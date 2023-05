Tarik Filipović otkrio zna li unaprijed odgovore u 'Milijunašu' i otkrio je anegdotu oko angažmana u kvizu

Tarik Filipović ovoga puta nije preuzeo voditeljsku palicu već je preuzeo ulogu gosta i odgovarao na pitanja voditelja TOPCASTA Krune Belka. Tarik Filipović, omiljeni glumac i voditelj došao je u TOPCAST TOP RADIJA kako bi govorio o novom glumačkom angažmanu u španjolskom filmu koji je postigao veliki uspjeh.

Poznati voditelj otkrio je i bi li se ikada prijavio na kviz 'Milijunaš' da nije voditelj tog kviza. Emotivno je progovorio i o pokojnom Ćiri Blaževiću kojega je jako cijenio i o kojemu već godinama igra predstavu s kojom je obišao cijeli svijet: „'Ćiro' je bio moj izbor, moje nadahnuće, moja muza i već šest godina igram tu predstavu i igrat ću je, vrijeme joj ne može ništa.“ Govorio je Tarik i o svojoj monodrami „Sex i glad“: „Najviše sam bio ponukan time što sam bio nezadovoljan kako ljudi plasiraju temu spolnosti, seksualnosti koja je prirodna i bogomdana i rade tabu.“

Aktualni razlog dolaska u TOPCAST je dolazak španjolskog filma u kina u kojemu Tarik igra jednu od glavnih uloga. Riječ je o filmu ’42 sekunde'. Premijera je nedavno bila u Zagrebu. Na castingu za izbor glumaca Tarik je oduševio. Redatelja je jako iznenadilo kada mu je Tarik nakon odličnog castinga na kojemu je govorio savršeni španjolski rekao da se zapravo uopće ne služi španjolskim jezikom.

Film je rađen prema stvarnom događaju. 1992. godine je španjolska vaterpolska reprezentacija prvi put uspjela doći u finale Olimpijskih igara, osvojili su srebro, a trener je bio Dragan Matutinović kojeg je Tarik igrao u filmu.

- Povijesno za Španjolce, jer do tada nisu bili bolji, ako se ne varam, od 14. mjesta. (...)“ - rekao je poznati glumac. Film „42 sekunde“ svidio se gledateljima.

- Španjolska je izbacila nikada više filmova kao ove godine, a kažu da je bio jedan od par najgledanijih u kinima - otkrio je Tarik.

Ovaj glumac i voditelj strastveni je pratitelj sporta. A godinama je poznata snažna Tarikova poveznica s pokojnim trenerom svih trenera, Ćirom Blaževićem o kojemu već godinama igra predstavu.

- Ćiro je bio moj izbor, moje nadahnuće, moja muza i već šest godina igram tu predstavu i igrat ću je, vrijeme joj ne može ništa. Tek sad ljudi još više traže predstavu koja se na neki način 'izigrala' nakon 150, 160 izvedbi širom svijeta i sada zovu sa svih strana da bi 'Ćiru' ponovno gledali što je meni drago da ga 'ostavimo', da mu se trag ne zatre - rekao je glumac.

Ljudi, ističe Tarik, puno emotivnije prate predstavu nakon Ćirine smrti. - Premda je Ćirin duh tu negdje. Ljudi još uvijek, kao ni ja, ne misle da je on otišao s ovog svijeta nego da je tu i nema tuge, osim na kraju predstave - rekao je glumac te je otkrio: - Ta predstava mi je srcu draga. Jedna od rijetkih predstava u mom životu na koju nitko nije imao niti jednu primjedbu.

A je li sam Ćiro imao primjedbi na predstavu, otkrio je Tarik:

- On je, ali on se ne računa. (smijeh) Sedam puta je gledao. Kada je došao sedmi put rekao je – slušaj, dovest ću neke farmaceutkinje, trideset njih, pazi kako igraš. Ja sam rekao – pa igram uvijek isto Ćiro! I pred kraj predstave kažem – ne volim riječ penzionerski jer sam još aktivan na svim poljima. A čuješ njega iz publike – lažeš! I onda je publika shvatila da je on unutra, majstor svjetla je shvatio, upalio svjetla i onda je on ustao, a ljudi su pljeskali. To je njegov duh koji nije otišao, koji je još tu.

S tom predstavom je obišao cijeli svijet, a sada igra i monodramu „Sex i glad“.

- To je moja druga monodrama, ovaj put potpuno autorska u režiji Marija Kovača i ona je sada zamijenila 'Ćiru'. Sada s njom putujem jako često, ali evo, uspijeva se i 'Ćiro' odigrati tu i tamo - kaže glumac. „Sex i glad“ na neki način educira ljude o seksu.

- Najviše sam bio ponukan time što sam bio nezadovoljan kako ljudi plasiraju temu spolnosti, seksualnosti koja je prirodna i bogomdana i rade tabu. Idemo iz krajnosti u krajnost. Ili je potpuni tabu ili idemo u totalne devijacije i transformacije prirodnosti. Htio sam napraviti neki balans i reći neko svoje mišljenje o svemu tome bez ijedne psovke i bez ijedne ružne riječi koja bi zasmetala u sat i pol, što je jako teško, a progovoriti o svim najlascivnijim segmentima seksa i čini se da sam uspio - rekao je Tarik.

Uz impozantnu glumačku karijeru, Tarika Filipovića poznajemo i kao voditelja jednog od najpoznatijih kvizova znanja. Više od dvadeset godina omiljeni voditelj pliva u vodama kviza.

- Dogodio se taj fenomen 'Milijunaša'. Zanimljiva priča koju sam pričao, ali neki možda ne znaju da je moj pokojni susjed koji je dugo živio u Detroitu donio skripte i rekao - sine, ovo dolazi u Hrvatsku, čuo sam. Ja sam rekao – da, vidio sam taj kviz, dobar je, fora je. On je rekao – ovo je rođeno za tebe! Ja pitao - zašto, a on - pa to je to, improvizacija, nema pripreme, to je za tebe. Ja sam rekao -ma kakva televizija, mene televizija ne zanima kao medij', a on - vidjet ćeš! - otkrio je poznati TV voditelj.

Nakon anegdote sa susjedom Tariku je uslijedio na neki način sudbonosni poziv na audiciju za 'Milijunaša'.

- Postalo je to jedan paralelni život, paralelna karijera na koju sam jako ponosan koja mi je puno toga odnijela u životu, ali otvorila i neka druga vrata. Da se vratim, ponovio bih isto.- rekao je glumac.

Poznati TV voditelj je rekao da je kroz kvozove puno naučio, a je li se ikada okušao kao natjecatelj, rekao je:

- Jesam u nekim pub kvizovima. Testiram se svaku emisiju i ponekad sam tako ponosan jer mislim da stvarno dosta toga znam. Onda upoznaš Krešimira Sučevića Međerala, Deana Kotigu, Moranu Zibar i shvatiš da ti nisi taj kalibar. Ali mislim da znam ono što mi treba u životu, čak i puno više od toga, a oni znaju i ono što im ne treba u životu, ali znaju. Nekad dođem do 13. pitanja bez jokera, sam, a onda dođe sljedeći niz i svi znaju, a ja ne znam. (...) Ne znam baš bih li se usudio prijaviti da nisam voditelj.

Tarik ne zna točan odgovor dokle god natjecatelj ne kaže konačan odgovor.

- Ne. On kad kaže konačan odgovor, meni se upali zeleno ili crveno, točno ili netočno i u tom kružiću piše i što je točno. A na početku 'Milijunaša' bila je samo crvena i zelena točkica i onda bih rekao – 'Vaš odgovor nije točan nego je točan odgovor..' , a ne znam, iz režije mi ne puštaju..pa pitam 'što vi mislite koji je' i onda oni puste..malo me zezaju, ali sada vidim koji je točan odgovor nakon što natjecatelj kaže svoj konačan odgovor - rekao je voditelj.

O tome ima li potpunu slobodu u tretmanu natjecatelja, rekao je:

- Pa da, rekao bih da imam povjerenje, naravno. Tip sam koji ponekad voli zaplesati po rubu korektnosti. (...) Imam neko povjerenje svojih poslodavaca i urednika i nadam se da ga do sada nisam iznevjerio. Uvijek se nađe netko tko ima prigovor na nešto, hiperkorektnost u svemu. Malo mi je toga već, znaš..u naše vrijeme je bilo puno normalnije. Danas ne smiješ reći...Evo moja predstava 'Sex i glad' jako 'gazi' muški rod, to sam ja napisao. Nitko se nije pobunio. Da sam jednu riječ rekao prema našim damama, koje jako poštujem, mislim da prvo ne bih igrao tu predstavu i 'visio' bih negdje u centru grada kao primjer drugima.

