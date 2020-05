Tek je postala punoljetna, a već zarađuje 7 milijuna kuna godišnje

Čini se da je sve teže postati YouTube zvijezda, pa se mnogi tinejdžeri željni slave sve više sele na najnoviju platformu, Tik Tok. Ipak, nekima još uvijek uspijeva pobijediti sve strože algoritme, a među njima je i 18-godišnja Emma Chamberlain. Emma ima gotovo 9 milijuna pratitelja, a osim pratitelja vole je i modni znalci, pa je tako prije godinu dana bila na naslovnici časopisa Cosmopolitan, a sada i na naslovnici magazina Allure, što mnogim internetskim zvijezdama još uvijek nije uspjelo.

Chamberlain je dijete rastavljenih roditelja, umjetnika, koji je nisu sputavali u tome da sama izabere životni put, pa ih nije morala dugo nagovarati da prekine školovanje i posveti se snimanju videa. Karijeru na platformi započela je kad je imala samo 15 godina. Iako je dijelila videe na platformi gotovo svakodnevno, nije se uspijevala probiti čak godinu dana, dok njezin uradak “We Owe The Dollar Store an Apology” nije postao viralan.

Nakon njega zapazili su je mnogi tada veći youtuberi i pozivali su je da dođe s njima surađivati. Tinejdžerica je tako uspjela u kratkom vremenu postati iznimno popularna na YouTubeu objavljujući crtice iz stvarnog života, no njezin stil montaže tih videa ono je što ju je izdvojilo iz mase i iznova inspiriralo cijelu vlogersku scenu. Osim montaže, izdvaja se i stilom odijevanja, i služi kao inspiracija mnogima, jer osim što nosi odjeću renomiranih brendova, obožavatelji je najčešće mogu vidjeti u odjeći koju je kupila u second hand dućanu. Okušala se i u dizajniranju vlastite odjeće, no pokušaj je neslavno prošao jer su mnogi prigovarali da su cijene za predmete koje je nudila na svojoj internetskoj stanici ipak previsoke za platežnu moć tinejdžera.

Foto: Instagram

Youtuberica vjerojatno nije o tome razmišljala, jer je i sama tinejdžerica, a zarađuje gotovo sedam milijuna kuna godišnje, kako piše stranica Socialblade. Vlasnica je i prestižne nagrade Streamy koja se svake godine dodjeljuje najpopularnijim kreatorima na YouTubeu, a ekskluzivno surađuje i s modnom kućom Louis Vuitton. Naime, ona je jedna od ambasadorica luksuznog brenda i rado viđen gost na svim revijama.