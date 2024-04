Tara i Lara napustile show Zvijezde pjevaju! Evo koliko su bodova osvojile

Tara Rosandić i Lara Antić Prskalo večeras su napustile HTV-ov glazbeni show Zvijezde pjevaju. To je drugi par koji je napustio show u 13. sezoni, nakon što su Nicolas Quesnoit i Neda Parmać ispali u prošloj epizodi.

Zvjezdani su se parovi za prolaz večeras borili izvodeći šansonu, odnosno pop pjesme.

Nastupilo je sedam parova: Lejla Filipović i Bojan Jambrošić, Igor Barberić i Ivana Kindl, Jelena Pajić i Vjeko Ključarić, Mihovil Španja i Goran Bošković, Tara Rosandić i Lara Antić Prskalo, Dea Presečki i Dino Petrić, Ivana Mišerić i Alen Đuras. Žiri u sastavu Danijela Martinović, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja svojim je komentarima, pohvalama i kritikama usmjeravao parove, a show su vodili Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

Najviše bodova žirija dobili su Igor Barberić i Ivana Kindl, čak tri desetke, što je maksimalan broj bodova. Igor i Ivana zapjevali su Trešnjevačku baladu Zvonka Špišića. "Meni je sad izgledalo kao da sam na Broadwayu, ovo je bilo čudo", pohvalila ih je Danijela. "Igor Barberić - koreograf i redatelj. Sad mogu dodati i pjevač", hvalio je i Tolja. "Ja ovdje nisam znao tko je profesionalac, a tko ne", dodao je. Dobili su 30 bodova, to su prve tri desetke u showu.

Tijek natjecanja:

Lejla i Bojan odabrali su pjesmu Ja samo pjevam od Severine. Nastup su započeli tako da su zapjevali žiriju. "Predivno, hvala ti", poručila im je kratko Danijela. "Ljudi će kroz ovaj show upoznati neku novu Lejlu", poručio joj je Tolja. Dobili su 21 bod.

Dea i Dino zapjevali su hit Vesne Pisarović Dolje na koljena i dobili ovacije publike. "Ovo je bilo dobro, kao i uvijek. Teško mi je to izgovoriti", rekao je Tolja. Dobili su 27 bodova.

Ivana i Alen zapjevali su Baladu iz predgrađa, uglazbljenu pjesmu Dobriše Cesarića koju je originalno izveo Hrvoje Hegedušić. "Mene si jednostavno kupila, ja ti sve virujen", rekla je radijskoj voditeljici Danijela. "Mene je jako iznenadila energija, ugodno", poručio joj je Tolja. Ivana je priznala da se jako prepala prije ovog nastupa. Dobili su 23 boda.

Jelena i Vjeko pjevaju hit Just give me a reason pjevačice Pink. "Drago mi je što si se usudila otpjevati ovu pjesmu", poručila je Jeleni Danijela Martinović. "Ali vjeruj mi, imaj povjerenje u tijelo, uživaj u trenutku, tu si, uživaj. Bilo je stvarno odlično", savjetovala joj je. "Taj mikrofon se toliko tresao, to će sigurno svi primijetiti", rekao joj je Tolja. Dobili su 24 boda.

Mihovil i Goran pjevaju hit Ibrice Jusića U svakom slučaju te volim. "Hvala za predivni doživljaj i film u mojoj glavi", pohvalila ih je Danijela. Dobili su 22 boda.

Prve su nastupile glumica Tara Rosandić i njena mentorica Lara Antić Prskalo. Izvele su pjesmu Maniac Michaela Sembella. "Standardna Tara, kako smo i naviknuli dosad", pohvalio ju je član žirija Marko Tolja. Dobile su 21 bod žirija.

