Svi su se divili njenoj ljepoti, a danas je samo rijetki prepoznaju jer je ovisna o plastičnim operacijama

Bivša manekenka Janice Dickinson pojavila se nakon duže vremena bez šminke u javnosti. Janice, koja se nakon karijere supermodela počela pojavljivati u reality showovima pokazala je svoju fit figuru, ali i lice bez šminke koje njeni obožavatelji rijetko imaju priliku vidjeti. Naime, Janice je između ostalog aktivna i na TikToku gdje glamurozno uređena gotovo svakodnevno objavljuje videe u kojima često kritizira kolegice manekenke i ocjenjuje kako hodaju po pisti.

Početkom 70-ih Janice Dickinson bila je jedna od prvih supermodela i jedna od najplaćenijih manekenki koja je u to vrijeme bila oslovljavana i kao najljepša žena na svijetu. Muškarci su bili ludi za njom, a ona je uživala u slavi i bogatim ugovorima koje je tada potpisivala za svoje manekenske angažmane. Janice je htjela što duže zadržati svoj mladoliki izgled i postala je ovisna o estetskim operacijama koje su je sada dovele do neprepoznatljivosti. Prije osam godina proglasila je i bankrot jer je bila dužna velike svote novaca dermatolozima i centrima za uljepšavanja i klinikama za estetske operacije.

Janice je 16. veljače proslavila 68. rođendan, a do sad je priznala kako je bila na operaciji povećanja grudi, liposukciji, zatezanju kože na vratu i licu, a botoks uzima na redovitoj bazi. Imala je svoj reality show i bila je članica žirija showa "Next Top Model". Sada je u četvrtom braku s Robertom Gernerom, a mnogi se sjećaju i njezine ljubavne afere s glumcem Sylvesterom Stalloneom za kojeg je tvrdila i da je otac njezine kćeri kći Savannah, ali kada je dobio rezultate testa očinstva koji su pokazali da on nije otac, slavni glumac je prekinuo s Janice i ona je tada otkrila da je otac njezine kćeri Michael Birnbaum.

Foto: Profimedia

Janice je napisala i knjigu u kojoj otkriva tajne svog privatnog života i priča kako je u samo nekoliko dana spavala s tri različita muškarca, kako se borila s anoreksijom, bulimijom i alkoholizmom te kako je počela njezina ovisnost o plastičnim operacijama.

