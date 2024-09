Vozio sam se s Thompsonom i u Kninu smo stali dvojici vojnika. Prvi su čuli novu pjesmu. Njihova reakcija bila je znak...

Jedna od najpoznatijih pjesama Marka Perkovića Thompsona je "Lijepa li si", a stihove ove pjesme je napisao Alen Nižetić koji je sada ispričao kako je nastala ova domoljubna pjesma koja ima milijune pregleda na YouTubeu. Nižetić je ispričao kako je u prvoj verziji pjesma bila ljubavna i refren ove pjesme glasio "Oj, djevojko, lijepa li si" i to je bila prva verzija koju je Thompson donio Alenu, a onda su došli na ideju da to bude ipak domoljubni tekst.

- Moram spomenuti Vedrana Ostojića, koji je za tu pjesmu napravio aranžman. Mi smo imali golu matricu i taj aranžman je stvarno zvučao nekako viktorijanski i on je jedan od onih okidača, da nam je palo na pamet da to sve skupa ide na jednu takvu priču - ispričao je Nižetić u IN Magazinu. Otkrio je i kako je tekst za ovu pjesmu nastao u automobilu dok se s Thompsonom vozio iz Zagreba u Split i dodao je kako misli da je prvi stih ove pjesme bio "Oj Zagoro" jer je Thompson iz Zagore i tako je cijela pjesma krenula u tom smjeru.

- Išlo je tako nekako stih po stih, stih ja, stih on. On je vozio, ja sam pisao, mislim da čak doma imam još taj originalni tekst. I u Kninu su stopirala dva hrvatska vojnika i odlučili smo im stati, povesti ih do Splita ili Solina, sad se ne sjećam. Ako ovo budu gledali, oni će se sjetiti te priče i u tom trenutku oni su prvi imali premijeru te pjesme. Marko je pjevao, ja sam držao tekst, pustili smo im na kazetofonu u njegovom aut - prisjetio se Alen Nižetić.

Kaže kako je reakcija vojnika bila više nego dobra i pohvalili su pjesmu. To je Marku i Alenu bio znak da su na dobrom putu, a danas milijuni pregleda i velika slušanost ove pjesme to i potvrđuju. - Preponosan sam na ''Lijepa li si'' što sam jednim svojim malim dijelom sudjelovao tu i to će sigurno ostati i iza mene - zadovoljno kaže Nižetić.

