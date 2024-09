Svećenik koji je imao sukob sa Severinom sada podijelio djeci savjete za prvi dan škole: ‘Uzmite svetu vodu'

Don Tomislav Lukač slovi za najpoznatijeg TikTok svećenika koji na ovoj društvenoj mreži prigovora o raznim stvarima. Ovoga puta se oglasio i osvrnuo na skori početak nove školske godine. Školarcima je top prilikom uputio savjet te ih zamolio da ga proslijede i s drugim kolegama iz razreda. "Kreće škola, ali ne brini, evo ti jedan premoćan savjet kako bolje živjeti ovu novu školsku godinu", krenuo je govoriti don Tomislav. "Pronađi u svojoj kući blagoslovljenu vodu i zamoli svoje roditelje da ti svaki dan prije nego što odeš u školu s blagoslovljenom vodom stave znak križa na tvoje čelo. Ako to ne mogu učiniti tvoji roditelji, možeš to učiniti sam", nastavio je pa dodao da će to djetetu pomoći u dvije stvari.

"Prva stvar: da ne učiš samo zbog ocjena, nego da učiš kako bi ostvario ono što Bog od tebe želi u ovome svijetu. I druga stvar: to će te podsjetiti na to da si pozvan svjedočiti svoju vjeru i u školi. Ne sramiti se prekrižiti pred drugima na marendi ili užini. Da si pozvan opomenuti onoga koji psuje Boga ili onoga koji se ruga svojim vršnjacima", objasnio je don Tomislav pa video zaključio poručivši misao za nadolazeću školsku godinu. "Bitni su ispiti u životu, ali još je bitniji ‘ispit života‘. Hrabro! I Bog te blagoslovio", zaključio je.

Podsjetimo, o don Tomislavu smo već pisali i to nakon što se sukobio s pjevačicom Severinom. Severina se prvo osvrnula na navodnu poruku mladog svećenika u kojoj je pisalo. “Žena od skandala. Taman se oporavila od jahte kad eto ti je opet”. “Zvuči kao da mi je motor prerezao glavu pa su mi je sašili natrag u najboljoj klinici za vraćanje glave na tijelo kad ti je prereže brodski motor, a ja sam samo imala dobar se*s, što i tebi želim. Možeš i s osobom suprotnog spola. Kako znaš da nije dobro ako nisi isprobao? Križ ti je top”, napisala je Severina.

Lukač joj je potom odgovorio. Kako je objasnio u TikTok videu riječi za koje Severina navodi da su njegove uopće nije on napisao.

- Dragi moji pratitelji stvarno mi nije cilj spuštati se na neku razinu i debatirat i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali stvarno mi je na srcu radi vas samih da saznate istinu o onome što je Severina danas napravila s mojim videom o pobačaju. Moj video o pobačaju je šeralo 197 ljudi. Među njima jedan čovjek je šerao video na svoj story i na svom storyju napisao pogrdne riječi prema Severini. I što je kraljica napravila? Znači ona je uzela taj njegov story, izrezala njegovo ime i prezime da se ne vidi i objavila to kao da je to moj story i kao da sam joj ja uputio riječi pogrde i usput me jako izvrijeđala. Meni je stvarno tužno kako se netko tko je toliko poznat i koji ima 1,4 milijuna pratitelja može spustiti na takvu razinu da koristi laž kako bi debatirao običnog svećenika. Ali opet, razumijem. Jer kad ne posjeduješ istinu, nego laž, onda ta laž mora bit dovoljno glasna i nametnuta kako bi naivni ljudi povjerovali u to da je istina. A tebe, draga Severina koja si se krizmala upravo u župi u kojoj ja sada djelujem podsjećam da na koncerte nosiš onaj isti križ za koji mi se rugaš u svome storyju. I stvarno ne očekujem da ćeš mi se javno ispričati. Iako bi to bilo ne samo kršćanski, nego i ljudski. Ali molim te ispričaj se svoj djeci i mladima koji te prate jer si koristila laž kako bi prevladao tvoj stav o pobačaju. A vi dragi moji Hrvati odlučite hoćete li i dalje pratiti nekoga i vjerovati nekome koji koristi laž kako bi njegovo mišljenje prevladalo,” rekao je i zaključio: “Volim te i molim se za tebe. Javi se za kavu, rekao je svećenik tada.

Inače, don Tomislav Lukač je mladi svećenik iz Kaštela, koji je zaludio žene, a na TikToku, je odlučio podijeliti tajne svog poziva, kako bi srušio stereotipe o svećenicima. Jednom je prilikom pokazao kako svećenik može uvijek popiti pivo te koliko zarađuje na TikToku, pokazujući prazne džepove.