu, osobito kroz neke teške trenutke u djetinjstvu. Teškoće su ono što ju je u konačnici guralo i motiviralo dati što više od sebe. Najviše voli provoditi vrijeme sa svojim mužem koji joj je potpora u životnim pothvatima. Hobiji su joj digitalno crtanje, aranžiranje cvijeća, teretana i pilates. Voli čitati knjige i učiti vještine koje je zanimaju s pomoću YouTubea. Ako postane Miss Universe Hrvatske, zalagat će se za besplatne ženske higijenske potrepštine poput uložaka jer mnoge djevojke i djevojčice u Hrvatskoj i svijetu pate svaki mjesec zbog nemogućnosti da si ih priušte. Također, voljela bih da se djecu i mlade ljude više potiče na poduzetništvo i razvoj u onome što ih zanima.

LORENA ČAČIJA, 18, Rijeka

Obrazovanje/stečeno zvanje: maturantica Obrtničke škole u Opatiji. Strani jezici: Engleski

Jedno od postignuća u životu na što je osobito ponosna jest rast i razvoj kao mlade žene koja nije odustajala od svojih životnih ciljeva te je ostala vjerna svojim snovima i vrijednostima. Vrlo je angažirana u raznim plesnim natjecanjima i projektima, postižući izvrsne rezultate, što ne bi bilo moguće bez velike podrške obitelji, osobito brata koji joj je i plesni partner na natjecanjima. Lorenini interesi i hobiji obuhvaćaju aktivnosti koje potiču njeno tjelesno blagostanje i umjetnički izričaj. Uživa u redovitim posjetima teretani kako bih njegovala svoje tjelesno zdravlje i ojačala svoje tijelo dok joj ples predstavlja ne samo izvor radosti, već i način izražavanja emocija i kreativnosti kroz pokret. Bavila se glumom i pjevanjem. Volontirala je u Crvenom križu i prikupljala sredstva i potrepštine u kriznim situacijama te u azilu za životinje pružajući brigu, hranu i ljubav napuštenim životinjama. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za podršku i osnaživanje žena i muškaraca u poboljšanju komunikacijskih vještina te u rješavanju problema vezanih uz samopouzdanje. Smatra da je ključno promicati zdravu komunikaciju i ohrabrivati ljude da se otvoreno izraze te da aktivno sudjeluju u rješavanju svojih problema. Kroz edukaciju i podizanje svijesti putem društvenih mreža, želi potaknuti ljude da se osjećaju sigurno u svojoj koži te da se usude izraziti svoje osjećaje i mišljenja. Vjeruje da promicanje mentalnog zdravlja i samopouzdanja ima dubok i pozitivan utjecaj na društvo te da može potaknuti pozitivne promjene u zajednici i šire.

ZRINKA ĆORIĆ, 22, Dubrovnik

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila je Srednju medicinsku školu. Strani jezici: Engleski

Zrinka je ponosna što se napokon ostvarila kao osoba kroz iskustva koja je imala do sada jer je, unatoč rizicima, uvijek pokušala slušati sebe te na taj način učiti nositi se usponima i padovima koji su je doveli do većeg samopouzdanja. Kroz modu i fotografiju Zrinka pronalazi inspiraciju za sve, a u slobodno vrijeme bavi se fitness treningom, čitanjem knjiga moderne psihologije, a putovanja joj daju osjećaj slobode i stvaraju uvijek nove uspomene. Često se uključuje u razne humanitarne akcije gdje pomaže djeci, odraslima te brizi za okoliš. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za podizanje svijesti i brige o mentalnom zdravlju i smanjenju stigme povezane s tim problemom te za osnaživanje žena i djevojaka i poticanje u ostvarenju njihovog punog potencijala, liderstva, obrazovanja, rada na samopouzdanju.

ANASTASIA IČEVIĆ, 22, Vukovar

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira defektologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Strani jezici: Engleski

Anastasia se bavi plesanjem latinoameričkih i karipskih plesova te je 2023. godine na Svjetskom prvenstvu u Varšavi postala svjetska prvakinja u kategoriji Bachata solo i druga u kategoriji Salsa solo. Smatra da bi mlade trebalo potaknuti na tjelesnu aktivnost kroz sport i rekreaciju te ih udaljiti od prekomjernog boravka uz ekrane. Ples je Anastasijin način života te je kroz plesne radionice predavala satove plesa osobama s intelektualnim poteškoćama u udruzi Golubica u Vukovaru. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za jačanje svijesti o tjelesnoj aktivnosti mladih predstavljajući spoj umjetnosti i sporta kroz ples. Također bi mlade željela motivirati na stvaranje pozitivnog stava o sebi i samopouzdanja.

MATEA ILIĆ, 20, Podgrađe

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira sestrinstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Strani jezici: engleski

Matea je osobito ponosna na svoj put i upis na studij sestrinstva jer je oduvijek osjećala želju pomagati drugima, pružati brigu i podršku. Slobodno vrijeme najviše voli provoditi sa svojom obitelji i prijateljima, biti u prirodi, kuhati i pomagati drugima te ići u teretanu. Kao Miss Universe Hrvatske željela bi svoje vrijeme posvetiti promicanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i pružanju podrške onima koji se nose s mentalnim izazovima.

SOFYA KOTAVA,18, Rijeka

Obrazovanje/stečeno zvanje: maturantica Srednje talijanske škole u Rijeci. Strani jezici: ruski, engleski, talijanski, njemački

Sofya je ponosna na svoj karakter i upornost, što unatoč tome što je nesigurna u sebe, pokušava se iskusiti u raznim aspektima poput modelinga, kako bi izašla iz zone komfora. Obožava plesati, pjevati i baviti se modelingom te je još kao malena djevojčica svirala violinu, plesala balet i pjevala. Kao Miss Universe Hrvatske pomagala bi djeci i odraslima koji su psihički ili fizički zlostavljani, bilo kod kuće ili u školi.

MARTA LEKOVIĆ, 22, Jezera

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila preddiplomski studij Biologije, St Thomas University, Miami (USA); trenutno na diplomskom studiju molekularne biologije, UNIMORE (Italija)

Strani jezici: engleski, talijanski

Marta je ponosna na sve uspjehe koje joj je donio sport i na hrabru odluku da s 18 godina napusti obitelj i ode u SAD na studij zahvaljujući akademskoj i sportskoj stipendiji: Marta je državna prvakinja u plivanju i diplomirala je biologiju u SAD-u s Cum Laude. Plivanjem se bavila 13 godina, a sada uživa u raznim fizičkim aktivnostima poput šetnje, pilatesa i teretane. Uz sport obožava slušati glazbu i provoditi vrijeme s najbližima. Volontirala je na trkama Wings for Life. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za važnost mentalnog zdravlja u današnjem društvu, kao i jednaka prava spolova u svim pogledima. Htjela bi pokazati mladim ženama da svaka žena može biti jednako uspješna u svojoj karijeri, koja je u njenom slučaju prirodna znanost biologija, te biti lijepa i atraktivna.

ANA MARJOLOVIĆ, 28, Zagreb

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira modni dizajn na Učilištu Profokus u Zagrebu. Strani jezici: engleski

Ana je vrlo ponosna na sebe što se izgradila u osobu koja može biti uzor mladima. U slobodno vrijeme voli crtati, plivati, plesati, vježbati u teretani, trčati, planinariti te posjećivati kazališta. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za razvoj psihičkog i tjelesnog zdravlja te obrazovanja mladih.

ARIJANA MARTINOVIĆ, 18, Vinkovci

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Srednju strukovnu školu u Vinkovcima. Strani jezici: engleski

Arijana je vrlo ponosna na osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju u kategoriji frizer. Njena profesija je upravo ono što ona najviše voli raditi: uljepšavati ljude lijepim frizurama i šminkom, a u slobodno vrijeme bavi se plesom i pjevanjem u crkvenom zboru ili volontiranjem u Crvenom križu. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se savjetovanjem mladim ljudima da ostvaruju svoje snove i ne boje se svojih ambicija jer je sve moguće. Uz to zalagala bi se za ravnopravnost spolova te za jednakost svih osoba, bez obzira na dob i spol.

CLAUDIA MIHOKOVIĆ, 28, Garešnica

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila preddiplomski studij matematike, nastavnički smjer na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Strani jezici: engleski, njemački

Claudia je vrlo ponosna na uspješan brak, dobre obiteljske odnosi, to što radi posao koji voli i kroz koji pomaže drugim ljudima. Voli raditi na osobnom razvoju, samoaktualizaciji, boraviti u prirodi te voditi zdrav i aktivan način života. Od sporta se bavi bodybuildingom (kućni treninzi i teretana).Svake godine za Božić sudjeluje na humanitarnim gala večerama gdje se skuplja novac za obitelji kojima je potrebna pomoć ili liječenje djeteta. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za edukaciju mladih da nauče da ne moraju mijenjati vanjske faktore kao što je odlazak u drugu zemlju da bi ostvarili kvalitetan život, te da se mogu i u Hrvatskoj ostvariti privatno i poslovno bez da napuštaju svoje obitelji i prijatelje. Želi naročito potaknuti žene/djevojke da se ohrabre, da izgrade samopouzdanje i da se usude na promjenu jer je i sama gotovo cijeli život bila jako povučena i bez samopouzdanja.

VLATKA PAČARIĆ, 21, Slatina

Obrazovanje/stečeno zvanje: studentica 3. godine preddiplomskog studija komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Strani jezici: engleski

Vlatka je ponosna sam na svoje stajalište i samopouzdanje koje je gradila godinama i stekla ga kroz rad i trud. U slobodno vrijeme svira flautu, statira, vodi programe. Sudjelovala je u Crvenom križu sakupljanjem humanitarnih sredstava u rodnom gradu, Društvu “naša djeca” kao voditelj radionica, programa i nastupa djece, kao i organiziranje akcija čišćenja okoliša. Volontirala je u Domu za nezbrinutu djecu gdje je pomagala i animirala djecu. Također, pokreće udrugu “Putokaz” u kojoj je tajnica koja za zadatak ima promicanje bolje kvalitete života. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za bolji odgoj i davanje pravog i adekvatnog uzora djeci, osobito nezbrinutoj djeci koja odrastaju bez roditelja. Svjesna je koliko je uloga majke bitna i smatra da je ona osoba kojoj se prvoj obraća za svoje probleme i koja će joj bez obzira na roditeljsku ulogu dati i pravi prijateljski savjet. Željela bi pružiti drugoj djeci majčinski duh i odgovoriti na sva pitanja koja imaju vezana uz svakodnevne izazove.

LANA VUKOVIĆ, 20, Split

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Pravnom fakultetu u Splitu. Strani jezici: engleski

Lana je ponosna na sebe što je uspjela upisati fakultet kojeg je oduvijek željela te na fitness treninge koje je zavoljela uz majku i koje radi s ljubavlju. Ponosna je i što je dobar prijatelj uvijek spremna pomoći ljudima u nevolji. Bavi se fitnessom, voli čitati knjige, a ponekad šminka svoje poznanice za posebne prigode. Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za pomoć djeci koja nemaju dom niti hranu te posebno autističnoj djeci, kako bi im se uz pomoć stručnjaka omogućio kvalitetniji život, a roditeljima pomoglo na vrijeme spoznati poremećaj i pomoći im.