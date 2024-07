Tinejdžerski idol iz 80-ih proslavio je 66. rođendan, prije nekoliko godina otkrio je da je rodbinski povezan sa suprugom

Glumac Kevin Bacon proslavio je 66. rođendan, a na Instagramu je objavio fotografiju u kojoj pozira bez majice.

''Ovo je 66'', napisao je Kevin uz fotografiju.

Rođen je kao najmlađi od šestero djece u vrlo bliskoj obitelji. Uloga u filmu Footloose 1984. godine donijela mu je status tinejdžerske zvijezde i označila početak uspješne filmske, ali i glazbene karijere. Kao trinaestogodišnjak je znao da će postati glumac, a kao sedamnaestogodišnjak odlazi u New York gdje pohađa satove glume. Nikada (pa ni danas) nije pripadao 'Hollywoodskoj A listi', i premda su mu uloge bile zapažene, nisu osigurale znatan financijski dobitak. Debitirao je na Broadwayu 1983. u predstavi 'Slab Boys', gdje je glumio s tada nepoznatim Sean Pennom i Val Kilmerom. Nakon Brodwaya glumi u sapunici 'Guiding Light'. 1978. debitira u filmu 'Animal House' koji mu ne donosi željenu slavu pa nastupa samo u manjim kazališnim ulogama. Tijekom 1980-ih glumi u nizu financijski neuspješnih filmova.

Tijekom 1990-ih niže sve zapaženije uloge ('JFK', 'A Few Good Men', 'Apollo 13', 'The River Wild'), i postaje sve prepoznatljiviji filmskoj publici. Tek mu film 'Hollow Man' (2000.) donosi znatnu financijsku dobit.

Na snimanju filma 'Lemon Sky' (1987.) upoznao je svoju suprugu Kyru Sedgwick s kojom danas ima sina Travisa i kćer Sosie.

"Ona je ljubav mog života, odmah sam to znao. Kada je ušla u moj život, karijera mi je bila na dnu, ali ipak dogodila se ljubav i rodila su nam se djeca, a ponude za filmove počele su se samo nizati", izjavio je Kevin.

Uskoro je ju zaprosio na sam Božić, i to tako što je sakrio prsten u čarapu za poklone i pripremio joj iznenađenje, a ona mu je rekla da bez imalo razmišljanja. Par je tijekom godina surađivao na nekoliko filmova poput ''The Woodsman'', ''Loverboy'' i ''Murder In The First''. Posljednja suradnja njih dvoje bila je na igranom filmu ''Space Oddity'' iz 2022. koji je Kyra režirala.

Zanimljivo je da su gostujući u emisiji “Finding Your Roots”, koja se bavi proučavanjem obiteljskog stabla, otkrili su da su zapravo daljnji rođaci. S obzirom na to da se ipak radi o daljnim rodbinskim vezama, to nije poljuljalo njihov brak niti promijenilo odnose.

