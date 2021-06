Teške optužbe na račun Elvisa Presleya! Poznati glazbenik tvrdio da je Elvis bio rasist

Kralj rock and rolla i jedan od najpopularnijih izvođača u povijesti Elvis Presley bio je - rasist. Tako barem tvrdi glazbenik i producent Quincy Jones, poznat po suradnji s Michaelom Jacksonom, koji je u intervjuu za The Hollywood Reporter rekao da nikad ne bi radio s Elvisom.



- Pisao sam glazbu za vođu orkestra Tommyja Dorseyja, tada u pedesetima, kad je došao Elvis - prisjetio se Jones.



- Tommy je rekao 'Ne želim svirati s njim'. Elvis je bio rasist - otkrio je poznati producent.



Ipak, podijelio je Jones, svaki put kad bi sreo Elvisa zatekao bi kako ga pjevanju podučava Otis Blackwell, afroamerički glazbenik. Pitanje o Elvisu potaknula je inače Jonesova usporedba Michaela Jacksona i kralja rock and rolla. Jones je u intervjuu također progovorio i o rasizmu s kojim se suočavao kroz karijeru. Prisjetio se tako rada na filmu "Mirage" iz 1965. godine i reakcije producenta.

- Bio sam odjeven u svoje omiljeno odijelo i došao je producent. Zaustavio se i šokirano vratio do glazbenog producenta i kazao mu: 'Nisi mi rekao da je Quincy Jones crnac' - otkrio je Jones.

Iako su se javile i druge poznate osobe s optužbama da je Elvis bio rasist, poput glazbenice Mary J. Blige koja je izjavila da nikad nije poštovala Presleyja, optužbe nikad nisu bile potvrđene. Otis Blackwell u showu Davida Lettermana 1987. godine tako je rekao da nikad nije upoznao Elvisa, niti ga je podučavao.

