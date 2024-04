Fatalna Nikolina nakon odlaska iz 'Braka na prvu': Ovo zamjeram Antonu

U 'Braku na prvu' vidjeli smo da je Nikolina pričala o tome kako joj je razgovor sa Sanelom pomogao da sabere misli i proživi stvari koje je potisnula poput toga da je razočarana Antonom. On joj je poželio da pronađe muškarca koji će vidjeti kako je super žena, a stručnjaci su primijetili da se zapravo oprašta od Nikoline. Njegovu partnericu zanimalo je zašto je uopće došao u 'Brak na prvu', a on je objasnio da je došao vidjeti što se može dogoditi te se ispričao što od samog početka nije bio uz nju sto posto. „Odlazim jer te želim tjerati da budeš negdje“, rekla je Nikolina, dodala da ga poštuje, ali da joj je žao što nije dobila nekoga tko je iskreno ušao u eksperiment kao ona. Oboje su napisali da odlaze.

Sada je Nikolina podijelila svoje dojmove nakon odlaska.

- Nisam još bila spremna otići iz eksperimenta jer iz svakog iskustva u životu nastojim izvući maksimalno i naučiti što više o sebi. U ovom projektu nisam bila sama, nego prije svega partnerica. Zbog toga mislim da sam donijela ispravnu odluku. Ovo je ipak 'Brak na prvu', a kako između nas nije bilo ništa više od prijateljskog odnosa, smatram da je jedino ispravno bilo otići. To je bio prirodan kraj za oboje - rekla je za RTL.hr

Dodala je da Anton nije bio spreman za ovakvu vrstu eksperimenta i da mu je sve bilo jako naporno.

- Anton jednostavno nije bio spreman za ovakvu vrstu eksperimenta i eksponiranja. Sve mu je to bilo jako naporno. Dodajmo tome činjenicu da je introvertirana osoba koja se naviknula na svoj mir i svoje rutine i to da su ga brojne kamere i izjave jako umarale fizički i psihički, na kraju je sve ispalo tako kako je. I mislim da nema potrebe više tražiti objašnjenja, prihvaćanje realnosti je bitnije za osobni mir od zamaranja 'zašto'.

Ipak, zamjera mu samo što misli da su se u 'Braku na prvu' mogli malo više zabaviti.

- Zamjeram možda jedino to što je mogao imati malo više energije te smo se u eksperimentu mogli malo više zabaviti. Ne zamjeram mu što se nije potrudio oko mene kao žene jer sam vrlo rano shvatila da ni on mene ne privlači kao muškarac. To što sam ja empatična, posvećena, topla i taktilna osoba možda je pogrešno shvaćeno kao moj interes za njega kao muškarca. Od drugog dana medenog mjeseca znala sam da nije muškarac za mene te sam se zbog toga više mogla posvetiti upoznavanju te osobe kao partnera u showu i prijatelja, kao i spoznavanje sebe kroz sve te situacije.

