Svi 'pucaju' po šavovima, a Renato je šokirao svojim ponašanjem

U utorak navečer na setu showa ‘Tri, dva, jedan - kuhaj!’ vodila se prava kulinarska borba, a zbog dobrog jela neki su čak ugrozili i sigurnost ostalih natjecatelja. Na kraju je sve završilo bez fizičkih ozljeda, no niske ocjene ostavile su trag na kandidatima.

Od ovog tjedna kandidati su ušli u fazu “točka pucanja”, a mnogi su zapravo popucali po šavovima. Sve je krenulo u utrci parova, kada je Renato u šali krenuo preskočiti radnu jedinicu, što je učinio vrlo nezgrapno i šokirao ostale natjecatelje, posebno sestre Zagorke.

Foto: RTL

“Ti nisi normalan, ako se želiš baviti atletikom, u krivom si showu, a ako hoćeš kuhati - kuhat ćemo! Mislila sam da će pasti na mene i sad sva drhtim. Skoro je pao na mene, pa ovo je da se za život boriš, ja sam umrla od straha”, govorila je Štefica koja je zbog tog događaja cijelu večer bila u šoku, no ipak su sestre uspjele na vrijeme pripremiti i servirati jelo. I ostali parovi potrudili su se oko pripreme jela jer su svjesni da je konkurencija postala sve jača, no taj dan jednostavno nije bio suđen za dobra jela i dobre ocjene.

“Jelima ne mogu naći nikakvu značajniju manu, ali ni nikakvu značajniju pohvalu. U ovoj fazi natjecanja moramo očekivati malo više”, kazala je Željka Klemenčić Štefici i Katici koje su poslužile pileća krilca za predjelo te kotlet i povrće za glavno jelo. “Predjelo super, a ovo je katastrofa - niti pire valja, niti je to začinjeno, to je neka voda u kupusu i komadići mesa unutra koji nemaju smisla”, komentirao je Ivan Pažanin sekeli gulaš Marine i Karmen, a slični komentar dobili su Alen i Dino.

“Žiri je digao kriterije i imaju veće zahtjeve te traže puno više kreativnosti”, rekao je Alen, a Pažanin zaključio: “Za ovaj stadij do kojeg smo došli to je kritično, je li im samo takav dan ili je u pitanju njihova motivacija, ne znam…” Točka na “i” bilo je neuspješno jelo Marka i Renata te prva jedinica u showu koju im je dodijelila Željka. “Totalno sve krivo i nisam znala u koje smjeru ide, ali znala sam da to neće ispasti dobro”, kazala je Klemenčić za njihovu slatko-slanu bučnicu, a Tomislava Špičeka najviše je naljutilo to što su im umjesto mesa na tanjuru servirali - kost!

Foto: RTL

“Ovo kao da su vukovi jeli, kao da ste psima servirali”, bili su samo neki od komentara nezadovoljnog predsjednika žirija pa su tako dečki dobili niske dvojke od Špičeka i Pažanina. “Na kraju smo izginuli legendarno”, u šali je izjavio Nered, no vidjelo se da Renu nije svejedno što su tako loše prošli.