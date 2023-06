Suze radosnice i ovacije bile su savršen kraj spektakularnim Melodijama Jadrana: 'Pao mi je kamen sa srca'

Zadnja nedjelja u lipnju, barem u Splitu, bila je stvarno za pamćenje. Onako pravo po splitski: puni glazbe, veselja, sreće i druženja gotovo 2000 ljudi otišlo je svojim kućama, zasigurno još pod dojmom manifestacije kakvu može napraviti samo jedno ime u Dalmaciji. Samozatajni skladatelj i producent Tomislav Mrduljaš (61) ovogodišnjim prvim, ali zasigurno ne i posljednjim, Melodijama Jadrana, oduševio je baš sve – publiku, izvođače, producente, pa i nas medije.

Što Split traži, to i dobije

- Zadovoljan sam jer smo sve završili lijepo, čini mi se da je publika stvarno zadovoljna, ja sam sretan kad su ljudi pljeskali i kad je sve to skupa prošlo. Nekako mi je pao kamen sa srca. Tehnički je bilo vrlo zahtjevno, prvi put smo tu, novi je prostor, sve je ovo novo za nas. Imamo ogromno iskustvo, ali uvijek kad je novi prostor imamo nekakav pozitivan adrenalin, ali ja se nadam da su ljudi zadovoljni – kazao nam je Mrduljaš po završetku večeri, lagano umoran, ali zadovoljan odrađenim. Jedino čemu se nada, kako je rekao, je da će izvedene pjesme pronaći svoj put do srca slušatelja jer one to zaslužuju. - Nadam se da smo plasirali pjesme koje će ljudi pjevati i da će ovo ljeto biti pod nazivnikom 'Melodija Jadrana’ – rekao je Mrduljaš koji nam je otkrio kako i iduću godinu možemo očekivati ovu spektakularnu reviju glazbe.

Detaljnije o tome još se ne zna, hoće li biti više dana, više izvođača i hoće li uopće biti na istoj lokaciji, ali Mrduljaš zna jedno – mora dati Splitu ono što Split traži. A tražio je. – Mi nismo ovo radili da bi napravili samo ovu godinu. Znači mi smo ovo radili da ovo budu prve, ali tradicionalne. I da idemo dalje. Dogodine nas čeka još jedan veliki posao, ali evo, nadam se da će biti dobro – zaključio je čovjek koji je i Splitskom festivalu u posljednjim godinama vratio sjaj kakav je nekoć bio, sve dok se u to nije uplela politika koja je zaključila kako on više neće biti na čelu svega toga. A je li slučajno da su se sada manifestacije poklopile u danima, s obzirom da je Splitski festival počeo koncertom Judith Hill na isti dan kad je Tonči Huljić, inače glazbeni producent manifestacije, otvorio Melodije svojom pop misom? Pa, ako je suditi po Mrduljašu – i je. On je, skroman kakav je, htio samo da to bude odmah na početku ljeta s obzirom da je cilj Melodija da plasiraju “hit ljeta”. A kad je bolje od prvog vikenda nakon službenog početka ljeta? Skroman je možda on, ali publika sigurno nije, koja je vrlo jasno, barem kada su društvene mreže u pitanju, “odabrala” svoju manifestaciju. A kako i ne bi kada su uz Mrduljaša stala sva najbitnija imena domaće glazbene scene. A i ne samo domaće jer je Mrduljaš na pozornicu doveo i još jednog miljenika splitske publike – Crnogorca Sergeja Ćetkovića.

- Moram reći da sam oduševljen, hvala svima koji su mi omogućili da pjevam pred splitskom publikom koju ja jako volim i koja znam da mene jako voli - kazao nam je kratko nakon nastupa Sergej.

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Neskromno rečeno, Melodije Jadrana splitsku su publiku zato – oborile s nogu. Manifestaciju su vodili dobro uhodani Duško Ćurlić i debitantica u ovakvoj formi Monica Jakšić, a upravo su oni predstavili redom 25 novih pjesama, od čega čak šest dueta. Sjajna ekipa je to bila, od Jelene Rozge, Petra Graše, Nine Badrić, Nene Belana, Mije Dimšić, Doris Dragović, Harija Rončevića, Tomislava Bralića i klape Intrade, Gorana Karana, spomenutog Sergeja, Rišpet, Tedija Spalato, Matije Cveka, Lorene Bućan, Marka Tolje, Joška Čagalja, Zorice Kondže, Jacquesa Houdeka, grupe Pavel, Ivice Sikirića Iće, Giuliana, Marka Kutlića, Domenice Žuvele, Ive Perkušića, Nataše Janjić, Cambi, Marije Mirković, Adija Šoše, klape Kampanel, Stjepana Lacha, Ivana Županovića i Antonije Dore Pleško.

Suze i iznenađenje

Iznenađenje večeri, ako se tako može reći jer nikada nije iznenađenje kada ova pjevačica u svom Splitu dobije najveće ovacije, bila je Jelena Rozga koja je novom pjesmom “Idi ti” od publike dobila pljesak koji nije prestajao sve četiri minute. – Bilo je fenomenalno, prije svega ova divna publika koja je pljeskala od početka do kraja, ja sam toliko sretna. Imam pjesmu s kojom se stvarno ponosim, jednu tešku baladu.. Znaš, treba to otpjevati i izvesti, ali ja mislim da je sve dobro ispalo, hvala Huljićima na ovome. Još sam

pod dojmom od publike – rekla je Rozga koja nije mogla skrenuti pogled s njene publike.

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Jelena Rozga Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marko Kutlić otpjevao je pjesmu “Kad god poželiš”, a priznao nam je da ga je uhvatila trema. - Predivno, još uvijek sam malo pod dojmom jer veliko je ovo mjesto. Moram priznati, nikad u životu nisam imao veću tremu, ali stvarno. Ovim se poslom bavim više od 10 godina, ali danas me baš opralo. Velika mi je čast da sam mogao stati danas na ovu pozornicu i zapjevati pred ovom publikom. Ja sam presretan i nadam se da će se ova manifestacija nastaviti i da ću doći iduće godine – priznao je presretni glazbenik.

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jedan od dueta ove večeri bio je i onaj Zorice Kondže i Jacquesa Houdeka “Jubavi svitlo”. – Puno puta smo mi pjevali skupa, ali ovo je prvi službeni duet. Malo je retro pjesma, ali i mi smo retro, čekali smo malo nešto da možemo pustiti glas – rekla je Zorica koja je u nedjelju proslavila i rođendan, a na pozornici su je zato iznenadili velikim buketom i pjesmom povodom njezina rođendana, a ta gesta ganula je glazbenicu kojoj su zamalo potegle suze. – Ja sam ostala u šoku. Oni su se sve dogovorili, a ja ništa nisam znala. Došlo mi je plakati, ali promislila sam da će mi se trepavice odlijepiti pa sam prestala – našalila se sjajno raspoložena diva.

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sjajni Matija Cvek nastupio je s pjesmom “Zalazak”, a nakon nastupa doživljaj s prekrasne pozornice s pogledom na more ga nije puštao. - Imao sam jedno lijepo strahopoštovanje, jednu blagu nervozu, malo sam imao i tremu. Pjesma mi je jako draga, mislim da je velika, bar je meni. Melodije Jadrana prvi put, pa ima razloga da budem malo nervozan. Divan mi je ambijent ovdje i nadam se nekom koncertu ovdje u budućnosti - rekao nam je Cvek koji je priznao da je romantičan inače, iako ova pjesma ne govori o takvoj vrsti ljubavi, već o onoj životnoj.

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Posljednji su na Meštrovićevu pozornicu stali Nina Badrić i Petar Grašo koji su izveli svoj prvi duet “Nemoj”. A koliko je publika čekala na ovo, toliko su i oni sami. – Ma čekali smo preko 25 godina, od prvog susreta. Spori smo, ali dostižni. Stigla je u pravo vrijeme. A valjda smo i mi sami malo sazreli za ovu pjesmu koja ima jedan prekrasan senzibilitet – rekla je Nina nakon nastupa, a Grašo je potvrdio da su se jedva dočekali. – Sve se u životu dogodi onda kad treba, mi smo čekali pjesmu, ona je čekala nas. Dugo smo je i radili, ali htjeli smo da svaki detalj bude po nama – kazao je glazbenik kojeg je supruga Hana Huljić ipak čekala kući.

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Glumica Nataša Janjić iznenadila je svojim glasom publiku u pjesmi "Ludost" koju je otpjevala s Ivom Perkušićem.

- Jako smo sretni. U našem kazališnom žargonu ovo se zove da smo dobili aplauz na otvorenoj sceni. Jako smo ponosni da je publika ovako lijepo reagirala - rekla nam je Nataša nakon izvedbe.

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Domenica Žuvela bila je ganuta ambijentom u kojemu je imala prilike pjevati svoju novu pjesmu "Jedna na 100". - Samo kad pogledate ovu publiku, ovo mjesto gdje smo sad tu, ovaj ambijent, meni je toliko predivno i po prvi put nemam osjećaj da sam došla na nastup nego se osjećam kao da je prava ljetna noć. Stvarno je prekrasno da bih ponovila odmah - kazala je pjevačica, a s njom se složio i Jole koji nam je rekao da mu je drago da su mu Tonči i Vjekoslava omogučili da u novoj pjesmi "Miško moj" bude "nešto drugačiji Jole, ali ipak Jole".

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Grupa Pavel pjevali su "Naopaku pjesmu". - Nastupati u rodnom gradu bilo je predivno, zato sam se i zahvalila na kraju i rekla 'fala Splite', zbog čega će me Aljoša zezati do kraja života. Dugo živimo u Zagrebu i velika nam je čast nastupati na Melodijama Jadrana u organizaciji dragog Tome Mrduljaša. Nije bilo opcije da se ne pridružimo, velika je čast nastupati među svim ovim imenima - rekla nam je Antonia Šerić iz grupe Pavel.

Među poznatim osobama koje su došle poslušati ih su bili: glumica Ana Gruica Uglešić sa suprugom, supruga nogometaša Marka Livaje Iris, europrlamentarka Sunčana Glavak, glasnogovornik Splitsko-dalmatinske županije Davor Pavić, župan Blaženko Boban, gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović, voditeljica Ines Nosić, saborski zastupnik Ante Bačić, bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, i brojni drugi.

25.06.2023., Split - Treca vecer melodije Jadrana odrzava se vecer novih pjesama. Ana Gruica Uglesic, Boran Uglesic Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Finalna večer “Hit ljeta” bila je stvarno savršeni kraj trodnevnoj manifestaciji koja je započela spektakularnom izvedbom Huljićeve pop Mise Mediterana, a nastavila se akustičnim koncertom splitske grupe TBF u predivnom ambijentu splitske Galerije Meštrović. Melodije Jadrana, čiji tim čine umjetnički savjetnik Neno Belan, kreativni producent Nikša Sviličić te Aljoša Bašić, izvršni direktor Dalmacija koncerta, već sad pretendiraju, kako kažu, postati najsnažniji glazbeni događaj na početku ljeta.

