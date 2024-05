Tatjanu Jurić iznenadilo koga je uhvatila kraj stana: 'Već par dana me netko budi zorom...'

Radijska i bivša televizijska voditeljica Tatjana Jurić na društvenoj mreži Instagram podijelila je jedno neobično, ali vrlo zanimljivo iskustvo, odnosno neočekivani susret. Otkrila je svojim pratiteljima da je skoro svako jutro budi jedan nepozvan, ali jako zanimljiv gost. - Imam doma bebu lisicu. Već par dana me netko budi ranom zorom, lupa po terasi, baca posudu za vodu i rekoh danas, ma tko je to: beba lisica - napisala je atraktivna brineta.

Ako se prisjetimo, ova radijska voditeljica velika je ljubiteljica životinja, a 13 godina imala je kujicu Jack koja je umrla prije dvije godine. - Otišla je moja Jack i ja pojma nemam kako podnijeti ovu prazninu. Ne znam hodati, a da se ne osvrćem gdje je. Ne znam biti, a da je ne tražim krajičkom oka i da je ne čujem negdje blizu. Od snimanja, terena, etera, montaža, studija, kava, sastanaka, druženja, frizera, šminkanja, odmora, kupanja, spavanja, veselja, tuge, samoće i tišine. Jack je uvijek, ali uvijek kad bi bila dobrodošla i kad je željela, bila uz mene. A dobrodošla je bila uvijek i željela je sa mnom uvijek - napisala je tada neutješna Tatjana i dodala:

- Iz legla, ona je izabrala mene. Iako sam ja došla po njezinog brata, ona mi je iz legla prva prišla i ostalo je, kažu, povijest; životno prijateljstvo koje će me grijati zauvijek. Kažu, kad pas izabere tebe, to je posebna misija koju to biće ima, a ja sam to osjećala svaki, ali svaki dan. I da smo dobile još vremena zajedno, opet bi bilo premalo - priznala je voditeljica u emotivnoj objavi.

