Tatjana Jurić pokazala kako je provela rođendan pa zaradila brojne komplimente: 'Izgledaš puno mlađe'

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić na svom je Instagram profilu u četvrtak pokazala kako provodi svoj okrugli 40. rođendan, a ispod objave nanizale su se brojne čestitke i komplimenti.

-Meni je danas 40, a vi kako hoćete! Č e t r d e s e t. Kako to moćno zvuči! Tek sad ste svi nastradali!! Da ne kažem onu drugu riječ! Hvala svima na pažnji danas, lijepo mi je to- napisala je lijepa voditeljica.

"Četrdesete su nove tridesete", "Sretan rođendan predivna djevojko", "Dobrodošla u klub", "Sretan, najljepša", "Sretan rođendan generacijo, najljepše godine", "Ja ne vidim te brojeve", "Čestitam ljepoto", "Godine su samo kalendar... bitno je kako se čovjek osjeća", "Nikad se nećeš ljepše i bolje osjećati nego sljedećih deset godina", "Ti si jedna divna i prekrasna osoba u duši, a to se onda odražava i na tvom izgledu. Zato i izgledaš toliko mlađe, u odnosu na godine koji imaš", samo je dio komentara.

Tatjana je u studenom prošle godine na Instagramu objavila kako se zarazila koronavirusom nakon što je primila dvije doze cjepiva te je opisala kako provodi vrijeme u samoizolaciji u društvu svog psa.

- Samoizolacija. Osmi dan. Pozitivna. Oduvijek sam znala da me ta riječ najbolje opisuje. Na narodnom su mi kažu, vijenac već pripremili, iako božićni, a moji su me zvali da me pitaju jesam li imovinu prepisala na njih. E, neće ići. Doduše, ima u koroni ta jedna noć kad pod temperaturom ležiš u krevetu, Jackica ti hrče na guzici, a tebe noge toliko trgaju da si misliš - pa dobro, neću valjda baš noćas, tako sama sa sobom, otegnut’ od kakvog ugruška koji mi neće dati ni da reagiram pokušavajući svojima poslati poruku: zovite hitnu.

-A ja sam cijepljena dvaput i prilično staložena, potvrdit’ će oni koji me znaju. Pa eto, od ovih skoro 5 tisuća oboljelih ovih dana, i ja sam jedna - napisala je Tatjana i objasnila kako se zarazila.

- Koronu su mi iz škole donijele nećakinje i iako žive izvan HR, sve to ide u prilog sljedećem - ako je mene relativno ozbiljno sastavilo, a prethodno sam cijepljena, ne želim znati kako bi bilo da je drukčije. Kad dođete u doticaj s virusom, a doći ćete jer to je “epidemija” po svojoj definiciji, lakše ćete je prebroditi ako u sebi već imate neka antitijela.

