Svi su bili znatiželjni! Gordana konačno otkrila gdje je Milan i jesu li zajedno

Prije nekoliko dana Gordana Gašparić Vrbljanin je objavila fotografiju s unukom i izazvala znatiželju kod gledatelja "Braka na prvu". Konkretno, pitali su je jesu li ona i njezin partner iz showa Milan Tokić još uvijek zajedno.

Na pitanje gdje je Milan, Gordana je imala spreman odgovor.

- Mile se nalazi s druge strane aparata za slikanje - rekla im je.

Foto: Facebook

ajstariji par u showu 'Brak na prvu' ' Gordana Gašparić Vrbljanin (62) i Milan Tokić (64) svoj odnos nastavili su graditi i nakon što su se kamere ugasile. Naime, Gordana i Milan ekspertima su priznali da su ostali u kontaktu i nakon showa te kako se njihov odnos temelji na poštovanju, a ne na strasti i ljubavi.

- Drago mi je što sam upoznala Milana. On je karakterno dobra osoba iako mislim da je pomalo naivan. Došao je u ovaj eksperiment sa sasvim drugim očekivanjima od mene. Puno smo razgovarali i on, kao i većina muškaraca, mislio je da će se već prve noći brak konzumirati. No to se, naravno, nije dogodilo. Moram priznati da mi je to umanjilo izgleda da budem s njim bliskija nego što sam bila. Iznenadila sam se da jedan stariji muškarac ima toliko malo saznanja o ženama. Njegovo saznanje svodilo se na to da žena želi isto što i on te mu nije bilo jasno zašto nije tako. Da nije od prvog susreta inzistirao na tome, vjerujem da bih mu poklonila puno više pažnje, a u mojim očima bi bio potencijalni partner za nešto više od prijateljstva. - ispričala je Gordana za RTL.hr.

Otkrila je i kako je zadovoljna što je sudjelovala u eksperimentu jer je naučila puno toga i o sebi i o drugima, a jedino što ju je razočaralo bili su neukusni komentari. - Jedino što me jako iznenadilo bili su neprikladni komentari koje sam pročitala na portalima. Slabo se koristim društvenim mrežama pa sam bila zapanjena time koliko pojedinci, čini mi se uvijek isti i s lažnim profilima, imaju potrebu pisati toliko neukusne komentare - priznala je Gordana.

Kazala je i kako s Milanom ne živi na istoj adresi iako su svakodnevno u kontaktu. - Družili smo se intenzivno poslije snimanja, ostali pozitivni jedno prema drugome. Međutim, zbog trenutne situacije s Covidom19, naravno da se druženje smanjilo, tj. prekinulo. Ipak se čujemo telefonom i dogovaramo nove aktivnosti kada sve to prođe, ostali smo u vrlo dobrim odnosima. I dalje me pomalo smeta njegova izravnost u komunikaciji što se tiče intimnosti, ali sad to već shvaćam kao njegov način razgovora. Mislim da ćemo nakon ove izolacije obnoviti naš odnos u smislu da ćemo se više družiti jer Milan je dobra osoba i bez obzira na njegove godine, treba mu osoba koja će mu iskreno reći što misli o njegovom načinu zavođenja žena - zaključila je Gordana.

Pogledajte kako ljubav za ove parove ne poznaje granice.