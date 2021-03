Suze u showu: 'Jedino što vam je dobro na tanjuru je krumpir'

U srijedu navečer u showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' kandidati su pripremali hladno predjelo te glavno jelo s prilogom, a namirnice koje su koristili bilo je redom vrhunsko meso vrtoglave cijene.

„Danas na raspolaganju imaju komade mesa koji kod mene izazivaju veliki respekt, imam neko strahopoštovanje prema tim namirnicama jer su to vrhunske namirnice koje puno koštaju. Zanima me hoće li kandidati pobjeći od takvih komada mesa kad znaju koliko to košta ili će ga baš staviti na roštilj jer im je ovo jedinstvena prilika da to probaju“, na početku je večeri komentirala mentorica Željka Klemenčić koja je i sama priznala da je pred kandidatima jako težak zadatak. Na oprez i pažljivo baratanje s tim namirnicama pozvao ih je i predsjednik žirija Tomislav Špiček, dok je mentor Ivan Pažanin savjetovao svom timu da vrhunski komad mesa zahtjeva „što manje filozofiranja“.

Osim što su trebali svi pripremiti hladno predjelo – tatarski biftek ili carpaccio od bifteka, te glavno jelo s prilogom na roštilju, kandidati su morali u etapama trčati u Spar po određene sastojke, što se nekima nije svidjelo.

„Danas me iznenadila ta silna strka i to guranje kandidata u Sparu. Bila je takva gužva i guranje da me je bilo strah da ne prevrnemo stol. Svi oko mene su bili mali pa me je bilo strah da nekoga ne ozlijedim“, kazao je Joško koji nije uspio iz prve zgrabiti sve sastojke, pa je bio malo nervozniji nego inače, a onda im je još i predjelo palo na pod prije serviranja, što je rezultiralo Jasmininim suzama.

„Nije mi danas dan, imam osjećaj da sam sve krivo napravila“, priznala je u suzama Jazz. Iako je kuhanje bilo stresno, na kraju su svi uspjeli na vrijeme pripremiti zadana jela, a onda je stigao red na kušanje.

Ivana i Aki te Danijela i Josip pripremali su carpaccio od bifteka na salati od rikole s parmezanom i ostalim začinima. Oba para napravili su solidno predjelo, no pogriješili su u omjerima određenih namirnica. Za glavno jelo oba su para poslužila vagi odrezak, a žiri je pohvalio dobro odrađeno meso: 'Sretna sam da ste takav skupocjeni komad mesa ipak odradili kako treba“, pohvalila je Željka.

Jozefina i Ksenija te Mahir i Nešo ponudili su tatarski biftek, a onda je krenula rasprava zašto su jedni poslužili maslac, a drugi ne.

„Nešo, nemojte pričati gluposti. Maslac ide i gotovo!“, oštro je kazao Pažanin Nebojši koji je imao svoju teoriju o serviranju tatarskog bifteka bez maslaca, a onda su parovi ponudili glavna jela.

„Mahir i Nešo, prepečeni su vam i presuh janjeći kotleti i ne služe se na rikoli, ovo je kao da smo u vrtiću. Jozefina i Ksenija, teksaški luk jako lijep, ramstek i ostalo je moglo bolje“, kratak je bio Pažanin kojeg nisu oduševila glavna jela s vrhunskim mesom.

Joško i Jazz te Ivana i Velimir za hladno su predjelo servirali tatarski frikando, a za glavno jelo oboje su imali određenu vrstu odreska.

„Ivana i Velimir, čestitam! Uživam jesti vaš tatarski, bravo! Joško i Jazz, nije vam uspjelo danas, bit će drugi put“, komentirao je Špiček njihova predjela, dok su oba odreska bila lijepo medium pečena, a Pažanin je posebno pohvalio Banfić i Grgića: „Odlično ste ispekli steak. Rastete iz dana u dan!“

Dario i Marija te Ljuba i Mirela ponovno su poslužili carpaccio pa ugodno iznenadili žiri s okusima na tanjuru.

„Mirela i Ljuba su danas imale najinteresantnije hladno predjelo. Ta krema od avokada uz carpaccio je bila interesantna, dala je posebnu notu, svaka čast“, pohvalio ih je mentor, a Željka je pohvalila svoj par.

„Carpaccio od Darija i Marije je bio osnovno začinjen, ali bolji nego što sam očekivala i ukusan“, kazala je Klemenčić, iako je bila ljuta na Darija jer je u krivom smjeru rezao meso. Za razliku od predjela, njihova glavna jela nisu nimalo oduševila.

„Cure, jedino što vam je dobro na tanjuru je krumpir, a kod Darija i Marije ne znam što bih rekao…“ kratko je komentirao Špiček.

Na kraju je bolje ocjene, ukupno 20 bodova, dobio Pažaninov tim, koji je tako pobijedio Željkin tim, s ukupno 15 bodova, u odnosu 5:1.

„Lipo je pobijediti, zasluženo, ozbiljno kuhanje je bilo, sve zasluge idu mojim kandidatima“, pohvalio je Pažanin svoju ekipu koja sutra odlazi na zasluženi odmor, dok kandidate Željkina tima očekuje neugodno iskustvo. Naime, u borbi za ostanak u showu jedan će par morati napustiti emisiju, tko će to biti – doznajte u četvrtak u 20.45 sati na RTL-u!