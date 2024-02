Tim slavne voditeljice koja je teško oboljela objavio njezine dijagnoze: 'Odluka je bila teška'

Voditeljica Wendy Williams (58) bila je i u klinici za odvikavanje krajem prošle godine, a nakon što je napustila kliniku, javila se pratiteljima kako bi promovirala reklamnu odjeću koju planira prodavati obožavateljima koji će slušati njen podcast 'The Wendy Experience'.

Inače, voditeljica se već dugo bori s teškom bolesti zbog koje je završila i u kolicima. Izgubila je cirkulaciju u nogama, a mnogi kao razlog svemu spominju i zlouporabu alkohola. Njezin tim sada je objavio točne dijagnoze s kojima se bori.

"Kao što Wendyni obožavatelji znaju, u prošlosti je bila otvorena o svojim medicinskim borbama s Gravesovom bolešću i limfedemom, kao i drugim značajnim izazovima vezanim uz njezino zdravlje", napisali su te objasnili da je Wendy tijekom 2023. godine bila podvrgnuta nizu testova nakon što joj je pamćenje počelo slabiti, teško je govorila i ponašala se čudno.

Liječnici su zaključili da su Williamsove borbe uzrokovane ovim neurodegenerativnim bolestima. "Dijagnoza je omogućila Wendy da dobije medicinsku skrb koja joj je potrebna", stoji u priopćenju.

"Odluka da se podijeli ova vijest bila je teška i donesena je nakon pažljivog razmatranja, ne samo kako bismo zagovarali razumijevanje i suosjećanje za Wendy, već kako bismo podigli svijest o afaziji i frontotemporalnoj demenciji i podržali tisuće drugih koji se suočavaju sa sličnim okolnostima", dodaju, a prenosi USA Today.

Williams je stalna tema šuškanja po kuloarima. Naime, nakon što je oboljela ostala je bez posla, a sada su mnogi fanovi uvjereni da je trenutačno u istoj situaciji sa skrbništvom kao što je bila i Britney Spears. Wendy je teško oboljela, a osim toga je bila i sklona alkoholu što je kumovalo njenom otkazu. Ipak, mnogi su vjerovali da će se voditeljica, koja je mnoge uveseljavala svojim showom - vratiti, no čini se da za to nema šanse. Wendy je nakon dva mjeseca puštena iz jedne wellness klinike krajem godine. Tamo je, javljaju strani mediji, bila od kolovoza. Iako su njeni glasnogovornici rekli kako je tamo zbog zdravstvenih problema, jedan izvor tvrdi da je riječ o ekstremnoj zloupotrebi alkohola.

- Prešla je s vina na čistu votku - otkrio je je jedan njen poznanik. Njena glasnogovornica rekla je da se Wendy veseli novim projektima nakon izlaska iz klinike, no poznanik naglašava kako je nemoguće da počne nešto ozbiljno raditi ako ne može ni pročitati i procesuirati ugovore, jer još uvijek ima problema sa zdravljem s kojima se mora suočiti i da bi njen primarni fokus trebao biti oporavak. Nije baš sve tako crno, jer Williams je nedavno najavila da će voditi još uvijek neimenovani podcast. No, njezina glasnogovornica kazala je da se to neće dogoditi tako brzo.

