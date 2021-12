Tereza Kesovija o tragediji koja je spriječena u zadnji tren: 'Bio je na rubu da se baci u provaliju'

Iako ne voli čuti da joj netko govori da je diva, Tereza Kesovija upravo je to u najboljoj varijanti te riječi, a kroz razgovor s Anom Radišić pokazala je koliko je unatoč svim uspjesima ostala čvrsto na zemlji.

Jedna od najdugovječnijih domaćih pjevačica, glazbena ikona s karijerom koja je nadišla granice Lijepe naše i osmijehom koji ne skida s lica ni onda kad je najteže, gostovala je u podcastu kod TV voditeljice i urednice. Svoju bogatu karijeru osim u Hrvatskoj gradila je i u Francuskoj što joj je otvorilo priliku da upozna brojne svjetske zvijezde, a njihov status nikad nije bilo ono zbog čega im se divila.

'Družila sam se najvećim zvijezdama, od Charlieja Chaplina do Elizabeth Taylor i mnogih drugih, ali nikad im nisam došla da bih ih pitala da se slikam s njima. Ja sam s njima htjela razgovarati, htjela sam da me dožive i da znaju da ću na svako njihovo pitanje moći odgovoriti', kaže Tereza dodajući da je imala lijepu, ali i tešku karijeru. Ipak, jedno nije mijenjala otkad zna za sebe.

'Oduvijek sam bila buntovnica, ali to je zato što sam uvijek znala što želim. To možete pitati i sve moje glazbenike s kojima sam radila', ističe umjetnica. Kaže i da je u karijeri doživjela razne situacije pa je tako bilo i negativnih komentara, ali dodaje kako joj je to budilo dodatni inat i prkos. 'Meni forcu daje to što svakog mogu pogledati u oči', kaže Tereza opisujući kako je u prošlosti imala razne ponude od muškaraca, ali kad je ljubav u pitanju, imala je jasne kriterije.

Foto: Promo 'Svjesna sam da su me muškarci gledali, bila sam zgodna djevojka. Ali ja sam morala osjetiti nešto da bih bila zainteresirana. A osjećala sam rijetko. Možda zato što su me smetale sitnice. Nisam mogla podnijeti da muškarac nosi kratke čarape ili da, na primjer, nema sve zube', kroz smijeh priča glazbena diva koju život nije mazio. Stara tek nekoliko dana ostala je bez majke pa je nju i brata odgajao otac koji se teško nosio sa smrću voljene mu supruge. Tereza je Ani Radišić otkrila kako joj se otac u očaju htio i ubiti, ali ga je njezina baka od toga odgovorila.

'Bila sam tako kržljavo dijete da je moj mili otac bio na rubu da se baci u provaliju i ne vrati nikada jer se nikako nije mogao nositi sa smrću voljene mu supruge. Slijedila ga je njegova majka i upitala ga želi li da njegovo dvoje djece postanu siročad. Zahvaljujući njoj on se nama vratio. To je očito bilo suđeno', kazala je Tereza.

U ratu je pak, ostala bez svog doma. 'Mogla sam ostati živjeti u Francuskoj, imati lijep stan, ali kad je počeo rat, ja sam se vratila u Hrvatsku jer je moja ljubav prema domovini golema. Hrvatska je moja domovina, ali ipak, malo više je moja domovina moj Dubrovnik i moje Konavle', ponosno kaže Tereza koja je kroz protekla desetljeća ujedno i jedna od najvećih promotorica svog kraja o kojem uvijek priča u superlativima.

U podcastu je Tereza otkrila i da je strastvena ljubiteljica nogometa, često gleda utakmice i divi se talentu i životnom putu Luke Modrića. A kad je glazba u pitanju, Tereza ne miruje. Prije nego što se dogodila pandemija, snimila je pjesmu s Let 3, a taj neobičan glazbeni spoj su trebali okruniti spotom no zbog situacije s pandemijom sve je odgođeno. Sad radi na pjesmi koja će biti dio filma o Petrinji i potresu koji je zadesio tu regiju prošle godine. 'Branko Schmidt snima film o Petrinji, bit će to jako emotivan i lijep film. A ja sam snimila jednu neobičnu pjesmu za to', otkriva Tereza.

A što je gura naprijed kroz sve godine njezinog rada? 'U meni prevladava optimizam. Dođu trenuci tuge i nostalgije za onim boljim vremenima, međutim nikad mi se nije dogodilo da dođem među publiku bez osmijeha. Uvijek dođem iskreno i sa željom da oni odu kući s okusom koncerta. Generalno, ja sam optimist', kaže Tereza.

