Taylor Swift ušla u povijest: Četvrti put osvojila Grammy za album godine

Pop zvijezda Taylor Swift osvojila je u nedjelju nagradu Grammy za album godine, i to po četvrti put, što predstavlja rekord u glazbenoj industriji. Albumom „Midnights” Swift je po četvrti put osvojila Grammy za album godine i tako nadmašila legende Franka Sinatru, Paula Simona i Stevieja Wondera, koji su tu nagradu osvojili po tri puta.

- Hvala vam što mi dajete priliku da radim ono što toliko volim. Ovo je ludo - rekla je na rubu suza dok je zahvaljivala suradnicima Lani Del Rey i Jacku Antonoffu.

Na dodjeli nagrade u Los Angelesu Swift je najavila da će u travnju objaviti novi album. Nedugo nakon dodjele i na svom Instagram profilu podijelila je cover albuma.

I niz drugih glavnih nagrada osvojile su pjevačice. Pjesmom godine proglašena je balada "What Was I Made For?", napisana za film "Barbie", koju izvodi Billie Eilish.

Miley Cyrus osvojila je, pak, Grammy za snimku godine za pjesmu "Flowers", dok je najboljom novom izvođačicom proglašena r&b i pop pjevačica Victoria Monet.

Nagrade Grammy dodijeljene su u više od 90 kategorija, a pobjednike su izabrali glazbenici, producenti, inženjeri i drugi koji čine Recording Academy.

Detaljan popis pobjednika:

Album godine

Midnights - Taylor Swift, Jack Antonoff, Serban Ghenea, ...

Najbolji rap album

Michael

Killer Mike

Najbolji novi izvođač

Victoria Monét

Pjesma godine

What Was I Made For?

Billie Eilish, FINNEAS

Snimka godine

Flowers

Miley Cyrus, Kid Harpoon, Michael Pollack, ...

Najbolja rap pjesma

SCIENTISTS & ENGINEERS

Future, André 3000, James Blake, ...

Najbolji rock album

This Is Why

Paramore

Najbolja country pjesma

White Horse

Chris Stapleton, Dan Wilson

Najbolji surround sound album

The Diary of Alicia Keys

Alicia Keys, George Massenburg, Michael Romanowski, ..

Najbolja izvedba glazbenika iz Afrike

Tyla

Water

Producent godine neklasične glazbe

Jack Antonoff

Midnights, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, Being Funny in a Foreign Language

Najbolji album alternativne glazbe

The Record

boygenius

Najbolja rap/pjevana suradnja

All My Life

Lil Durk, J. Cole

Najbolja R&B pjesma

Snooze

SZA, Leon Thomas III., Babyface, ...

Najbolja country izvedba dua/grupe

I Remember Everything

Zach Bryan, Kacey Musgraves

Najbolja pjesma napisana za vizualne medije

What Was I Made For?

Billie Eilish, FINNEAS

Najbolji govorni album

The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times

Michelle Obama

Najbolji R&B album

Jaguar II

Victoria Monét

Najbolji country album

Bell Bottom Country

Lainey Wilson

Najbolja pop solo izvedba

Flowers

Miley Cyrus

Najbolji pop vokalni album

Midnights

Taylor Swift

Najbolja rap izvedba

SCIENTISTS & ENGINEERS

Future, André 3000, Killer Mike, ...

Najbolji svjetski album

This Moment

ShaktiColors Of Royal

Najbolji reggae album

Julian Marley, Antaeus

Najbolji dance/electronica album

Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Fred Again

Najbolja R&B izvedba

ICU

Coco Jones

Osoba godine

Jon Bon Jovi

Album urbane glazbe

Mañana Será Bonito

Karol G

Najbolji latino pop album

X Mí (Vol. 1)

Gaby Moreno

Najbolji latino rock, urban ili alternativni album

De Todas las Flores

Natalia Lafourcade

