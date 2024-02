VIDEO Erna: 'Pjesmu sam napisala prije par godina, mislim da je odlična za ovakvo natjecanje'

U večerašnjoj prvoj polufinalnoj emisiji glazbeno-scenskog spektakla Dora 2024. predstavit će nam se i Erna Imamović s pjesmom "How do you love me". Ona je, inače, svoj glazbeni put započela kao studentica politologije na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Tada se predstavila publici isključivo s autorskim pjesmama, u kojima je često tematizirala ljudske odnose, odnos sa samom sobom i sa svojim snovima poput života jedne svestrane umjetnice.

- Istina je, drago mi je da to isto mogu naglasiti koji put - rekla nam je kroz smijeh Erna i dodala da će se za sada nastaviti baviti glazbom.

- Ali nije nikada zgorega imati još nešto jer, naravno, nikad se ne zna. Ali mi je drago da me životni put odveo u glazbu, što zapravo nisam ni očekivala i da od nje živim, i profesionalno se bavim.. - kazala je još pjevačica.

Pjesmom "How do you love me" odlučila se po prvi puta predstaviti na Dori 2024. godine. Poticaj prijave na Doru, bila je upravo ta pjesma koja je čekala pravi trenutak da se predstavi publici i na engleskom jeziku, s obzirom na to da je Dora internacionalno i medijski popraćena pala je odluka za pjesmu na engleskom jeziku. Ujedno je to i bila Ernina želja, predstaviti se na jednom tako renomiranom i svestranom natjecanju gdje se umjetnik može slobodno iskazati u različitim varijantama i stilovima.

- Ja sam je napisala uz gitaru i jednostavno je dugo stajala u ladicu, iz ladice i iz ormara, ja sam je onda izvukla iz "naftalina" i odlučila sam da bi ta pjesma ne engleskom bila savršeni izbor za jedno internacionalno natjecanje kao što je Dora.

Cijeli razgovor s Ernom pogledajte u videu.