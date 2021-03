Ispovijest bivše Disney zvijezde: Diler me silovao, našli su me golu i bez svijesti

U dokumentarnom serijalu "Dancing with the Devil" pjevačica Demi Lovato iskreno je pričala o teškim traumama koje je proživjela od djetinjstva do danas. Šokantni su detalji koje je Lovato ispričala pred kamerama u ovom dokumentarcu u kojem sudjeluju i njoj bliski prijatelji i obitelj. Ispričala je kako ju je diler od kojeg je kupila drogu i seksualno napao prije tri godine kada se i predozirala te je bila hospitalizirana i nakon predoziranja je doživjela nekoliko moždanih udara, kao i srčani udar.

Prije toga šest je godina bila čista i nije konzumirala ni alkohol ni drogu i onda je opet pokleknula i počela se drogirati, a kobne večeri kada je skoro umrla tulumarila je s prijateljima i na kraju večeri kada su svi otišli iz njezine kuće nazvala je svog dilera koji joj je prodao oksikodon, za Demi vjeruje kako je bio izmiješan s fentanilom. Kada je zbog predoziranja završila u bolnici liječnici su je pitali je li tu večer imala sporazumni seks.

- Nisam samo doživjela predoziranje, već sam i iskorištena tu večer. Kad su me pronašli, bila sam gola, poplavila sam i bila bez svijesti. Taj čovjek, taj diler doslovno me ostavio mrtvu nakon što me iskoristio. Kad su me pitali jesam li imala sporazumni seks odgovorila sam potvrdno jer sam imala neki bljesak sjećanja da se nešto tako dogodilo. Tek nekoliko mjeseci kasnije shvatila sam da nisam bila u stanju pristati na seks - rekla je Lovato. Pričala je i o tome kako je nevinost izgubila nakon što ju je silovao čovjek koji joj se sviđao dok je bila 15-godišnjakinja.

- Bila sam silovana i tako sam izgubila nevinost. Bio je to muškarac s kojim sam flertovala ali kad je htio više od toga rekla sam da ne idem dalje i da ne želim izgubiti djevičanstvo na ovaj način. No toj osobi to ništa nije značilo, napravila je što je htjela. Sama sam sebi rekla da sam ja kriva jer sam otišla u sobu s njim i ljubila se - ispričala je u svom dokumentarcu Demi Lovato koja je bila zvijezda Disneya i karijeru je počela jako mlada.